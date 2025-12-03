Celebridades
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
TE RECOMENDAMOS: Fátima Bosch acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis
“Lo abrazo aunque no me reconozca”
Ciudad de México.- La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, compartió recientemente con sus seguidores la experiencia al visitar a su padre, quien padece Demencia Frontotemporal (DFT). Aunque el icónico actor no siempre la reconoce, ella afirma que la conexión se mantiene a través del afecto, un lazo que ahora incluye a su pequeña hija, Louetta.
La Demencia Frontotemporal obligó al legendario actor Bruce Willis a retirarse del cine y de la vida pública. Su hija, Rumer Willis, de 37 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, se sinceró sobre la complejidad de la enfermedad y la experiencia de visitarlo. Para Rumer, la esencia de su padre sigue presente más allá del deterioro cognitivo.
La actriz explicó que, pese al avance de la enfermedad, el amor es el lenguaje que sigue intacto:
“Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.
La DFT ha sido descrita por Rumer como un diagnóstico “difícil de responder” en términos de bienestar general, confirmando que “cualquier persona con DFT no está muy bien” en términos de salud. Sin embargo, recalca que dentro de ese contexto, su padre está tan bien como le permite la condición.
Su nieta, la luz de Bruce Willis
Para Rummer llevar a su hija, Louetta, de casi dos años, se ha convertido en una prioridad, pues refuerza la idea de que los lazos familiares brindan consuelo y estabilidad. La misma Rummer encuentra ese consuelo en el abrazo de su padre, pues después desde hace unos meses está separada de su pareja, criando sola a su hijita.
El rol incomprendido del cuidador
El avance agresivo de la demencia obligó a la familia a tomar decisiones difíciles, como el reciente traslado de Bruce a una vivienda independiente de una sola planta con atención especializada las 24 horas. Este cambio, que generó críticas, fue defendido por su actual esposa, Emma Heming, quien tomó el rol de cuidadora principal.
En el especial Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Heming abordó la incomprensión social sobre la labor de quien cuida a un enfermo: “Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta”, expresó.
Recientemente, en Siete24, charlamos en entrevista con la Dra. Xochitl Gómez, acerca del rol de los cuidadores en enfermedades con algún tipo de demencia, como el Alzheimer, y el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
El acompañamiento emocional es importante para el enfermo, resaltó la especialista.
La historia de la familia Willis es un ejemplo de cómo el amor y la responsabilidad superan el dolor y los desafíos de una enfermedad neurodegenerativa. Su caso resalta la importancia de la paciencia y el apoyo incondicional del cuidador al paciente.
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
Plena en su vida familiar
Ciudad de México.- La ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió con sus seguidores uno de los momentos familiares más importantes, las fotos del bautizo de su hijo Santiago con su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares. Santi, de seis meses de edad, es el tercer hijo del matrimonio.
Las imágenes, publicadas en sus redes sociales muestran momentos de la familia Valladares posando para el fotógrafo Mario Orozco y al pequeño Santi con sus dos hermanos mayores.
La celebración del más importante de los Sacramentos de la Iglesia Católica se dio en el marco de los primeros seis meses de vida del bebé.
¿Qué significa el bautismo o bautizo?
El sacramento del bautismo es un rito de iniciación en la fe que significa ser purificado del pecado original y nacer a una vida nueva en Cristo. A través de él, se entra en la Iglesia, se recibe el Espíritu Santo, se convierte uno en hijo de Dios y miembro del pueblo de Dios. Es la puerta de entrada a la vida cristiana y al resto de los sacramentos, de acuerdo con información del sitio en línea Aleteia, proyecto de evangelización católica.
Ximena Navarrete vive su mejor etapa en familia
Después de felicitar a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo, Ximena Navarrete disfrutó de esta celebración familiar el pasado fin de semana. En diversas entrevistas y en publicaciones en sus redes sociales, la modelo ha expresado que vive uno de los mejores momentos de su vida, pues el sueño que añoró de ser madre y tener familia hoy es una realidad.
Después de cumplir sus metas profesionales, a nivel personal Ximena también se siente plena, pues sus tres hijos llenan su mundo.
Desde su primer embarazo, Ximena ha mantenido una relación cercana con sus seguidores. Sus publicaciones reflejan valores como la familia, la gratitud y la fe. “Nuestro Santiago, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió junto a una imagen de Santi recién nacido, poco después de su nacimiento.
La pareja formada por Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares se casó hace casi una década y al poco tiempo estaban esperando pero lamentablemente perdieron al bebé. Después se sometieron a un tratamiento de fertilidad gracias al cual llegó Ximenita, su primera hija.
