Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”

Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.

En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.

Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.

Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip

La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.

“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.

Acusaciones contra el dueño de Miss Universo

La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.

Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.

Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.

El conflicto de fondo es ideológico

La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.

Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.

Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.

Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.

“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.

Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.

