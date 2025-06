Marcado por la ausencia de su padre, Luis Fernando Peña trata de ser un papá presente*

Ciudad de México.- Luis Fernando Peña, actor mexicano conocido por su papel en Amarte duele, habló desde una perspectiva muy íntima sobre lo que significa ser papá. Para él, la paternidad no solo implica presencia física, también representa una forma de sanar las heridas de su infancia.

Su padre se fue cuando él tenía seis años. No lo volvió a ver

“Tengo recuerdos vagos, pero los pocos recuerdos que tengo son buenos. Mi mamá no me habló mal de él, nunca”, cuenta con serenidad en una entrevista a su salida de MasterChef. Esa ausencia marcó su vida, no con enojo, sino con la certeza de la presencia y el ejemplo de su madre.

Luis recuerda a su madre como una mujer generosa, amorosa y firme. Fue quien le enseñó a compartir, incluso cuando había poco. Su madre y su abuelo le inculcaron valores como la compasión, el respeto y la justicia. “Si tienes dos pesos, da uno”, le decían. Hoy transmite esos mismos principios a sus hijos.

Después de perder a su madre, abandonó lo que compartía y disfrutaba con ella, él todavía era un chamaco, recuerda y lo que más le gustaba era regresar a casa y percibir el aroma de la comida recién hecha.

Con su participación en MasterChef Celebrity volvió a la cocina y fue como un acto de reconexión emocional. “Yo dejé de cocinar por la muerte de mi mamá casi 10 años, ahora volvió a surgir en mí ese amor por jugar con los ingredientes”, explica. Cocinar le recordó momentos felices, donde la familia era el centro y la comida se preparaba con cariño.

Papá presente

Luis Fernando Peña es padre de tres hijos: Regina, Liam y Aitana. A Regina la tuvo en su primer matrimonio. Liam es hijo de su actual esposa, pero lo considera suyo. Aitana es la más pequeña y es hija de los dos. Él se asume como un papá amoroso, presente y con reglas claras.

“No soy autoritario, pero sí soy una figura de autoridad”, afirma. Reconoce la importancia de la crianza respetuosa, pero también cree que los hijos deben aprender a respetar los límites. Su estilo de paternidad busca equilibrio: libertad con estructura, amor con responsabilidad.

El actor no tiene una definición rígida de lo que es un “buen padre”. No cree que exista un modelo perfecto. Para él, se trata de estar, de escuchar, de acompañar. Sabe que la vida puede cambiar en cualquier momento.

“Trato de pasar mayor tiempo de calidad con mi familia, con mis hijos. El tiempo que yo tengo libre de mi trabajo. Soy de familia muégano. Me gusta estar con ellos lo más posible, El día de mañana, Dios no lo quiera, algo pasa y papá ya no está. Porque así es la vida, porque así lo aprendí”.

También reflexiona sobre las pérdidas que han marcado su camino. A la muerte de su madre, se suman la de su abuelo y la de su abuela. Tres figuras clave que lo formaron, que lo amaron y que hoy viven en sus recuerdos y decisiones. Además hace algunos años su familia paterna lo buscó para informarle del fallecimiento de su padre. “Te reconstruyes con recuerdos, experiencias y valores”, asegura.

Luis Fernando Peña no solo es un actor con trayectoria. También es un hombre con una historia de resiliencia, amor y búsqueda de sentido. Hoy, su compromiso está en su hogar, primero, y en su trabajo después.

