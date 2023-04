Maribel Guardia tuvo una visión de su hijo

Ciudad de México.- Susana Zabaleta recordó como fue su embarazo hace más de 20 años y la experiencia del parto de Elizabetha y su cuidado durante sus primeros años, pues la cantante eligió dedicarse a su hija y descbrió q ele encantaba ser mamá.

Así se lo dijo la Zabaleta a Yordi Rosado en una entrevista para su canal de YouTube cuando recordó el fenómeno de la película Sexo, pudor y lágrimas, pues justo quedó embarazada de su primer hija, previo al estreno del exitoso filme que estuvo meses en cartelera y que lanzó a sus protagonistas a la fama.

Aun cuando la fama llegó a su vida con esta película, Susana Zabaleta eligió dedicarse a su hija por completo durante sus primeros años y compartió que le gusta muchísimo ser mamá.

“Yo me quise dedicar a mi hija y fue padrísimo, si hacía algunas cosas, trabajaba, pero para mi Elizabetha fue de wow, a mi lo de tener hijos me gusta, a mi si me gusta ser mamá, me gusta muchísimo, no sabes como me gusta”.