Martha Higareda celebra su boda con emotivo mensaje

Evaluna Montaner y Camilo celebran cinco años de matrimonio. La pareja compartió mensajes en redes sociales para recordar el día en que unieron sus vidas. A través de fotos y videos, demostraron que su amor y su familia siguen fuertes.

“

Cinco años casados ​​y sigo eligiéndote cada día. Gracias por tanto amor… 5 años contigo @camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortuna del mundo.

Esta mañana cuando Indi se despertó le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento

” .