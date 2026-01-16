Martha Higareda narra cómo fue el nacimiento de sus hijas

Ciudad de México.- Tras las primeras semanas después del nacimiento de sus hijas, la actriz Martha Higareda, narró el nacimiento de sus mellizas como una verdadera prueba de fe y fortaleza física. La nueva mamá se ausentó tres meses de su podcast De todo un mucho, al que regresó esta semana para compartir con Yordi Rosado la historia que cambió su vida para siempre.

Martha acudió a una cesárea programada en la semana 37 de gestación, la primera de sus hijas nació sana y con un llanto vigoroso, la llegada de la segunda pequeña presentó complicaciones y provocó una gran tensión en el quirófano, donde se encontraba su esposo Lewis Howe.

El diagnóstico de la hija de Martha Higareda

La actriz relató a Yordi con emoción cómo el ambiente cambió drásticamente al nacer su segunda bebé, quien presentó dificultades respiratorias inmediatas. Los segundos se volvieron horas mientras los doctores trabajaban a marchas forzadas para estabilizar a la recién nacida.

La diferencia entre sus hijas era evidente desde el primer contacto cuando las pusieron en su pecho: mientras una se movía con energía, la otra permanecía decaída y luchaba por respirar.

Martha recordó la angustia de escuchar a la doctora animar a la pequeña para que reaccionara. “De repente ya llora. Fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé y se tarda en respirar”, narró sobre aquel instante que definió como “eterno”.

La bebé tuvo que permanecer en la incubadora conectada a un respirador, mientras la mamá sostenía en sus brazos a la primera de las mellizas.

“Estaba feliz de tener a la nena entre mis brazos, pero por otro sabía que había otra bebé luchando por sobrevivir”.

La preeclampsia puso en riesgo su vida

Después de varios días, cuando parecía que lo peor había pasado y la familia finalmente se reunía en casa, surgió una nueva emergencia. Martha Higareda sufrió de preeclampsia, una condición caracterizada por niveles de presión arterial peligrosamente altos.

Su esposo tuvo que trasladarla de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó los 215.

“Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias”.

Hoy, con la salud restablecida y sus dos hijas creciendo sanas, Martha Higareda utiliza su podcast para agradecer la protección divina y el apoyo incondicional de su esposo.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva”.

