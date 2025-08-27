Martha Higareda y su esposo esperan gemelos: Mi familia ahora es mi prioridad

Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda y su esposo, el empresario estadounidense Lewis Howes, anunciaron con gran alegría que serán padres de gemelos. A solo dos meses de confirmar su embarazo, la pareja reveló que esperan la llegada de sus bebés para mediados de octubre.

Martha Higareda compartió en sus redes sociales que su pequeña familia de dos se convirtió en una familia de cuatro.

“Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir, milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy no solo estamos agradecidos por la vida que crece dentro de mí, estamos agradecidos porque hay dos vidas que Dios nos está enviando”.

La maternidad y la familia como prioridad

Martha Higareda, reconocida por su trayectoria en el cine mexicano y actualmente por su faceta como conductora de pódcast junto a Yordi Rosado, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la familia en su vida.

En una conversación reciente con Yordi en el programa De Todo Un Mucho, la actriz reflexionó sobre cómo cambia la visión de las prioridades con el matrimonio.

“Mi familia ahora es mi esposo, si uno pone todo lo demás primero, o a la familia extendida, la relación empieza a fracturarse”.

Con la noticia de sus gemelos, estas palabras toman aún más fuerza, la actriz insiste en que el amor de pareja debe ser el núcleo para construir una familia sólida y estable, algo que ahora vive al lado de Howes.

Aunque Martha Higareda continúa activa, dejó claro que su prioridad es la familia que está formando con Howes. “El trabajo es importante, pero la familia es lo esencial. Es lo que te sostiene en los momentos buenos y en los difíciles”, compartió también en su diálogo con Rosado.

El embarazo de la actriz ha despertado mensajes de felicitación en redes sociales, donde sus seguidores celebran que, además de su éxito profesional, viva uno de los momentos más plenos en su vida personal.

npq

