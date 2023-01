Mexicanos nominados a Premio Lo Nuestro

Ciudad de México.- Univision anunció hoy los nominados a la edición 35 de Premio Lo Nuestro y encabeza la lista de nominados de premios a la música latina en Estados Unidos, Sebastián Yatra.

Yatra recibió 10 nominaciones, autor de éxitos recientes como “Ya no tiene novio” y “Tacones rojos”. No podía faltar el cantante del 2022, el rapero Bad Bunny, con nueve nominaciones.

El también colombiano Camilo y Becky G, le siguen, también con nueve postulaciones, y J Balvin y Karol G, con 7 nominaciones a Premios Lo Nuestro.

Artistas mexicanos aspirantes a Lo Nuestro

Entre los artistas mexicanos podemos mencionar a Grupo Firme, Pepe Aguilar y Gloria Trevi.

Gloria Trevi recibe 3 importantes nominaciones a Premio Lo Nuestro 2023 incluyendo Álbum Pop del Año por su álbum ‘Isla Divina’.

La regiomontana está nominada en las categorías Artista Pop Femenina del Año, Álbum Pop del Año por ‘Isla Divina’ y Canción del Año – Pop/Balada por “Ensayando Cómo Pedirte Perdón”.

Mientras que Pepe Aguilar es finalista en las siguientes categorías de: Lo Nuestro: Artista Masculino del Año – Regional Mexicano, Colaboración del Año – Regional Mexicano por “Tus Desprecios” tema a dueto con El Fantasma y Álbum del Año – Regional Mexicano por “A la Medida”.

Su hija Ángela Aguilar vuelve a destacar como la cantante de música mexicana más nominada en esta edición de Lo Nuestro con 6 nominaciones, en las categorías Artista Premio lo Nuestro del Año, Canción del Año por el tema “Ahí Donde Me Ven”, La Mezcla Perfecta del Año con su dueto junto a Jesse & Joy con “Ella Que te Dio”, Artista Femenina del Año Regional Mexicano, Canción del Año Regional Mexicano con “Ahí Donde me Ven”, Canción Mariachi/Ranchera del Año Regional Mexicano con “Ahí Donde me Ven”.

La gala de Premios Lo Nuestro tendrá como anfitriones a la actriz, reina de belleza y presentadora Alejandra Espinoza, que estará acompañada por Yatra.

Bajo el lema “El mundo es lo nuestro”, la 35 edición de la entrega del Premio Lo Nuestro se transmitirá en vivo por Univisión el próximo 23 de febrero.

Los fans pueden votar por sus nominados favoritos en 39 categorías diferentes en PremioLoNuestro.com.

npq

