México con ‘Ya no estoy aquí’ queda fuera del Oscar

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Los Ángeles.- Sin desvíos, pasos en falso ni altos en el camino. Así se dirige a los Óscar “Nomadland”, la brillante película de Chloé Zhao que ha dominado esta extraña temporada de premios de Hollywood y que hoy consolidó su favoritismo con el anuncio de las candidaturas para la gran gala del cine.

Con 6 nominaciones, “Nomadland” no fue la cinta con más candidaturas para los Óscar de la pandemia, ya que “Mank”, la épica en blanco y negro de David Fincher en Netflix, optará a 10 galardones.

Pero a nadie se le escapa que, al margen de los números y de ciertas impresiones engañosas (“Mank” acumula muchas nominaciones en los apartados técnicos), “Nomadland” es la rival a batir en las categorías más cotizadas de los Óscar gracias a su poética mirada a la precariedad laboral extrema y a las ruinas del capitalismo.

Tras su triunfo en los Globos de Oro como mejor cinta dramática, “Nomadland” tratará ahora de llevarse el Óscar a la mejor película.

Para ello tendrá que derrotar a “The Trial of the Chicago 7”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Promising Young Woman” y “Sound of Metal”.

Además, Chloé Zhao competirá por los Óscar de mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor montaje (primera mujer que logra cuatro candidaturas en la misma gala), mientras que Frances McDormand, el corazón de “Nomadland”, podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz tras “Fargo” (1996) y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017).

McDormand se enfrentará en una categoría de mucho nivel a Carey Mulligan (“Promising Young Woman”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).

Chadwick Boseman recibe nominación póstuma

Por otro lado, el reconocimiento al mejor actor podría ir para el fallecido Chadwick Boseman, que recibió una nominación por “Ma Rainey’s Black Bottom”.

La estatuilla póstuma para la estrella de “Black Panther” (2018) no será nada sencilla, ya que también figuran como candidatos al mejor actor Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari”).

Tampoco faltará glamour ni calidad en los aspirantes a mejor actriz y actor de reparto.

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”), Olivia Colman (“The Father”), Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”), Amanda Seyfried (“Mank”) y Yuh-Jung Youn (“Minari”) se batirán por el premio a la mejor actriz secundaria.

Y Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami…”), Paul Raci (“Sound of Metal”) y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”) se medirán por el galardón al mejor actor de reparto.

El Óscar a la mejor dirección, una categoría marcada histórica y lamentablemente por la muy escasa presencia de mujeres, contará por primera vez con dos mujeres nominadas: Chloé Zhao (“Nomadland”) y Emerald Fennell (“Promising Young Woman”).

En el grupo de cineastas nominados figuran de la misma forma Thomas Vinterberg (“Another Round”), David Fincher (“Mank”) y Lee Isaac Chung (“Minari”).

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube