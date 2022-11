‘MexZombies’ es una comedia de terror divertidísima para adolescentes

Ciudad de México.- Después de su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Alejandro González Iñárritu estrena en cines mexicanos su nueva película, Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, de la que ha dicho no es una autobiografía, pero sí una autoficción.

Te contamos de qué va Bardo

Foto: Cortesía de Netflix

Bardo, más allá de una película que cuenta una historia de la forma tradicional, es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio (Giménez Cacho), un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles.

Después de recibir un prestigioso premio internacional, Silverio se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial. Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro.

Con profunda emoción y abundantes risas, Silverio se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos. En efecto, lo que significa ser humano en estos peculiares tiempos.

YA VISTE: Así fue la premier de BARDO en el FICM

Daniel Giménez Cacho interpreta a Silverio Gama en una actuación extraordinaria

Lo que dijeron sus creadores sobre Bardo

Alejandro G. Iñárritu

“Es una autoficción, hay que tener coraje para poder llevarlo a cabo, pero si se hace de forma honesta , conecta. No es autobiográfica pero es una radiografía emocional de lo que ha pasado en los últimos 25 años”.

Daniel Giménez Cacho

“Me llamó y nos encontramos una noche para cenar, estuvimos platicando horas, él me preguntaba sobre mi vida, sobre mi esposa… yo me preguntaba si me haría un casting, y pues no.

Encontró muchas coincidencias de el conmigo, la edad, en el momento de la vida en el que estamos, el tiempo que nos queda por vivir. Nunca me planteé hacer un retrato de él, se convirtió en algo personal, mío”.

Bardo es la primera película de Iñárritu filmada en México desde la sensación de Amores Perros en el año 2000. La película cuenta con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Oscar Eugenio Caballero (Roma, Laberinto del Fauno) y el diseño de vestuario de Anna Terrazas.

Bardo estrena en cines este 27 de octubre, seguido de un estreno limitado en cines de Estados Unidos, España y Argentina el 4 de noviembre, antes de su lanzamiento global el 18 de noviembre. La película llegará a Netflix el 16 de diciembre.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube