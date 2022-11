‘Mi amor cuanto te odio’, de Daniel Salinas tuvo un exitoso estreno

Ciudad de México.- En ViX+ esta disponible la docuserie Al Grito de Guerra, narrada por el periodista y escritor mexicano León Krauze. Es la historia de la Selección Mexicana de Fútbol en busca de la gloria futbolística, contada por decenas de jugadores del equipo mexicano a través de los años. La serie incluye un episodio específicamente dedicado a la rivalidad histórica entre Argentina y México, incluyendo la historia íntima de los partidos de los mundiales del 2006 y 2010.

Al Grito de Guerra es una serie documental de seis capítulos visita las victorias, las derrotas y los enigmas que acompañan a la selección de México en la contienda futbolística más importante del planeta. Contada por decenas de jugadores del equipo mexicano a través de los años, sus rivales, periodistas expertos del mundo entero y aficionados. Medio siglo de historia futbolística mexicana contada desde dentro, como nunca antes.

Con declaraciones exclusivas de deportistas tales como Gerardo Torrado, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Luis García, Claudio Suárez, Carlos Hermosillo, Braulio Luna, Ricardo Lavolpe, Gerardo Martino, Enrique Borja, Ramón Morales, Javier Aguirre, Hristo Stoichkov, Bora Milutinovic, Ricardo Peláez, Pável Pardo, Edson Álvarez, Conejo Pérez, Miguel Herrera, Oswaldo Sánchez, Maxi Rodríguez, Jared Borgetti, Francisco Fonseca u Oribe Peralta.

Al Grito de Guerra es la historia de un equipo en la búsqueda incesante del triunfo.

Durante más de un cuarto de siglo, la selección nacional de México ha avanzado a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Siete torneos seguidos conquistando la fase de grupos, una hazaña prácticamente sin igual en la historia del fútbol moderno. Solo los legendarios brasileños han logrado semejante golpe. No Alemania, no Italia, no Argentina. Sólo Brasil… y México. Pero después de la euforia ha llegado la decepción. Cada vez, contra oponentes abrumadores o vencibles por igual, México ha caído en el cuarto partido. El próximo, los cuartos de final, se ha convertido en una obsesión nacional, el mítico “quinto partido”.

Por primera vez, Al Grito de Guerra invita a los aficionados a la historia de la aventura de décadas de la selección nacional en busca del sueño más grande, de la gloria futbolística. Una historia sobre la dedicación y la pasión. Una exaltación de la victoria, pero también una exploración de la derrota. La docuserie revela el impulso de la selección mexicana, sus momentos destacados de victoria y el misterio del cuarto partido, su histórico obstáculo.

Producción de El Estudio para Vix+

Este proyecto de seis capítulos es producido por El Estudio, liderado por el productor Pablo Cruz (Canana).

“Ha sido un placer para mí el poder trabajar de la mano de León Krauze con quien comparto una gran amistad pero también un amor absoluto al fútbol. Una vez más poder trabajar con ViX+ y un equipo fantástico y con la federación mexicana de fútbol que ha sido un aliado increíble en esta aventura de contar la historia de la selección nacional, sea esto un homenaje que nos sirva para inspirarnos en esta nueva Copa del Mundo”. Pablo Cruz

Al grito de guerra tendrá un estreno periódico, cada capítulo tendrá como eje central a un adversario distinto con el que el equipo nacional se ha enfrentado y que ha quedado en la historia deportiva y la cultura popular del país. ViX+, presenta esta serie investigativa en la que más de setenta voces entre jugadores, expertos, historiadores y aficionados ahondan detalladamente en el desempeño, resultados y consecuencias que ha tenido cada uno de estos significativos encuentros deportivos.

Las batallas búlgaras; La máquina alemana; Enemigo íntimo; Rival en el Amazonas; La sombra albiceleste; y por último Ilusión en el desierto, son los títulos de los seis episodios.

