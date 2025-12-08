Michael Bublé tras cantar para el Papa y los pobres: “Servir es un ejemplo para mis cuatro hijos”

Ciudad de México.- El cantante canadiense Michael Bublé compartió un testimonio profundo sobre la importancia de la fe y el servicio tras su participación estelar en el “Concierto con los Pobres” en el Vaticano. Bublé calificó su encuentro personal con el Papa León XIV como “uno de los momentos más importantes de su vida” y destacó que esta experiencia es la mejor lección de vida que puede dar a sus cuatro hijos.

Michael Bublé y la fe como tesoro familiar

Michael Bublé, una de las voces más reconocidas en el mundo de la música, especialmente en la temporada navideña, se convirtió en el rostro del “Concierto con los Pobres”, el fin de semana en el Aula Pablo VI del Vaticano. Este evento anual, que disfrutaron cerca de tres mil personas en situación vulnerable, marcó para el artista un hito personal y espiritual.

En declaraciones a Vatican News el cantante profundizó sobre cómo su fe se ha convertido en su mayor fortaleza, especialmente en un negocio tan volátil como el del espectáculo.

“Servir es un honor, y me siento muy afortunado”, explicó Bublé, quien asistió al encuentro con el Santo Padre acompañado de su esposa y sus padres.

“Vivir una vida construida sobre la fe es algo por lo que me siento muy afortunado, especialmente en un negocio tan volátil como el mío, ya que se sustenta tanto en el ego. Creo que siempre es bueno tener tu centro ahí y poner tu fe ahí”.

Michael Bublé, padre de cuatro hijos, insistió en que esta sólida base espiritual es el legado que desea heredar. “No creo que la fe sea algo que se pueda imponer a alguien”, dijo, pero confía en que su ejemplo los guíe: “Tengo cuatro hijos, y espero de todo corazón que algún día ellos elijan esto.”

Servicio a los más pobres: Una parábola para sus hijos

El Concierto con los Pobres, una iniciativa nacida del corazón del Papa Francisco (y que se mantiene en esta sexta edición bajo el mandato del Papa León XIV), no fue solo una presentación artística para Bublé; fue una lección tangible de humildad y servicio dirigida a sus propios hijos.

El cantante explicó que utiliza este tipo de experiencias como parábolas para enseñarles lo más importante en la vida: la caridad. “Venir aquí y dar un concierto con los pobres es solo otro ejemplo de cómo hay que ser”, afirmó.

Relató cómo utiliza el ejemplo bíblico para ilustrar la humildad: “A veces vamos por la calle y vemos a alguien sin hogar… Y les digo: ‘¿Les lavarían los pies?’. Y mis hijos responden: ‘No, claro que no’. Y yo les digo: ‘Bueno, imaginen que ustedes no les lavan los pies, pero Jesús, el Rey de reyes sí lo hace, el Rey de los pobres’. ¡Qué humilde!”. Este acto de servicio musical en el Vaticano es la puesta en práctica de esa enseñanza.

Abrirse sobre la fe: Inspiración para la juventud

Más allá de su familia, el cantante utiliza su plataforma para fomentar que otros hablen sin miedo sobre sus creencias. En respuesta a una pregunta de la agencia CNA, dijo que espera que su visibilidad sirva de aliento, especialmente a los jóvenes.

“Mi esperanza es que… haya un joven que pueda escucharme hoy, que tal vez tenga miedo de compartir su fe o de ser abierto respecto a ella, y que me mire y diga: ‘Vaya, mira a Bublé, no tiene miedo de compartirla’, y quizá eso le dé la fuerza para hacer lo mismo”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EWTN (@ewtnespanol) La emoción profunda de conocer al Santo Padre

El encuentro personal que Michael Bublé tuvo con el Papa León XIV el viernes fue un momento de gran trascendencia. El cantante, que interpretó piezas navideñas y temas emblemáticos como el “Ave María” y “Feeling Good” en el concierto, confesó que fue una experiencia inolvidable.

“Cuando conocí al Santo Padre, no fue piel de gallina, fue más que eso, ¡no puedo creerlo!”, expresó. Describió sentirse orgulloso al ver la calidez del Papa hacia su esposa, y al presenciar la emoción de sus propios padres.

El Papa León XIV le pidió a Michael Bublé que cantara el Ave María en el Concierto para los Pobres del Vaticano el sábado 6 de diciembre. El cantante confesó haber cantado el himno solo una vez. Tras cantar una estrofa, hizo reír a los periodistas diciendo que necesitará… pic.twitter.com/A4QJsxekGP — ACI Prensa (@aciprensa) December 6, 2025

El “Concierto con los pobres”, que celebró su sexta edición con éxito, reitera así el mensaje del Santo Padre sobre la música como un puente hacia Dios y un espacio de belleza, esperanza y cercanía para los más vulnerables.

