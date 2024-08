Michelle Renaud opina sobre ‘La Casa de los Famosos’: Que vergonzoso

Ciudad de México.- Gracias al éxito que obtuvo con la promoción de dos entradas al precio de un boleto, el clásico 2×1, la Cineteca Nacional decidió alargar durante agosto este beneficio para los cinéfilos.

Así lo informó la Cineteca en sus redes sociales y detalló que la promoción aplica en sus dos sedes, la de Xoco en Avenida Cuauhtémoc, y la nueva en el Centro Nacional de las Artes.

La promoción de la Cineteca tiene algunas restricciones por lo que hay que leer las letras chiquitas, pero aquí te lo decimos: El 2×1 aplica solo los lunes y jueves de agosto y casi en todas sus funciones, pero NO para las de Intensamente 2 y las películas del Foro Internacional de la Cineteca. Pero te aseguramos que hay mucho más que ver.

¡En agosto continúa la promoción especial por los #50AñosConCineteca!



+detalles en la imagen 🎬👇 pic.twitter.com/Hm0IZ64pyc — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) August 5, 2024

Puedes llevar a la familia, y sobre todo si tienes niños pequeños, a ver la película Mi amigo el robot, una cinta animada sin diálogos pero muy conmovedora sobre un perro que cansado de su soledad decide comprar un robot para tener con quuien compartir su vida.

Si quieres ir en pareja, te recomendamos la nueva cinta del Johnny Depp, es la historia de Jeanne Vaubernier, una joven cortesana que es presentada al rey Luis XIV, quien pronto desarrolla una fascinación por ella.

Joya de la animación japonesa y gratis

Y si ni así te alcanza para llevar al cine a tu crush, tenemos otra noticia, además ¡habrá proyecciones gratis! Esta semana puedes ver El jardín de las palabras, de Makoto Shinkai, el miércoles 7 de agosto, y Your Name (Kimi no Na wa), el viernes 9 de agosto; ambas son cintas animadas y se exhiben a las 18 horas, como parte de su Cineclub.

Ojo este cineclub es solo en la sede del Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco 79, colonia Country Club.

