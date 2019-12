Muere actor de ‘El Señor de los Cielos’

Ciudad de México.- Miles de Latinos piden a Netflix, a través de charge.org, saque de su catálogo la película La primera tentación de Cristo, en la que presentan a un Jesús gay.

El edificio de la compañía que produjo la controversial cinta fue centro de una protesta.

La casa productora de la película en la que Jesús es retratado en una relación homosexual dio a conocer que los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de diciembre, en víspera de la Navidad.

El guardia de seguridad logró controlar un conato de incendio, provocado por una bomba molotov que se lanzó, sin que nadie resultara herido.

“Porta dos Fundos condena cualquier acto de violencia y ha puesto a disposición de las autoridades las imágenes de las cámaras de seguridad y espera que los responsables de los ataques sean encontrados y castigados”, indicó en sus redes sociales.

La casa productora, ubicada en Ró de Janeiro, Brasil, juzgo el hecho como un “acto de odio”.

En un comunicado aseguró que continuarán más unidos, más fuertes, más inspirados y “seguros de que el país sobrevivirá a esta tormenta de odio y el amor prevalecerá junto con la libertad de expresión”.

El programa especial de Navidad, La primera tentación de Cristo, creado por el grupo humorístico brasileño de YouTube Porta dos Fundos, se estrenó en Netflix el 3 de diciembre.

Muestra una historia en la que un supuesto Jesús vuelve a casa a los 30 años con un invitado especial: su novio Orlando, al cual quiere presentar a su familia.

Firman petición para Netflix

Debido a su contenido, millones de personas firmaron una petición en la plataforma charge.org para pedir que se diera de baja del catálogo.

“Es sorprendente que Netflix tenga cero respeto o consideración por aquellos que profesan la fe cristiana. Esto está lejos de ser gracioso, es irrespetuoso y altamente ofensivo hacia la figura de Jesucristo”.

El cofundador de Porta dos Fundos, Fábio Porchat, dijo a la revista Variety que “el filme no incita a la violencia ni dice a la gente que no deben creer en Dios. Netflix apoya la libertad de expresión” y no han sugerido que lo elimine de la plataforma.

Sin embargo en Brasil hay una intensa controversia en la sociedad por el filme sobre Jesús gay, incluso la Cámara de diputados de ese país citó a representantes de Netflix a comparecer.

