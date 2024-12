Muere la cantante mexicana Dulce a los 69 años  

Ciudad de México.- El año 2025 será el mejor que vivirá México porque habrá prosperidad para todos, así lo pronostica “Claudita”, la parodia de Claudia Sheinbaum, creada por la actriz Tamara Henaine.

La comedia política es un accidente en la vida de Tamara, creadora del personaje “Claudita”, la parodia de la presidenta, que es todo un fenómeno en redes sociales y viral en TikTok, por lo que ahora prepara el debut de la presidenta en teatro.

El personaje nació en televisión, justo hace seis años para el programa de Televisa, La parodia, cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan,por lo que no tuvo el lucimiento de los personajes “presidenciables” o “candidatos”. Recientemente la llamó el productor Reynaldo López para interpretar de nuevo a “Claudita”, ya cuando era la futura presidenta.

La parodia creada por Tamara es tan fiel y al mismo tiempo respetuosa que la propia presidenta grabó un reel con ella para TikTok, tuvo tal éxito que se hizo viral. Este éxito llega en un momento crucial para su carrera como actriz, cuando ya había decidido tirar la toalla y estudiar una carrera universitaria.

Descendiente de Gaspar Henaine “Capulina”, muy niña, Tamara se inclinó por la actuación, y el drama, una carrera de sinsabores y frustraciones, que la hizo reflexionar sobre si verdaderamente quería dedicarse a la actuación toda su vida. Con gusto por las lecturas de sobre temas de salud mental y emocional decidió hacer a un lado la actuación y estudiar psicología.

Es cuando la llaman de nuevo y se mete en impecable traje sastre de Sheinbaum y explota el personaje. Pero no fue tan fácil, nos dijo Tamara Henaine, tiene que ver con la propia transformación de la presidenta en los últimos seis años, en que forjó una personalidad, y la propia investigación de Tamara, que la estudio meticulosamente.

“Yo empecé a estudiar psicología hace dos años, y creo que esto me llegó en un momento muy bonito de mi vida, porque yo me di cuenta que la carrera de los actores en México es de frustraciones y me preguntaba si quería dedicarme a la actuación toda mi vida y entonces pensé ‘yo necesito otro plan’. Me gusta mucho estudiar la mente humana, y fue así como entré a estudiar psicología a la Universidad, y esto me ha ayudado muchísimo para la construcción del personaje”.