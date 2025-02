Muere Paquita la del Barrio, voz y estilo inigualables

Ciudad de México.— La maternidad es un camino de cambios profundos, y la influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, lo ha experimentado. “Lo más maravilloso que a mí me regaló la vida es una hija”, confesó en una reciente entrevista, donde compartió cómo la llegada de su pequeña ha transformado su existencia.

Para la influencer la maternidad ha significado un renacer, una oportunidad para evolucionar y construir un legado basado en el amor, el aprendizaje y la empatía.

“Tener hijos te cambia la vida, es mucha responsabilidad. También es mucho amor”, afirmó YosStop, resaltando la dualidad de la maternidad, donde los desafíos y las alegrías conviven en equilibrio.

Explicó que el aprendizaje diario se enfoca en el cuidado de su hija y también en la propia regulación emocional: “El reto más grande de ser mamá es regularse a uno mismo, porque los hijos aprenden de lo que ven en ti”.

LEE La maternidad es muy bonita: Michelle Renaud

La llegada de su hija Amy marcó un antes y un después en su vida. “Ha cambiado mucho mi juicio y mi crítica hacia las personas. Me he vuelto más empática, filtro todo, pienso todo, porque mi hija lo va a aprender”, aseguró.

En diversas ocasiones, la influencer ha expresado que la maternidad la ayudó a reencontrarse consigo misma y superar dificultades, aunque en el pasado no consideraba ser madre. “Cuando me embaracé, no lo busqué. Fue muy fuerte”, confesó. Sin embargo, su perspectiva cambió al dar a luz: “Decidí tomarlo como un regalo y hoy puedo decir que es un regalo increíble”.

El proceso de transformación personal de YosStop también está marcado por su historia pública. A inicios de 2025, fue absuelta de los cargos que la llevaron a prisión en 2021, cuando permaneció cinco meses en el reclusorio de Santa Martha Acatitla. En su momento, la denuncia en su contra la señaló por haber abordado en su canal de YouTube un video relacionado con un caso de agresión sexual, lo que derivó en demandas por revictimización.

Siete24 en redes sociales

ebv