Nace la Fundación Silvia Pinal, creada por Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- La final de la Copa América 2024 no solo brilló por el fútbol, sino también por el espectacular show de Shakira. La cantante colombiana se presentó en el Hard Rock Stadium de Miami el pasado domingo 14 de julio, ofreciendo una actuación que emocionó al público.

La cantante inició su presentación con su nuevo éxito Puntería en colaboración con Cardi B. La canción es el tema oficial de la Copa América 2024. Su energética interpretación estuvo acompañada de una coreografía vibrante y efectos visuales impactantes. Shakira lució un atuendo plateado deslumbrante que capturó la atención de todos los presentes.

El show incluyó varios de sus grandes éxitos, como Hips Don’t Lie y Waka Waka. El público coreó cada canción, creando un ambiente electrizante en el estadio. La producción del espectáculo fue impresionante, con juegos de luces y fuegos artificiales que complementaron cada uno de los temas interpretados por la artista.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans elogiaron la energía y carisma de Shakira en el escenario. Sin embargo, no todo fue positivo. Algunos espectadores criticaron el uso de playback durante la actuación. La cantante recibió comentarios mixtos, con fans sospechando que algunas partes del show no fueron en vivo.

A pesar de las críticas, muchos destacaron la profesionalidad y talento de Shakira. “Fue un espectáculo increíble, lleno de energía y pasión”, comentó un usuario en Twitter. “Shakira nunca decepciona”, añadió otro.

Medios internacionales como Rolling Stone y ESPN también cubrieron el evento, resaltando los momentos más destacados del show. La revista Rolling Stone describió la actuación como “electrizante” y destacó la capacidad de Shakira para mantener al público en pie durante toda la presentación.

En cuanto a su compensación, aunque no se ha revelado oficialmente cuánto recibió Shakira por su actuación, se estima que el pago fue millonario, acorde a la magnitud del evento y la fama de la artista.

En la final de la Copa América 2024, se enfrentaron las selecciones de Colombia y Argentina. El emocionante partido culminó con la victoria de Argentina, que se coronó campeona tras ganar 3-2 a Colombia en un duelo lleno de intensidad y grandes jugadas.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube