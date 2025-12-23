Celebridades
Nace su cuarto hijo: crece a seis miembros la familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova
Ciudad de México.- Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres por cuarta vez. La noticia se confirmó con una sola imagen y un mensaje breve que dejó claro que su familia volvió a crecer, sin abrir espacio a más detalles de los necesarios.
El anuncio se hizo público el 22 de diciembre de 2025 a través de Instagram.
La pareja compartió una fotografía del recién nacido envuelto en una manta y acompañado por un peluche. El mensaje fue directo:
“My Sunshine 12.17.2025”, frase que indica que el bebé nació el 17 de diciembre.
Hasta ahora, no se ha dado a conocer el nombre ni el sexo del nuevo integrante de la familia. Tampoco se informó sobre el lugar del nacimiento. En pocas horas, la publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores de distintas partes del mundo.
Un mensaje breve y sin exposición innecesaria
La imagen del bebé marcó la confirmación oficial del nacimiento. No hubo comunicados, entrevistas ni declaraciones posteriores. La pareja mantuvo el mismo manejo discreto que ha caracterizado su vida personal durante más de dos décadas.
En una entrevista publicada por ¡Hola! España el 10 de febrero de 2020, Enrique Iglesias explicó cómo la paternidad reorganizó su vida:
“Mis hijos son mi prioridad y todo lo demás gira alrededor de ellos”.
Esa postura se ha reflejado en sus decisiones profesionales de los últimos años.
La familia que sigue creciendo
Antes de este nacimiento, Iglesias y Kournikova ya eran padres de tres hijos. Los mellizos Lucy y Nicholas, nacidos en diciembre de 2017, y Mary, también llamada Masha, nacida en enero de 2020.
Los niños han aparecido ocasionalmente en redes sociales, siempre en publicaciones breves y sin información adicional. La llegada del cuarto hijo amplía la familia a seis integrantes, manteniendo el mismo esquema de privacidad.
“Agradecida por esta nueva bendición y por la familia que estamos construyendo”, expresó Anna Kournikova en Instagram, el 26 de enero de 2020, tras el nacimiento de su hija menor.
Ese mensaje volvió a circular tras el anuncio del nuevo bebé.
Una relación de largo plazo
La historia entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, durante la grabación del video musical de Escape. Desde entonces, su relación se mantuvo estable y alejada del protagonismo.
El embarazo fue reportado en agosto de 2025 por la revista ¡Hola!, que mostró imágenes de Kournikova en Miami. La pareja no confirmó la información en ese momento y esperó hasta el nacimiento para hacerlo público.
La Villa de Santa Claus: El musical sobre la verdadera historia detrás de los juguetes
Puedes visitar la villa interactiva
Ciudad de México.– La temporada teatral decembrina entra en su recta final y La Villa de Santa Claus, una de las experiencias escénicas más queridas de la época navideña, presenta sus últimas funciones antes de Nochebuena en el Centro Cultural de la Universidad Anáhuac, Campus Norte.
Este musical para toda la familia, diseñado especialmente para los más pequeños, responde a las preguntas clásicas sobre Papá Noel: ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué regala juguetes? La obra se centra en la verdadera historia de Santa Claus a través de un libreto original escrito por Xavier López Miranda, quien también es como productor.
El génesis de Santa Claus: Una historia de generosidad
Xavier López Miranda creó una combinación de teatro musical con una gran producción y un extenso elenco, definiéndola como “una historia muy conmovedora que cuenta el génesis de Santa, de dónde viene y cómo le hace para entregar los juguetes. Todas esas preguntas que tienes cuando eres niño las respondemos en este cuento”.
La trama narra la vida de un simple carpintero impulsado por el deseo de dar esperanza. Junto a su esposa, la Sra. Claus, elige fabricar juguetes y regalarlos a los niños de su aldea una Navidad, compartiendo así el verdadero espíritu de dar.
Un legado de Xavier López “Chabelo”
Creada hace una década, La Villa de Santa Claus se ha consolidado como un relato universal que conecta con público de todas las edades. En su momento, Xavier López “Chabelo”, quien fue productor ejecutivo y padrino de la puesta en escena, expresó el propósito de esta obra:
“La Navidad es una época mágica para los niños; este espectáculo realmente brinda algo de esa magia, pero lo más importante es la oportunidad de vivirla en vivo y en familia: los niños y sus papás juntos”.
Una experiencia interactiva en el Polo Norte
El espectáculo fue concebido como una experiencia integral. No solo se trata de teatro musical, sino que se complementa con una villa interactiva que recrea el Polo Norte. En ella, el público puede convivir con los duendes, visitar el taller de juguetes y tomarse foto con Santa Claus, al finalizar la obra o antes de iniciar.
Gracias a sus amplios jardines y modernas instalaciones, el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, resulta el escenario ideal para este concepto.
Horarios y últimas funciones
Con esta temporada, La Villa de Santa Claus cierra su ciclo de presentaciones este año.
- Fechas: Sábado 20, domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre.
- Horarios: Dos funciones diarias a las 12:00 y 17:00 horas.
Acceso a la Villa: El recorrido por la villa se mantiene organizado por turnos:
- Turno Matutino (Función 12:00): Villa abierta de 11:00 a 15:00 horas.
- Turno Vespertino (Función 17:00): Villa abierta de 16:00 a 20:00 horas.
Jaime Camil será Tronchatoro en “Matilda”: ¿Por qué un hombre interpreta este papel?
¿Quién será Matilda?
Ciudad de México.- El productor Alejandro Gou confirmó que el actor mexicano Jaime Camil regresará a los escenarios nacionales para encabezar el elenco de “Matilda, el musical”, que ya es uno de los más esperados de la temporada 2026 en México. Pero el anuncio no está exento de controversia: Camil no interpretará a un galán, sino a la temible Srita. Tronchatoro.
El montaje, que tendrá su estreno el próximo 13 de marzo, colocó el nombre del actor en el centro de una conversación digital que divide opiniones. Mientras sus seguidores celebran su versatilidad y trayectoria internacional, un sector de la audiencia ha manifestado su descontento, cuestionando si la elección de un hombre para un rol femenino desplaza el talento de actrices mexicanas que podrían abordar el papel.
El origen de una tradición: ¿Por qué Tronchatoro es interpretada por hombres?
Para comprender la elección de Jaime Camil, es necesario mirar hacia Londres y Nueva York. Contrario a lo que se debate en las tendencias actuales, que un hombre dé vida a Agatha Trunchbull (Tronchatoro) no es una decisión aleatoria ni una falta de respeto al género del personaje. Es, en realidad, un mandato creativo establecido desde la concepción del musical en 2010.
El director original, Matthew Warchus, y el libretista Dennis Kelly, determinaron que para lograr el impacto visual de una villana “inhumana”, grotesca y físicamente imponente que contraste con la fragilidad de Matilda, el personaje debía ser abordado a través del cross-casting.
Esta técnica busca enfatizar el carácter autoritario del personaje mediante una fisionomía que rompa con la realidad. En las producciones más emblemáticas de la historia de este musical, figuras como Bertie Carvel (quien originó el papel en el West End y ganó el Premio Olivier) y Christopher Sieber en Broadway, han demostrado que este recurso teatral transforma a la villana en una caricatura aterradora pero extrañamente fascinante.
Jaime Camil entre la técnica y la crítica social
En México, el debate en redes sociales se ha intensificado, recordando la constante incursión de Camil en grandes producciones. Desde una perspectiva estrictamente periodística y técnica de teatro musical, el reto que asume el actor es monumental.
Dar vida a Tronchatoro exige un dominio absoluto de la comedia física y una resistencia vocal específica. Camil deberá enfrentarse a una partitura compleja diseñada por Tim Minchin, donde el humor negro es el hilo conductor.
Jaime Camil tiene las tablas para ello, de acuerdo con el productor Alejandro Gou, aportará experiencia internacional, su dominio de la comedia y su presencia escénica. Camil es más que un actor de telenovelas, que es como lo ubica el gran público, es un protagonista de producciones musicales teatrales en Broadway, en inglés.
Gou busca sorprender con la producción mexicana, bajo la dirección de Nick Evans, busca replicar la excelencia de los montajes internacionales, integrando tecnología de punta como videomapping y automatización escenográfica.
Un elenco de alto nivel para una historia universal
Más allá de la figura de Camil, la producción ha confirmado un reparto sólido que equilibra la balanza escénica. Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado personificarán a los excéntricos Wormwood, mientras que el papel de la Srita. Miel será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura. Completa el cuadro principal Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, el refugio literario de la pequeña protagonista.
Matilda, basada en la obra de Roald Dahl, es una celebración de la inteligencia y la resiliencia infantil. Al final del día, la presencia de un hombre bajo el uniforme de Tronchatoro no busca ser una parodia de la mujer, sino una representación simbólica del abuso de poder que una niña, armada únicamente con libros y valentía, logra derrocar.
La historia del libro “Matilda”, tan popular por la película protagonizada por Danny DeVito, es tan popular, que atraerá a toda la familia al teatro, sobre todo a los más pequeños, es perfecta para introducir a los niños en la apreciación y disfrute del arte del teatro.
“Matilda” estrena el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1
“Dios me salvó”: Martha Higareda narra su experiencia espiritual tras sufrir preeclampsia
Tuvo una revelación
Ciudad de México.- Con un mensaje de fe, gratitud y esperanza, Martha Higareda sorprendió a sus seguidores al relatar que estuvo al borde de la muerte tras sufrir preeclampsia, una complicación grave relacionada con el embarazo, durante el nacimiento de sus gemelas.
“Con profunda gratitud a Dios estoy viva”.
Así lo escribió la actriz y madre en una publicación en Instagram, donde también reveló que una de sus bebés tuvo que ser internada en cuidados intensivos tras el parto.
La artista de 42 años explicó que su esposo tuvo que llevarla de urgencia al hospital porque su presión arterial alcanzó los 215 puntos. Durante más de seis horas los médicos trataron de estabilizarla.
YA VISTE: Así dio a conocer Martha el nacimiento de sus gemelas
“Jesús sostenía mi corazón”
Higareda narró que, durante esa primera noche, vivió una experiencia espiritual que cambió su vida.
“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé.
Y sé que Dios y el Rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”.
Conmovida, compartió que su presión comenzó a estabilizarse poco después y que, aunque tuvo que regresar dos veces más a emergencias en las semanas siguientes, hoy se encuentra recuperada y disfrutando de su nueva etapa como madre.
Una lección de fe y fortaleza familiar
Martha Higareda también agradeció el apoyo de su familia y del equipo médico que la acompañó en esos momentos críticos:
“Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, escribió.
El testimonio de la actriz ha conmovido a miles de seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes de cariño y oración. En un contexto donde muchas figuras públicas comparten sus vivencias personales, Higareda destacó por dar un mensaje de fe, familia y esperanza, subrayando la importancia de la fe.
A sus 102 años, María Victoria cantó a la Virgen de Guadalupe
Las Mañanitas
Ciudad de México.- Con más de un siglo de vida y una fe inquebrantable, la actriz y cantante María Victoria volvió a entonar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, una tradición que mantiene viva desde hace más de seis décadas. Su homenaje fue grabado previamente y transmitido esta madrugada por Televisa, conmoviendo a millones de fieles y televidentes en todo el país.
María Victoria, la voz que sigue honrando a la Virgen
La madrugada de este 12 de diciembre, durante la celebración de Las Mañanitas a la Virgen, el público mexicano fue testigo de uno de los momentos más emotivos de la noche: la aparición de María Victoria, quien a sus 102 años ofreció su voz y su fe a “la Morenita del Tepeyac”.
La presentación fue grabada previamente por motivos de salud y logística, pero se transmitió esta madrugada en la tradicional serenata televisiva. Ataviada con un rebozo guinda y visiblemente emocionada, la actriz dedicó unas palabras de gratitud:
“Mientras Dios me dé fuerzas, aquí estaré cada 12 de diciembre”.
TE PUEDE INTERESAR: Caminó 8 horas para ver a la Virgen y en memoria de su padre
Una tradición de fe que ha cruzado generaciones
María Victoria mantiene esta devoción desde la década de los sesenta, cuando fue invitada por primera vez a participar en las celebraciones guadalupanas televisadas. Desde entonces, ha considerado cada aparición “un acto de agradecimiento y amor a la Virgen”.
Este año, su participación generó una ola de mensajes en redes sociales. El hashtag #MaríaVictoria102 se volvió tendencia en X, donde miles de usuarios expresaron admiración y cariño hacia la intérprete de Amor de la calle, llamándola “la abuelita de México” y símbolo de la fe popular.
Un legado que une fe, arte y familia
Nacida en Guadalajara en 1923, María Victoria ha sido una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana. Su presencia en Las Mañanitas no solo simboliza su amor por la Virgen de Guadalupe, sino también la continuidad de una tradición familiar y cultural profundamente arraigada.
Este 2025, su voz se escuchó nuevamente como un recordatorio de que la fe puede trascender el tiempo, y que la gratitud, la vida y la devoción siguen siendo el corazón de las fiestas guadalupanas.
