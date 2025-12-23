Nace su cuarto hijo: crece a seis miembros la familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Ciudad de México.- Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres por cuarta vez. La noticia se confirmó con una sola imagen y un mensaje breve que dejó claro que su familia volvió a crecer, sin abrir espacio a más detalles de los necesarios.

El anuncio se hizo público el 22 de diciembre de 2025 a través de Instagram.

La pareja compartió una fotografía del recién nacido envuelto en una manta y acompañado por un peluche. El mensaje fue directo:

“My Sunshine 12.17.2025”, frase que indica que el bebé nació el 17 de diciembre.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el nombre ni el sexo del nuevo integrante de la familia. Tampoco se informó sobre el lugar del nacimiento. En pocas horas, la publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores de distintas partes del mundo.

Un mensaje breve y sin exposición innecesaria

La imagen del bebé marcó la confirmación oficial del nacimiento. No hubo comunicados, entrevistas ni declaraciones posteriores. La pareja mantuvo el mismo manejo discreto que ha caracterizado su vida personal durante más de dos décadas.

En una entrevista publicada por ¡Hola! España el 10 de febrero de 2020, Enrique Iglesias explicó cómo la paternidad reorganizó su vida:

“Mis hijos son mi prioridad y todo lo demás gira alrededor de ellos”.

Esa postura se ha reflejado en sus decisiones profesionales de los últimos años.

La familia que sigue creciendo

Antes de este nacimiento, Iglesias y Kournikova ya eran padres de tres hijos. Los mellizos Lucy y Nicholas, nacidos en diciembre de 2017, y Mary, también llamada Masha, nacida en enero de 2020.

Los niños han aparecido ocasionalmente en redes sociales, siempre en publicaciones breves y sin información adicional. La llegada del cuarto hijo amplía la familia a seis integrantes, manteniendo el mismo esquema de privacidad.

“Agradecida por esta nueva bendición y por la familia que estamos construyendo”, expresó Anna Kournikova en Instagram, el 26 de enero de 2020, tras el nacimiento de su hija menor.

Ese mensaje volvió a circular tras el anuncio del nuevo bebé.

Una relación de largo plazo

La historia entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, durante la grabación del video musical de Escape. Desde entonces, su relación se mantuvo estable y alejada del protagonismo.

El embarazo fue reportado en agosto de 2025 por la revista ¡Hola!, que mostró imágenes de Kournikova en Miami. La pareja no confirmó la información en ese momento y esperó hasta el nacimiento para hacerlo público.

