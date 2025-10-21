Nacho Cano es “Padrino” de bautizo en la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México.- La fe, la música y la vida familiar se reunieron en la Villa de Guadalupe durante el bautizo de Leonardo, sobrino de Alan Hernández, actor que interpreta a Moctezuma en Malinche el Musical. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia del Pocito, uno de los templos más emblemáticos dentro del espacio mariano más visitado del continente, y contó con la participación del compositor y productor español Nacho Cano, creador del musical.

Durante la celebración se interpretó “El Bautismo”, tema compuesto por Nacho Cano y presentado originalmente dentro de la obra Malinche, donde retrata el momento en que Malintzin recibe el sacramento y con ello inicia el proceso que el autor identifica como el primer bautismo masivo de mujeres en América. El compositor puso la canción a disposición de las familias mexicanas para acompañar este sacramento en contextos reales, no solo escénicos.

Bautismo y música van de la mano

La misa fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien destacó la dimensión espiritual y comunitaria de la música dentro del rito:

“El bautismo es un acto muy solemne y toda solemnidad requiere una música, y la música viene con la voz y el ritmo del corazón. Yo te invito a que esta canción del bautismo de Malinche la puedas escuchar en tu bautismo. Es una canción para vivirla aquí, con la pila bautismal, accediendo a nuevos hijos a nuestra iglesia. Una iglesia llena de paz, misericordia y amor”.

“El Bautismo” fue compuesta para acompañar el sacramento

La presencia de Nacho Cano en el bautizo de Leonardo refleja la intención que ha señalado desde su llegada a México: que la canción no permanezca solo dentro del espectáculo teatral, sino que se integre a la vida cotidiana de las familias.

Su deseo —expresado desde 2023 cuando presentó el tema al Papa Francisco en el Vaticano— es que “El Bautismo” se escuche de forma libre en parroquias y celebraciones sacramentales.

La historia de este tema tiene un recorrido espiritual y artístico que une a España y México. En julio, Nacho Cano lo entregó como obsequio a la Basílica de Guadalupe, donde el elenco de la obra lo interpretó frente a la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez que una compañía teatral realizaba un acto de este tipo dentro del recinto mariano.

La ceremonia de Leonardo forma parte de este nuevo vínculo entre el musical y las experiencias familiares reales. Para Cano, la música creada para el escenario adquiere un nuevo sentido cuando acompaña los sacramentos vividos dentro de la comunidad y la fe. En su mensaje, reiteró que la canción se ofrece como un regalo para todas las parroquias y familias que deseen utilizarla en celebraciones de bautismo.

Malinche continúa en temporada y se integra a la vida cotidiana en México

El estreno del musical Malinche en México ocurrió en marzo de 2025 en el Frontón México, donde permanece en temporada. La pieza teatral recupera la figura de Malintzin desde una perspectiva histórica y musical, narrando su encuentro con Hernán Cortés y el inicio del mestizaje. Dentro de la obra, el bautismo se representa como un momento clave de transformación y nueva identidad.

Más allá del acontecimiento artístico, este gesto coloca en primer plano el valor de la familia, la transmisión de la fe y la continuidad de la tradición bautismal en la Iglesia en México. En la actualidad, las producciones culturales se distancian de lo religioso, Malinche abre un puente inverso: desde el teatro hacia la vida.

Este bautizo muestra cómo la cultura puede volver a encontrarse con lo sagrado sin perder su lenguaje artístico, reforzando la importancia de las raíces, la identidad compartida y la vida familiar.

