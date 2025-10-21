Celebridades
Nacho Cano es “Padrino” de bautizo en la Basílica de Guadalupe
Se interpreto su tema “El Bautismo”
Ciudad de México.- La fe, la música y la vida familiar se reunieron en la Villa de Guadalupe durante el bautizo de Leonardo, sobrino de Alan Hernández, actor que interpreta a Moctezuma en Malinche el Musical. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia del Pocito, uno de los templos más emblemáticos dentro del espacio mariano más visitado del continente, y contó con la participación del compositor y productor español Nacho Cano, creador del musical.
Durante la celebración se interpretó “El Bautismo”, tema compuesto por Nacho Cano y presentado originalmente dentro de la obra Malinche, donde retrata el momento en que Malintzin recibe el sacramento y con ello inicia el proceso que el autor identifica como el primer bautismo masivo de mujeres en América. El compositor puso la canción a disposición de las familias mexicanas para acompañar este sacramento en contextos reales, no solo escénicos.
Bautismo y música van de la mano
La misa fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien destacó la dimensión espiritual y comunitaria de la música dentro del rito:
“El bautismo es un acto muy solemne y toda solemnidad requiere una música, y la música viene con la voz y el ritmo del corazón. Yo te invito a que esta canción del bautismo de Malinche la puedas escuchar en tu bautismo. Es una canción para vivirla aquí, con la pila bautismal, accediendo a nuevos hijos a nuestra iglesia. Una iglesia llena de paz, misericordia y amor”.
“El Bautismo” fue compuesta para acompañar el sacramento
La presencia de Nacho Cano en el bautizo de Leonardo refleja la intención que ha señalado desde su llegada a México: que la canción no permanezca solo dentro del espectáculo teatral, sino que se integre a la vida cotidiana de las familias.
Su deseo —expresado desde 2023 cuando presentó el tema al Papa Francisco en el Vaticano— es que “El Bautismo” se escuche de forma libre en parroquias y celebraciones sacramentales.
La historia de este tema tiene un recorrido espiritual y artístico que une a España y México. En julio, Nacho Cano lo entregó como obsequio a la Basílica de Guadalupe, donde el elenco de la obra lo interpretó frente a la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez que una compañía teatral realizaba un acto de este tipo dentro del recinto mariano.
La ceremonia de Leonardo forma parte de este nuevo vínculo entre el musical y las experiencias familiares reales. Para Cano, la música creada para el escenario adquiere un nuevo sentido cuando acompaña los sacramentos vividos dentro de la comunidad y la fe. En su mensaje, reiteró que la canción se ofrece como un regalo para todas las parroquias y familias que deseen utilizarla en celebraciones de bautismo.
TE PUEDE INTERESAR:
Malinche continúa en temporada y se integra a la vida cotidiana en México
El estreno del musical Malinche en México ocurrió en marzo de 2025 en el Frontón México, donde permanece en temporada. La pieza teatral recupera la figura de Malintzin desde una perspectiva histórica y musical, narrando su encuentro con Hernán Cortés y el inicio del mestizaje. Dentro de la obra, el bautismo se representa como un momento clave de transformación y nueva identidad.
Más allá del acontecimiento artístico, este gesto coloca en primer plano el valor de la familia, la transmisión de la fe y la continuidad de la tradición bautismal en la Iglesia en México. En la actualidad, las producciones culturales se distancian de lo religioso, Malinche abre un puente inverso: desde el teatro hacia la vida.
Este bautizo muestra cómo la cultura puede volver a encontrarse con lo sagrado sin perder su lenguaje artístico, reforzando la importancia de las raíces, la identidad compartida y la vida familiar.
Celebridades
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.
En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.
La fe de un comediante
Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.
Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.
Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.
La oración que une a su familia
Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.
También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.
Instrumento de tu amor
Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.
Letra:
Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,
hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y
Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,
el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.
Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano
y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,
quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,
el camino correcto para estar por siempre a tu lado.
Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado
y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado
quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.
Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.
Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,
quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,
quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,
y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,
Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño
y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado
quiero sentirme, Señor en tus brazos.
Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.
Celebridades
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
“No eran otros tiempos”
Ciudad de México.- Con la serenidad que la caracteriza, pero con la firmeza de quien no se rinde, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente de su caso, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil.
Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete respondió que Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las sanciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la condena por daño moral derivada de la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años.
“El proceso está tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, explicó Sasha.
“Hasta el momento, él no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, ni la indemnización económica ni el curso de sensibilización sobre abuso”.
El 1 de septiembre la Corte estableció un nuevo criterio y ordenó que el abuso sexual infantil no prescribe, es delito y debe ser reparado y la víctima tiene derecho a una indemnización. Luis de Llano fue sentenciado por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y dar una indemnización, que “será para una organización que defienda y apoye a los niños que sufrieron abuso sexual infantil, dijo antes la cantante.
“No eran otros tiempos”
Sasha también fue contundente ante los intentos por justificar aquella relación bajo la idea de que “eran otros tiempos”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.
Agradece el apoyo y solidaridad
La exintegrante de Timbiriche aprovechó el momento para agradecer las múltiples muestras de apoyo del medio artístico. Destacó el respaldo de Kiko Campos, productor que admitió haber normalizado la situación y posteriormente le ofreció disculpas.
Sokol también subrayó el acompañamiento constante de sus compañeros de Timbiriche:
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó normalizar algo que no era normal”.
Un precedente histórico
En junio pasado, la Suprema Corte ratificó la condena civil contra Luis de Llano y reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol era menor de edad. Este fallo se convirtió en un precedente judicial, al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los tribunales del país deben aplicar las tesis de jurisprudencia que reconocen el derecho de las víctimas a exigir reparación del daño sin límite de tiempo, entendiendo que las secuelas del abuso son profundas y permanentes.
El caso de Sasha Sokol no solo simboliza una victoria personal, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las víctimas de violencia sexual. Su voz se mantiene frente a quienes aún intentan justificar lo injustificable.
Celebridades
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
A días de convertirse en madre
Ciudad de México.– A días de convertirse en madre, la actriz Martha Higareda comparte su emoción y gratitud por el milagro de la vida, mientras se prepara para recibir a sus gemelas, fruto de su matrimonio con el conferencista estadounidense Lewis Howes. A través de sus redes sociales, compartió que ya tiene lista su maleta para el hospital, mientras espera con ilusión el nacimiento de sus hijas.
Más allá de la emoción por la maternidad, Martha abrió su corazón y recordó los momentos difíciles que enfrentó antes de llegar a esta etapa. “Pensé que no iba a lograrlo”, confesó en una reciente entrevista, al recordar los diagnósticos médicos que ponían en duda su posibilidad de ser madre, debido a que padecía miomas uterinos.
“Me dijeron que no iba a poder embarazarme, y aquí estoy, con dos bebés en camino”.
Así lo expresó la actriz, quien aseguró que su fe, disciplina y esperanza fueron claves en este proceso.
Una historia de amor, fe y resiliencia
Recientemente Martha Higareda compartió que su familia “ahora es su prioridad”, y que junto a su esposo Lewis Howes ha aprendido a encontrar equilibrio entre la carrera y la vida personal. “Esta nueva etapa me llena de amor y gratitud. Dios me ha mostrado que los tiempos perfectos existen”, expresó entonces.
La actriz, que desde hace algunos años reside en Estados Unidos, ha documentado en redes sociales su proceso de embarazo, acompañada por mensajes de aliento y cariño de sus seguidores.
Estar embarazada es una transformación física, espiritual y emocional
En su más reciente publicación, Martha mostró los preparativos para el nacimiento, reveló los artículos esenciales que llevará al hospital, mostró su maleta y dejó ver su entusiasmo por conocer a las gemelas.
La protagonista de “Amarte duele” compartió un mensaje lleno de esperanza:
“Estoy lista. No tengo miedo, tengo fe”.
A sus 41 años, Martha Higareda celebra esta nueva etapa con la serenidad y la madurez que la caracterizan, demostrando que la maternidad puede llegar como una segunda oportunidad de vida.
npq
Celebridades
“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”: Natalia Lafourcade
Se despide de los escenarios para ser madre
Ciudad de México.– Con un concierto íntimo, cálido y simbólico, Natalia Lafourcade puso fin a su gira “Cancionera” en el Auditorio Nacional, donde miles de seguidores la acompañaron en un adiós temporal a los escenarios para dar paso a una nueva etapa en su vida: la maternidad.
Embarazada de ocho meses y a unos días de dar a luz, la cantante lució un poco cansada, pero feliz, y se despidió temporalmente de los escenarios por una poderosa razón:
“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”
“Nos toca ahora empezar un hermoso capítulo”, agregó Natalia en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seguidores durante la gira y ahora en la nueva etapa de su vida.
Así fue la despedida
El espectáculo fue una celebración de su carrera musical y de la vida misma. Con un visible embarazo, la artista veracruzana interpretó temas emblemáticos de su repertorio, como “Hasta la raíz”, “Mi lugar favorito” y “Todas las flores”, en un escenario adornado con flores y luces que evocaban su conexión con la naturaleza y sus raíces mexicanas.
Lafourcade lució un vestido verde turquesa y agradeció al público por acompañarla “en este viaje que termina y otro que comienza”. La cantante se despidió con un mensaje de esperanza y gratitud, dejando claro que su prioridad ahora será su familia.
Un viaje de regreso a casa
La gira “Cancionera” recorrió varias ciudades de México y marcó el cierre de una etapa artística en la que Natalia exploró los sonidos del país, desde los sones jarochos hasta el bolero y la trova. “Este proyecto fue un viaje hacia las raíces, hacia lo más esencial de mí”, declaró la artista en entrevistas previas.
En su primer concierto de esta gira en el Auditorio Nacional, hace algunas semanas, la cantante habló sobre la experiencia de su embarazo y la transformación que vive al prepararse para ser madre. También subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca.
“Él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.
Ahora, con el cierre de “Cancionera”, la intérprete de “Nunca es suficiente” se retira temporalmente de los escenarios para disfrutar plenamente de su maternidad.
Lafourcade, una de las voces más queridas de la música latinoamericana, deja a su público con un mensaje luminoso: el arte y la maternidad pueden convivir, ser madre no es un impedimento para la artista, al contrario, es fuente de inspiración.
