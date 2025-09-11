Celebridades
Natalia Lafourcade celebra la maternidad sobre el escenario con 7 meses de embarazo
Se siente plena
Ciudad de México.– La cantante Natalia Lafourcade atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida: la espera de su primer hijo. A sus 41 años y con una trayectoria consolidada, la intérprete de Hasta la raíz compartió públicamente la emoción y gratitud que siente al vivir su embarazo, al que describe como un proceso “hermoso, fuerte y transformador”.
Natalia celebró la vida en un concierto en el Auditorio Nacional, dentro de su gira Cancionera. Allí, conmovida por la música y la vida que crece dentro de ella, interpretó Partir de mí, canción que escribió hace una década inspirada en la gestación de la hija de unos amigos.
Hoy, la canción cobra un nuevo significado personal:
“Siempre la cantaba desde afuera, pensando en otros. Ahora me conmueve porque es parte de mi historia. Si ven que me echo a llorar, pues la cantan”.
La cantautora, ganadora de múltiples Grammys, reconoció que hace algunos años creyó que la maternidad no llegaría a su vida. Sin embargo, ahora, a dos meses de conocer a su bebé, habla de esta experiencia como un regalo inesperado:
“Es una gratitud enorme porque me tocó en la vida, estaba totalmente convencida de que no me iba a tocar y fue una sorpresa, es un regalo”, afirmó en una entrevista reciente con el Sol de México.
También confesó que este proceso le ha permitido conectar de manera más profunda con su naturaleza femenina y con todas las madres. “Nunca sentí este nivel de admiración por las madres, por mi madre y por las madres del mundo”, expresó.
El valor de la familia
Lafourcade también subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca, de quien ha dicho “él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.
Una maternidad plena
La maternidad de Natalia Lafourcade no solo la transforma como mujer y artista, sino que se convierte en un testimonio inspirador para muchas mujeres exitosas.
Papá a los 50, Enrique Iglesias confirmó que espera a su cuarto hijo
Destacó que su familia es su mayor motor
Ciudad de México.- Enrique Iglesias sorprendió este fin de semana al confirmar que él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, esperan a su cuarto hijo. Durante un breve encuentro con medios en Miami, el cantante habló abiertamente de su faceta como padre, un aspecto de su vida que pocas veces comparte, pero que, reconoció, ha transformado sus prioridades.
Un artista que elige ser papá antes que estrella
En declaraciones a los medios en Miami, Enrique Iglesias se mostró emocionado por esta nueva etapa: “Estoy muy feliz y emocionado”, luego de que una revista española adelantara la buena nueva del embarazo de Anna.
Por primera vez habló públicamente del hijo que esperan, aunque se negó a responder si es niño o niña, y es que el artista es muy hermético con su vida privada y pocas veces habla de sus hijos, a los que conocemos solo por las redes sociales.
El cantante, de 50 años, es padre de tres pequeños: los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y Mary, de cuatro. Ahora, con un cuarto bebé en camino, confiesa que siente “mucha responsabilidad” al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa, algo que contrasta con su propia historia personal marcada por la distancia de su padre, Julio Iglesias.
Sus palabras llaman la atención porque aún con su fama internacional y compromisos musicales, ha dejado claro que su vida familiar está por encima de cualquier escenario.
El legado que quiere dejar como padre
La paternidad, ha dicho en entrevistas anteriores, le cambió la perspectiva de la vida: “Te enseña paciencia, te enseña a valorar lo simple y te da fuerzas que no sabías que tenías”.
En su mensaje destaca que la presencia de un padre se mide por el tiempo, la cercanía y la capacidad de construir recuerdos significativos con los hijos.
Este testimonio resulta especialmente valioso en un contexto como el actual en México y América Latina, donde aún persisten los desafíos de la paternidad ausente. El cantante, desde su influencia global, pone en la conversación la importancia de la corresponsabilidad en la crianza y de reconocer que la familia es un pilar que sostiene la vida personal y profesional.
Vida familiar y profesional en equilibrio
Aunque en los próximos meses retomará una gira internacional, Enrique Iglesias ha optado por periodos más cortos de gira y largas temporadas en Miami, donde estableció su hogar con Kournikova, resguardados de los medios.
Para él, el reto no es abandonar la música, sino encontrar el balance.
La noticia de un cuarto hijo para Enrique Iglesias no solo emociona a sus seguidores, su ejemplo muestra que el éxito profesional no tiene por qué estar peleado con la dedicación familiar, y que los padres pueden asumir un rol más activo en la crianza.
La experiencia humana es insustituible frente a la inteligencia artificial: Guillermo Arriaga
Ciudad de México.— La inteligencia artificial y la automatización avanzan a un ritmo que amenaza con superar muchas capacidades humanas. Frente a esta realidad, el escritor, productor y director mexicano Guillermo Arriaga subraya que lo que define al ser humano no puede ser replicado por máquinas. La clave para preservar nuestra esencia, afirmó, radica en la experiencia, el arte y el lenguaje.
Experiencia humana, herramienta insustituible
Arriaga planteó una pregunta “¿Qué nos permitirá no ser dominados por la inteligencia artificial?” Su respuesta fue clara: la experiencia humana. “Lo único que podemos rescatar es la experiencia y algo que rescata la experiencia humana es precisamente el libro y el arte. Cuando leemos, nos movemos hacia direcciones que no habíamos visto antes”, explicó.
El productor indicó que tanto la literatura como el cine cumplen una función transformadora. Las grandes obras maestras no solo entretienen, sino que generan giros de 360 grados en la percepción del mundo. “Nos invitan a mirar debajo de la mesa, bajo la silla”, a descubrir lo invisible y a cuestionar lo que dábamos por sentado. Esta capacidad de abrir nuevas perspectivas es algo que la tecnología jamás podrá reemplazar.
LEE Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Jóvenes sin lenguaje
El lenguaje va más allá de un instrumento de comunicación, es la base de la identidad y la memoria. Arriaga advirtió que una generación sin lenguaje está destinada a perderse. La falta de palabras suficientes para compartir, expresar y comprender emociones contribuye a la depresión y ansiedad que afecta a muchos jóvenes.
Contar historias y transmitir experiencias permite a las personas construir sentido, comprender su entorno y relacionarse de manera auténtica con los demás. En este sentido, el lenguaje es mucho más que un medio: es un puente entre la experiencia individual y la colectiva, entre la memoria personal y la historia social.
Conservar recuerdos
Arriaga señaló que la identidad y el cambio social no se encuentran en la tecnología, sino en la capacidad humana de narrar. A través del cine, la literatura y otras formas de arte, se conservan recuerdos, se transmiten valores y se generan aprendizajes que influyen en la sociedad.
La tecnología puede procesar datos, pero no puede experimentar la vida, no puede conmover, ni provocar transformaciones profundas en quienes la consumen.
La experiencia humana, enfatizó, tiene la fuerza de modificar percepciones, expandir horizontes y construir significado en comunidades enteras.
Preservar la humanidad en la era digital
La advertencia de Guillermo Arriaga recuerda que, aunque la inteligencia artificial se convierta en protagonista en todos los ámbitos, la riqueza de la experiencia humana permanece insustituible.
Caso Sasha Sokol abre otro precedente: abuso infantil debe repararse y no prescribe
Sobrevivientes pueden reclamar indemnización sin límite de tiempo
Ciudad de México.- Sasha Sokol compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio obligatorio que marca un parteaguas en la protección de la infancia y la reparación del daño en casos de abuso sexual infantil, esto derivado del precedente que su caso ha sentado en la impartición de justicia para sobrevivientes de violencia sexual.
El 1 de septiembre de 2025 entraron en vigor dos tesis de jurisprudencia que obligan a jueces y tribunales del país a reconocer que las víctimas tienen derecho a exigir indemnización por abuso sexual sin límite de tiempo, aún cuando los hechos hayan ocurrido décadas atrás.
Este cambio se deriva del caso de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, proceso judicial que expuso la necesidad de replantear la forma en que México protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.
Relación impropia con menores es violencia sexual y es delito
La SCJN, en la tesis 200/2025 determina que las relaciones impropias entre adultos y menores constituyen violencia sexual y, por lo tanto, un hecho ilícito que genera la obligación de reparar el daño.
Este criterio deja claro que las víctimas de abuso no deben enfrentar dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron ni obstáculos legales para buscar justicia.
La justicia no prescribe para las víctimas
Además, la Suprema Corte establece que la acción civil para reclamar indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima puede acudir a los tribunales en cualquier momento de su vida, sin importar cuántos años hayan pasado desde los hechos, dicta en la tesis 201/2025.
De lo contrario, advierte la Corte, se violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta resolución reconoce que las secuelas del abuso sexual infantil son profundas y permanentes, por lo que el tiempo no puede convertirse en un obstáculo para la reparación.
El caso Sasha Sokol como referente
En junio pasado, la SCJN ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano, reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol tenía 14 años. La cantante celebró públicamente el fallo como una victoria no solo personal, sino para todas las víctimas de violencia sexual infantil.
Su testimonio y proceso judicial abrieron el debate nacional sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y sentaron las bases para que la Corte emitiera ahora estas dos tesis que se convierten en criterio obligatorio.
Un legado de justicia y dignidad humana
Estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte antes de su renovación. Dejan como legado un marco jurídico más humano, que reconoce la dignidad de las víctimas y la urgencia de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Para las familias mexicanas, representa una señal clara: el abuso sexual infantil nunca debe quedar impune y el derecho de los niños y niñas a la justicia es irrenunciable.
¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Ciudad de México.— El cantante mexicano Kalimba Kadjhaly Marichal Ibar, conocido en el mundo artístico como Kalimba, compartió su visión sobre Dios y la fe. Con un lenguaje sincero, relató cómo su encuentro con lo divino le permitió replantear su vida, comprender el verdadero sentido del amor y reconocer la importancia de la ética en cada decisión.
¿Dónde está Dios?
Durante el Podcast de Javier Paniagua, le preguntaron a Kalimba ¿dónde está Dios? Y recordó que la Biblia define a Dios de manera contundente: “Dios es amor”. Explicó que no se trata de un ser que solo da o pide amor, sino que su esencia misma es amor.
El interprete de Tocando Fondo, indicó que la presencia divina se hace visible en cada acción movida por un amor genuino, que no busca recompensa y que tiene como propósito el bien del otro. Para él, el amor verdadero no es egoísta, da sin esperar y llena de plenitud a quien lo practica.
Amor al prójimo
En su reflexión, citó amar a Dios con todo el corazón, con la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Explicó que cuando una persona ama, no daña, ya que nadie busca lastimarse a sí mismo. Sin embargo, reconoció que hay quienes se autodestruyen física y emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si realmente sabía amarse.
Aprendizaje desde la experiencia personal
Kalimba habló sobre su vida en años pasados, marcada por la vida nocturna, reuniones y consumo frecuente de alcohol. Planteó una pregunta que se hizo a sí mismo: “Si un médico analizara mi cuerpo, ¿diría que me amo?”. Reconoció que la respuesta era negativa y que esa conclusión lo llevó a reconocer que no podía amar a otros sin antes aprender a amarse a sí mismo. Según explicó, ese aprendizaje llegó a través de su relación con Dios, a quien considera la fuente del amor puro.
La diferencia entre el Dios verdadero y el ego
El cantante expuso una reflexión sobre la fe que lo acompañó durante mucho tiempo. Mencionó que muchas personas aseguran creer en Dios, pero en realidad moldean una imagen a su conveniencia. Para Kalimba, cuando alguien dice “creo en mi Dios”, en realidad está construyendo una versión personal que responde al ego y no al Creador. En su experiencia, Dios no puede estar subordinado a la voluntad humana, porque de lo contrario dejaría de ser Dios.
LEE “No creo en Dios”, ¿Qué pasa con los jóvenes sin fe?
La Biblia como guía constante
Kalimba relató que su acercamiento a la fe lo llevó a comprobar en la práctica lo que la Biblia enseña. Explicó que cada vez que sigue sus consejos, encuentra resultados concretos en su vida. Describió a las Escrituras como un libro que no falla y que funciona como guía de un padre amoroso que orienta día con día, aunque respeta siempre el libre albedrío de cada persona.
Un camino de fe en medio de contrastes familiares
El cantante recordó que creció en una familia marcada por diferentes visiones sobre Dios. Su padre era ateo y su madre católica. En ese contexto, dijo haber enfrentado cuestionamientos de quienes consideran que creer en Dios es una muestra de debilidad. Pese a ello, señaló que fue el primero en su familia en abrazar la fe cristiana, buscando a Dios no desde lo que él mismo había decidido que debía ser, sino preguntándole directamente quién es.
Ética y temor a Dios como principios de vida
Kalimba también habló de la importancia de la ética en su vida personal y profesional. Recordó que sus padres le transmitieron valores firmes, pero añadió que el respeto a Dios lo lleva a actuar con coherencia. Para él, sería contradictorio obrar de manera antiética y después pedir ayuda a Dios. Por esa razón, procura mantener una conducta recta que refleje su fe.
La fe como relación y no como religión
El intérprete explicó que su visión sobre Dios no se limita a pertenecer a una religión en particular. La definió como una relación viva, semejante a la experiencia de estar enamorado. Según sus palabras, Dios lo creó por amor y lo creó para amar, por lo que toda acción de su vida debe tener como base ese principio.
24 años después del 11-S, la memoria persiste y la tolerancia se desvanece
Clases desde casa por miedo a ICE: la nueva realidad de familias inmigrantes
Eduardo, el profesor que falleció en la explosión de La Concordia
Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
