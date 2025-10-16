“No me negó unos tenis, me regaló una mentalidad”: Espinoza Paz y la fuerza de Dios en su historia

Ciudad de México.— A los 12 años, Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, no imaginaba que una respuesta de su padre marcaría el rumbo de su vida. Trabajaba junto a él en el campo cuando, con la inocencia de un niño, le pidió unos tenis nuevos. La respuesta fue tajante: “Tú tienes que tener tu propio dinero, porque te gusta mucho lo bueno”.

Sin mirarlo, su padre siguió su camino. En ese instante, Espinoza no entendió el significado de aquellas palabras. Pero ese momento, aparentemente duro, se convirtió en el origen de una mentalidad que más tarde lo impulsaría a construir una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana.

Con el paso de los años, el cantante y compositor comprendió que aquel “no” fue una semilla de independencia y fortaleza. “Ahí supe que si quería algo, tenía que ganármelo”, escribió el cantante en sus redes sociales.

Una promesa que se cumplió

Aquel niño que soñaba con un par de tenis hoy puede mirar atrás con gratitud. “Hoy, gracias a Dios, no sólo me alcanza para los tenis… me alcanza para cumplir sueños”, compartió Espinoza Paz.

Cada logro, cada canción y cada escenario han sido, para él, una oportunidad de agradecer.

“Hoy entiendo que mi papá no me estaba negando unos zapatos, me estaba regalando una mentalidad. Con su forma dura, me dio hambre de crecer, y sin saberlo, me dio las ganas de no conformarme con poco”.

La sabiduría de su abuela

Asimismo, Espinoza Paz recordó las palabras de su abuela, una mujer sencilla que le enseñó a ver la abundancia donde otros sólo ven lo básico: “Gracias a Dios tenemos comidita, tenemos un techito, tu abuelo vendió su cosechita”.

Aquellas frases se quedaron grabadas en su memoria como un canto de esperanza. Con el tiempo, comprendió que agradecer también es una forma de hacer música, una melodía interior que le da sentido a la vida.

“Gracias, Dios, por todo”

El cantautor confiesa que empieza cada mañana pronunciando una oración poderosa: “Gracias Dios por todo”, una frase que se ha convertido en su brújula personal.

Música como gratitud

La historia del intérprete de El próximo viernes es el relato de un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en la fe, el trabajo y la gratitud.

