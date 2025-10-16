Entretenimiento
“No me negó unos tenis, me regaló una mentalidad”: Espinoza Paz y la fuerza de Dios en su historia
Ciudad de México.— A los 12 años, Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, no imaginaba que una respuesta de su padre marcaría el rumbo de su vida. Trabajaba junto a él en el campo cuando, con la inocencia de un niño, le pidió unos tenis nuevos. La respuesta fue tajante: “Tú tienes que tener tu propio dinero, porque te gusta mucho lo bueno”.
Sin mirarlo, su padre siguió su camino. En ese instante, Espinoza no entendió el significado de aquellas palabras. Pero ese momento, aparentemente duro, se convirtió en el origen de una mentalidad que más tarde lo impulsaría a construir una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana.
Con el paso de los años, el cantante y compositor comprendió que aquel “no” fue una semilla de independencia y fortaleza. “Ahí supe que si quería algo, tenía que ganármelo”, escribió el cantante en sus redes sociales.
Una promesa que se cumplió
Aquel niño que soñaba con un par de tenis hoy puede mirar atrás con gratitud. “Hoy, gracias a Dios, no sólo me alcanza para los tenis… me alcanza para cumplir sueños”, compartió Espinoza Paz.
Cada logro, cada canción y cada escenario han sido, para él, una oportunidad de agradecer.
“Hoy entiendo que mi papá no me estaba negando unos zapatos, me estaba regalando una mentalidad. Con su forma dura, me dio hambre de crecer, y sin saberlo, me dio las ganas de no conformarme con poco”.
LEE “Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
La sabiduría de su abuela
Asimismo, Espinoza Paz recordó las palabras de su abuela, una mujer sencilla que le enseñó a ver la abundancia donde otros sólo ven lo básico: “Gracias a Dios tenemos comidita, tenemos un techito, tu abuelo vendió su cosechita”.
Aquellas frases se quedaron grabadas en su memoria como un canto de esperanza. Con el tiempo, comprendió que agradecer también es una forma de hacer música, una melodía interior que le da sentido a la vida.
“Gracias, Dios, por todo”
El cantautor confiesa que empieza cada mañana pronunciando una oración poderosa: “Gracias Dios por todo”, una frase que se ha convertido en su brújula personal.
Música como gratitud
La historia del intérprete de El próximo viernes es el relato de un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en la fe, el trabajo y la gratitud.
Celebridades
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.
En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.
La fe de un comediante
Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.
Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.
@joven_escatolic #francoescamilla #fyp ♬ sonido original – joven_escatolic
Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.
La oración que une a su familia
Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.
También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.
LEE Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
Instrumento de tu amor
Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.
Letra:
Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,
hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y
Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,
el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.
Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano
y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,
quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,
el camino correcto para estar por siempre a tu lado.
Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado
y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado
quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.
Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.
Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,
quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,
quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,
y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,
Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño
y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado
quiero sentirme, Señor en tus brazos.
Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.
Celebridades
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
“No eran otros tiempos”
Ciudad de México.- Con la serenidad que la caracteriza, pero con la firmeza de quien no se rinde, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente de su caso, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil.
Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete respondió que Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las sanciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la condena por daño moral derivada de la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años.
“El proceso está tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, explicó Sasha.
“Hasta el momento, él no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, ni la indemnización económica ni el curso de sensibilización sobre abuso”.
El 1 de septiembre la Corte estableció un nuevo criterio y ordenó que el abuso sexual infantil no prescribe, es delito y debe ser reparado y la víctima tiene derecho a una indemnización. Luis de Llano fue sentenciado por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y dar una indemnización, que “será para una organización que defienda y apoye a los niños que sufrieron abuso sexual infantil, dijo antes la cantante.
“No eran otros tiempos”
Sasha también fue contundente ante los intentos por justificar aquella relación bajo la idea de que “eran otros tiempos”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.
Agradece el apoyo y solidaridad
La exintegrante de Timbiriche aprovechó el momento para agradecer las múltiples muestras de apoyo del medio artístico. Destacó el respaldo de Kiko Campos, productor que admitió haber normalizado la situación y posteriormente le ofreció disculpas.
Sokol también subrayó el acompañamiento constante de sus compañeros de Timbiriche:
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó normalizar algo que no era normal”.
Un precedente histórico
En junio pasado, la Suprema Corte ratificó la condena civil contra Luis de Llano y reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol era menor de edad. Este fallo se convirtió en un precedente judicial, al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los tribunales del país deben aplicar las tesis de jurisprudencia que reconocen el derecho de las víctimas a exigir reparación del daño sin límite de tiempo, entendiendo que las secuelas del abuso son profundas y permanentes.
El caso de Sasha Sokol no solo simboliza una victoria personal, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las víctimas de violencia sexual. Su voz se mantiene frente a quienes aún intentan justificar lo injustificable.
npq
Celebridades
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
A días de convertirse en madre
Ciudad de México.– A días de convertirse en madre, la actriz Martha Higareda comparte su emoción y gratitud por el milagro de la vida, mientras se prepara para recibir a sus gemelas, fruto de su matrimonio con el conferencista estadounidense Lewis Howes. A través de sus redes sociales, compartió que ya tiene lista su maleta para el hospital, mientras espera con ilusión el nacimiento de sus hijas.
Más allá de la emoción por la maternidad, Martha abrió su corazón y recordó los momentos difíciles que enfrentó antes de llegar a esta etapa. “Pensé que no iba a lograrlo”, confesó en una reciente entrevista, al recordar los diagnósticos médicos que ponían en duda su posibilidad de ser madre, debido a que padecía miomas uterinos.
“Me dijeron que no iba a poder embarazarme, y aquí estoy, con dos bebés en camino”.
Así lo expresó la actriz, quien aseguró que su fe, disciplina y esperanza fueron claves en este proceso.
Una historia de amor, fe y resiliencia
Recientemente Martha Higareda compartió que su familia “ahora es su prioridad”, y que junto a su esposo Lewis Howes ha aprendido a encontrar equilibrio entre la carrera y la vida personal. “Esta nueva etapa me llena de amor y gratitud. Dios me ha mostrado que los tiempos perfectos existen”, expresó entonces.
La actriz, que desde hace algunos años reside en Estados Unidos, ha documentado en redes sociales su proceso de embarazo, acompañada por mensajes de aliento y cariño de sus seguidores.
TE RECOMENDAMOS: Es increíble ser mamá… y ser papá también
Estar embarazada es una transformación física, espiritual y emocional
En su más reciente publicación, Martha mostró los preparativos para el nacimiento, reveló los artículos esenciales que llevará al hospital, mostró su maleta y dejó ver su entusiasmo por conocer a las gemelas.
La protagonista de “Amarte duele” compartió un mensaje lleno de esperanza:
“Estoy lista. No tengo miedo, tengo fe”.
A sus 41 años, Martha Higareda celebra esta nueva etapa con la serenidad y la madurez que la caracterizan, demostrando que la maternidad puede llegar como una segunda oportunidad de vida.
npq
Cine
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines
Ficción y testimonio real para mostrar el poder transformador de la fe
Ciudad de México.- La película “Kit de Santidad” inspirada en la vida del santo Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el Papa León XIV en septiembre pasado, ya se proyecta en cines mexicanos para invitar al público a un viaje de fe y reflexión.
Dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba, esta cinta de Ave María Films en colaboración con Hollywood Catholic Films combina elementos de ficción con testimonios reales para presentar una historia profundamente humana.
¿De qué trata “Kit de Santidad”?
El protagonista, Sebastián, interpretado por Antonio Mauri, es un joven que ha perdido el rumbo tras una crisis familiar. Al acercarse al mensaje de Carlo Acutis y conocer su “kit de santidad”, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión espiritual, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza.
De la pantalla a la vida real: el mensaje que trasciende
El actor Antonio Mauri compartió sobre el estreno del filme, que este proyecto lo transformó tanto personal como espiritualmente.
“En lo personal, este acercamiento a Carlo, a conocer más de su vida y sus investigaciones, me ha acercado más a Dios. Y en lo profesional, hay algo muy especial: me inspira a hacer proyectos que sé que le van a ayudar a la gente”.
El docudrama de 93 minutos combina la ficción con actuaciones como la de Mauri y testimonios de figuras como Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el científico Ricardo Castañón Gómez, conocido por sus estudios sobre milagros eucarísticos, y el sacerdote mexicano Padre Borre, popular en redes sociales por su estilo evangelizador cercano.
La película destaca por su mensaje accesible y universal, especialmente dirigido a jóvenes y familias que buscan inspiración en medio de los desafíos actuales y entre la oferta de cine llena de propuestas estridentes. Con una narrativa sensible y una propuesta cinematografía muy sencilla, “Kit de Santidad” se suma a una nueva ola de producciones de cine católico que buscan tocar corazones y fortalecer valores.
YA VISTE: Así fue la premier de Kit de Santidad
Una propuesta de fe y esperanza en tiempos difíciles
Más allá de la biografía del joven santo, “Kit de Santidad” plantea una reflexión sobre el sentido de la vida y el poder del testimonio. El filme muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para cualquiera que desee vivir con amor, autenticidad y servicio.
YA VISTE: “Jesús: Luz del Mundo”, película animada para toda la familia, muy pronto en cines
“Kit de Santidad” ya está disponible en Cinemex a nivel nacional con un cine que promueve los valores y la fe.
npq
Mamá escucha, papá vigila: ¿conoces las hormonas que fortalecen a la familia?
El consumo privado en México alivia el bolsillo de las familias
Escuchar para sanar: una comunidad que pone el corazón en la salud mental de sus jóvenes
“La vida se acompaña, no se elimina”: Obispos frente a legalización de eutanasia en Uruguay
Los errores construyen la confianza de los niños
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
De padre a hijo: José Miguel recibe los guantes de “Chuy” Corona en su despedida
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
