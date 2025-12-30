“Nuestro mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su hijo

Ciudad de México.- El 2025 quedará marcado para siempre en la memoria de Claudia Martín y Carlos Said. Tras un año de intensas emociones, que incluyó una boda civil en junio y el éxito de su telenovela Juegos de amor y poder, la pareja coronó su historia de amor con la noticia del nacimiento de su hijo Máximo.

A través de una emotiva publicación compartida en sus cuentas oficiales de Instagram, los actores presentaron al mundo a su primogénito. Con un escenario de calidez hogareña y atuendos navideños, Claudia y Carlos posaron por primera vez junto a su pequeño, quien llegó al mundo en plena época navideña.

“El mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín

Con la sensibilidad que la caracteriza, la protagonista de Los ricos también lloran expresó el desborde de alegría que vive junto a su esposo.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”.

Así lo anunció la actriz junto a las tiernas imágenes que rápidamente se volvieron virales.

Aunque la pareja ha preferido mantener en privado los detalles específicos del parto y la fecha exacta del nacimiento, las fotografías dejan ver a un bebé sano y a unos padres primerizos radiantes de felicidad.

Carlos Said, por su parte, compartió en sus historias la frase “Cerrando nuestro 2025”, dejando claro que la llegada de Máximo es el broche de oro para un año de consolidación familiar.

Una dulce espera compartida con sus fans

Desde que anunciaron el embarazo en agosto de 2025, apenas semanas después de su enlace matrimonial, la pareja permitió que sus seguidores fueran parte de este viaje. Desde el romántico baby moon en Nueva York hasta el emotivo baby shower en Oaxaca, que compartieron con sus seguidores.

Figuras del espectáculo como Eduardo Santamarina, Daniel Elbittar y Shanik Aspe no tardaron en reaccionar a la publicación, enviando mensajes de cariño y bendiciones para la nueva familia. Santamarina, quien trabajó con ellos recientemente, comentó: “Queridos, muchas felicidades. Viva la familia. Les mando muchos besos y abrazos a los tres”.

Un inicio de año con propósitos de vida y familia

Con la llegada de Máximo, Claudia y Carlos demuestran que su relación, nacida en los sets de grabación, superó cualquier expectativa. A pesar de las críticas iniciales sobre la diferencia de edad, los actores priorizaron su bienestar y la construcción de un hogar sólido.

Ahora, la familia Said Martín se prepara para recibir el 2026 en la intimidad de su casa, enfocados totalmente en los cuidados de su bebé y en disfrutar esta nueva etapa que, en palabras de Carlos, es un “sueño hecho realidad”.

npq

