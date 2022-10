Nuevas caras de la escena electrónica llegan a la Fórmula 1

Ciudad de México.- Los Dj’s Daamich, Rickber Serrano y Lans Palm, invadirán con su sonido el escenario del evento más importante de automovilismo en México, este fin de semana, la Fórmula 1.

Con un crecimiento exponencial en los diferentes escenarios que albergan este género a nivel mundial, la dupla de Daamich, junto con Rickber Serrano y Lans Palm, llegarán del 28 al 30 de octubre al escenario de la Fórmula 1 para poner a bailar a todos los asistentes.

Los DJ’s y productores, ponen en alto en nombre de México, buscando estar a la altura de los máximos exponentes como Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto, entre otros.

Conoce un poco más de los DJ’S

DAAMITCH

Dupla conformada por Daam y Mitch Flores, ambos apasionados por la música electrónica , urbana y que con su energía inigualable, llegan a todos los sentidos del público para ponerlos a disfrutar de un show increíble. Ellos han participado en Festivales importantes como ‘Colours of Sound’; además de tener colaboraciones importantes con fuertes exponentes de la música electrónica.

Lans Palm

(Iván Lancelot Palma Castillo)

Inició el 2022 en el álbum oficial de Revealed Recordings “Year Mix”, con su lanzamiento “Hypnotized”, tema nominado en Países Bajos a una de los mejores

temas “Future Rave”, sonando en los mejores radio shows del mundo como Protocol Radio de Nicky Romero, Skink Radio de Showtek, Kryteria Radio de Kryder y más. Actualmente lanzó en Revealed Recordings & Bodywrmr, “n My Blood”, track que sonó en esta última edición del Festival ‘Tomorrowland 2022’, en “Tomorrowland One World Radio”, apoyada por David Guetta & Morten, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto y más.

Lans palm sumará su 5to año consecutivo presentándose este 2022 en el Gran Premio de México(F1), como artista oficial de “HEINEKEN”, próximamente

lanzará su próximo tema “oomshakalaka” en uno de los mejores sellos del mundo, “Smash The House” de los hermanos belgas, Dimitri Vegas & Like Mike.

Actualmente lanzó música en el mejor sello de México “Empo & Más Label y “House District Records” en España. Además, viajará a Europa para cumplir con un pequeño tour en España, así como en Ecuador y Colombia.

