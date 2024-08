Oasis: ¿Por qué se separaron Liam y Noel Gallagher?

Ciudad de México.- L a cantante Mariah Carey se encuentra desconsolada por el sorpresivo fallecimiento de su madre y su hermana el mismo día. Este trágico suceso ocurrió el pasado fin de semana, y ha dejado a la icónica artista sumida en un profundo dolor.

Patricia Hickey y Alison Carey fallecieron probablemente el 25 de agosto.

Mariah Carey, conocida por su voz inigualable y éxitos como “Hero” y “All I Want for Christmas Is You”, confirmó la devastadora noticia a través de un comunicado oficial.

En dicho comunicado expresó el inmenso dolor que siente al perder a dos de las personas más importantes en su vida, con apenas horas de diferencia.

“Con el corazón roto, confirmo la muerte de mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día… No hay palabras para describir la tristeza que siento en este momento”. mariah carey

Aunque los detalles específicos sobre las circunstancias del fallecimiento aún no fueron revelados, la cantante pidió respeto a su privacidad durante este tiempo tan doloroso. “Agradezco el apoyo de todos, pero solicito que se respete nuestro duelo en estos momentos tan difíciles”, añadió Mariah en su comunicado.

También dio a conocer que hace unos días se reunió con su mamá, sin saber que sería la última vez.

“Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera”. mariah carey

Patricia Carey, madre de la cantante, fue una figura clave en la vida de Mariah, quien siempre habló con admiración y amor sobre su madre. Patricia, una ex cantante de ópera, fue una gran influencia en la carrera de Mariah, quien heredó su talento musical. Por otro lado, la relación de Mariah con su hermana Alison fue conocida por ser complicada y llena de altibajos, aunque en los últimos años se habían acercado nuevamente.

La noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde fans y colegas de la industria han expresado su apoyo y solidaridad con Mariah. “No puedo imaginar el dolor que está sintiendo Mariah. Mis oraciones están con ella y su familia”, comentó un seguidor en Twitter.

Este doble golpe emocional para Mariah Carey llega en un momento en el que la artista había estado enfocada en proyectos personales y profesionales. Aunque aún no se ha confirmado si esto afectará sus futuros compromisos laborales, es comprensible que la artista se tome un tiempo para procesar esta tragedia.

La artista, que ha superado múltiples desafíos a lo largo de su carrera, se enfrenta ahora a uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

