OMAN: El coloso del Auditorio Nacional despierta y suena mejor

Ciudad de México.- En el Auditorio Nacional habita un gigante de 15 mil voces que, tras un meticuloso proceso de restauración de más de seis meses, se prepara para volver a sonar. El Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), considerado el instrumento más destacado de su tipo en América Latina y uno de los más notables del mundo, no es solo una pieza de ingeniería; es el guardián de la memoria acústica de nuestro país.

Una joya instrumental con relevancia global

La historia del OMAN es un viaje de décadas. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando fue instalado originalmente en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, en 1956 fue reubicado en el Auditorio Nacional, donde se realizaron adaptaciones monumentales para las dimensiones del nuevo espacio. Con piezas originales y otras fabricadas por la mítica casa italiana Tamburini, en colaboración con la firma mexicana Riojas, el proyecto se concretó en 1957 e inauguró formalmente el 23 de noviembre de 1958 bajo las manos del organista Jesús Estrada.

Foto: Cortesía del Auditorio Nacional

Hoy, el OMAN alcanza las dimensiones de un edificio de tres pisos, pesa 15 toneladas y cuenta con un impresionante ejército de 15,633 flautas y cinco teclados. Para el maestro Héctor Guzmán, Organista Titular del recinto, la importancia de este instrumento trasciende fronteras.

“El OMAN siempre ha tenido relevancia internacional, por sus dimensiones y el lugar en donde está, es el espacio más grande con un instrumento de este tipo. Una joya más en nuestro querido país, que estaremos orgullosos de mostrar al mundo”.

El arte de la restauración

Foto: Cortesía del Auditorio Nacional

Recientemente, el OMAN fue sometido a una intervención profunda que combinó la tradición más antigua con tecnología de punta. Este mantenimiento mayor, liderado por un equipo de expertos integrado por Héctor Guzmán, el organero estadounidense Robert Knight y el maestro Marco Ángel Sánchez Romero, consistió en una modernización radical de su sistema de control.

Marco Ángel Sánchez Romero, organista y técnico organero del OMAN, explica la complejidad técnica de la obra:

“Los recientes trabajos ponen de nuevo al OMAN bajo los estándares internacionales y han consistido en una modernización del sistema de comunicación y transmisión de datos que conecta la consola —el mueble donde el organista hace su trabajo y que contiene los teclados y el pedal— con el instrumento en sí mismo que son las flautas. Se cambiaron todos los cables, en total más de 4 kilómetros, y también se está afinando”.

Esta actualización permitirá al público percibir una claridad sonora sin precedentes. Según Guzmán, la modernización del sistema electrónico permitirá pasar de las tradicionales 10 combinaciones de registros a cientos de ellas, expandiendo las 250 posibilidades tímbricas del órgano a niveles nunca antes explorados en el recinto.

La cita para el concierto del regreso

Foto: Cortesía del Auditorio Nacional

El próximo 1 de marzo, el Auditorio Nacional abrirá sus puertas para el concierto “Con la renovada voz del OMAN”. En esta gala, el maestro Héctor Guzmán compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco.

Sobre el repertorio, diseñado específicamente para exhibir el poderío del órgano tras su restauración, Guzmán detalla: “Se eligieron piezas que exhibieran todas las capacidades acústicas del OMAN y destacara como solista… La idea era que resultara algo único y extremadamente llamativo para todo el público, y sin duda lo será”.

El programa incluirá obras maestras de Händel, Poulenc, Bernal Jiménez y Saint-Saëns, compositores que permitirán al OMAN demostrar por qué es capaz de producir desde los susurros más sutiles hasta estruendos que estremecen al público, apuntó el maestro Guzmán.

“Creo que, después de este mantenimiento y modernización, su concierto de reapertura será un acontecimiento histórico para la música en México. Estoy seguro de que la gente saldrá emocionada de escuchar nuevamente este gran órgano”.

