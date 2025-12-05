Omar Chaparro conmoverá esta Navidad en ‘La celda de los milagros’:

Ciudad de México.- La celda de los milagros, la nueva película mexicana de la temporada, se prepara para su estreno esta Navidad. La historia es una reflexión profunda sobre el amor incondicional entre padre e hija, la justicia y la capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, en los lugares más oscuros.

Omar Chaparro encabeza el elenco como Héctor, un padre ejemplar cuya vida da un giro devastador. La trama se centra en cómo este hombre, que vive en la mente de un niño debido a una condición neurológica, es acusado injustamente de un crimen y sentenciado a una cárcel clandestina.

En esta prisión de desesperanza, el carisma y la bondad pura de Héctor comienzan a permear los corazones de sus compañeros de celda, quienes, conmovidos por el lazo inquebrantable que lo une a su pequeña hija Alma (interpretada por Mariana Calderón), idean un plan para devolverle la libertad.

El amor inocente como escudo protector

La directora Ana Lorena Pérez Ríos, reconocida por su trabajo en Como agua para chocolate, utiliza la inocencia del protagonista como un motor de cambio y redención.

En las notas de la producción, la directora subraya la esencia de la historia de La celda de los milagros:

“Es mirar el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios, conectar con esa mirada de infancia. Es una historia de amor entre padre e hija: un lazo transparente y potente que salva a ambos atraviesa la oscuridad…”

Ana Lorena profundiza en cómo este vínculo familiar se convierte en la única herramienta de resistencia frente a la injusticia.

“Héctor y Alma navegando la injusticia, el prejuicio, el dolor con el escudo más poderoso que puede existir: el amor y la fe en el latido del otro”, asegura la directora. Es esta fe compartida la que convierte la celda en un lugar de esperanza.

Y hace énfasis en que este mundo de dolor y crimen dentro de la prisión “se permea de luz porque es atravesada por el paso de la vida de un hombre que vive en la mente de un niño”.

“La celda de los milagros es una historia de esperanza y fe en ese niño y niña que llevamos dentro y ve el mundo como es: una posibilidad infinita”.

TE RECOMENDAMOS: Un cuento de Navidad es para compartir con la familia

Un elenco sólido y una producción de ambición latinoamericana

Acompañan a Omar Chaparro y a la joven Mariana Calderón, el reparto se completa con figuras destacadas del cine mexicano y latino: Gustavo Sánchez Parra como el Tigre, Natalia Reyes como la maestra Ingrid, Sofía Álvarez, Arturo Ríos y Marco Treviño. Su presencia dota al drama de la fuerza y matices necesarios para explorar los dilemas morales de la cárcel.

La película fue rodada en diversas locaciones de Colombia, incluyendo Bogotá, Bojacá y Guasca, donde se recreó minuciosamente la atmósfera de un pueblo en el sur de México. Este esfuerzo de colaboración internacional asegura que la crudeza de la narrativa se equilibre con la paz visual, gracias al trabajo de diseño de producción de Jonny Torres y la dirección de fotografía de Paulo Pérez.

Una invitación a creer de nuevo

La celda de los milagros no es solo un drama carcelario, es una película sobre la resiliencia y el poder transformador de la bondad. Al elegir el día de Navidad para su estreno, la producción nos invita a reflexionar sobre la esperanza y la capacidad del amor como una fuerza milagrosa.

npq

📲 Síguenos en WhatsApp