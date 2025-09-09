Papá a los 50, Enrique Iglesias confirmó que espera a su cuarto hijo

Ciudad de México.- Enrique Iglesias sorprendió este fin de semana al confirmar que él y su pareja, la extenista Anna Kournikova, esperan a su cuarto hijo. Durante un breve encuentro con medios en Miami, el cantante habló abiertamente de su faceta como padre, un aspecto de su vida que pocas veces comparte, pero que, reconoció, ha transformado sus prioridades.

Un artista que elige ser papá antes que estrella

En declaraciones a los medios en Miami, Enrique Iglesias se mostró emocionado por esta nueva etapa: “Estoy muy feliz y emocionado”, luego de que una revista española adelantara la buena nueva del embarazo de Anna.

Por primera vez habló públicamente del hijo que esperan, aunque se negó a responder si es niño o niña, y es que el artista es muy hermético con su vida privada y pocas veces habla de sus hijos, a los que conocemos solo por las redes sociales.

El cantante, de 50 años, es padre de tres pequeños: los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y Mary, de cuatro. Ahora, con un cuarto bebé en camino, confiesa que siente “mucha responsabilidad” al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa, algo que contrasta con su propia historia personal marcada por la distancia de su padre, Julio Iglesias.

Sus palabras llaman la atención porque aún con su fama internacional y compromisos musicales, ha dejado claro que su vida familiar está por encima de cualquier escenario.

El legado que quiere dejar como padre

La paternidad, ha dicho en entrevistas anteriores, le cambió la perspectiva de la vida: “Te enseña paciencia, te enseña a valorar lo simple y te da fuerzas que no sabías que tenías”.

En su mensaje destaca que la presencia de un padre se mide por el tiempo, la cercanía y la capacidad de construir recuerdos significativos con los hijos.

Este testimonio resulta especialmente valioso en un contexto como el actual en México y América Latina, donde aún persisten los desafíos de la paternidad ausente. El cantante, desde su influencia global, pone en la conversación la importancia de la corresponsabilidad en la crianza y de reconocer que la familia es un pilar que sostiene la vida personal y profesional.

Vida familiar y profesional en equilibrio

Aunque en los próximos meses retomará una gira internacional, Enrique Iglesias ha optado por periodos más cortos de gira y largas temporadas en Miami, donde estableció su hogar con Kournikova, resguardados de los medios.

Para él, el reto no es abandonar la música, sino encontrar el balance.

La noticia de un cuarto hijo para Enrique Iglesias no solo emociona a sus seguidores, su ejemplo muestra que el éxito profesional no tiene por qué estar peleado con la dedicación familiar, y que los padres pueden asumir un rol más activo en la crianza.



npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp