“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
A días de convertirse en madre
Ciudad de México.– A días de convertirse en madre, la actriz Martha Higareda comparte su emoción y gratitud por el milagro de la vida, mientras se prepara para recibir a sus gemelas, fruto de su matrimonio con el conferencista estadounidense Lewis Howes. A través de sus redes sociales, compartió que ya tiene lista su maleta para el hospital, mientras espera con ilusión el nacimiento de sus hijas.
Más allá de la emoción por la maternidad, Martha abrió su corazón y recordó los momentos difíciles que enfrentó antes de llegar a esta etapa. “Pensé que no iba a lograrlo”, confesó en una reciente entrevista, al recordar los diagnósticos médicos que ponían en duda su posibilidad de ser madre, debido a que padecía miomas uterinos.
“Me dijeron que no iba a poder embarazarme, y aquí estoy, con dos bebés en camino”.
Así lo expresó la actriz, quien aseguró que su fe, disciplina y esperanza fueron claves en este proceso.
Una historia de amor, fe y resiliencia
Recientemente Martha Higareda compartió que su familia “ahora es su prioridad”, y que junto a su esposo Lewis Howes ha aprendido a encontrar equilibrio entre la carrera y la vida personal. “Esta nueva etapa me llena de amor y gratitud. Dios me ha mostrado que los tiempos perfectos existen”, expresó entonces.
La actriz, que desde hace algunos años reside en Estados Unidos, ha documentado en redes sociales su proceso de embarazo, acompañada por mensajes de aliento y cariño de sus seguidores.
Estar embarazada es una transformación física, espiritual y emocional
En su más reciente publicación, Martha mostró los preparativos para el nacimiento, reveló los artículos esenciales que llevará al hospital, mostró su maleta y dejó ver su entusiasmo por conocer a las gemelas.
La protagonista de “Amarte duele” compartió un mensaje lleno de esperanza:
“Estoy lista. No tengo miedo, tengo fe”.
A sus 41 años, Martha Higareda celebra esta nueva etapa con la serenidad y la madurez que la caracterizan, demostrando que la maternidad puede llegar como una segunda oportunidad de vida.
“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”: Natalia Lafourcade
Se despide de los escenarios para ser madre
Ciudad de México.– Con un concierto íntimo, cálido y simbólico, Natalia Lafourcade puso fin a su gira “Cancionera” en el Auditorio Nacional, donde miles de seguidores la acompañaron en un adiós temporal a los escenarios para dar paso a una nueva etapa en su vida: la maternidad.
Embarazada de ocho meses y a unos días de dar a luz, la cantante lució un poco cansada, pero feliz, y se despidió temporalmente de los escenarios por una poderosa razón:
“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”
“Nos toca ahora empezar un hermoso capítulo”, agregó Natalia en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seguidores durante la gira y ahora en la nueva etapa de su vida.
Así fue la despedida
El espectáculo fue una celebración de su carrera musical y de la vida misma. Con un visible embarazo, la artista veracruzana interpretó temas emblemáticos de su repertorio, como “Hasta la raíz”, “Mi lugar favorito” y “Todas las flores”, en un escenario adornado con flores y luces que evocaban su conexión con la naturaleza y sus raíces mexicanas.
Lafourcade lució un vestido verde turquesa y agradeció al público por acompañarla “en este viaje que termina y otro que comienza”. La cantante se despidió con un mensaje de esperanza y gratitud, dejando claro que su prioridad ahora será su familia.
Un viaje de regreso a casa
La gira “Cancionera” recorrió varias ciudades de México y marcó el cierre de una etapa artística en la que Natalia exploró los sonidos del país, desde los sones jarochos hasta el bolero y la trova. “Este proyecto fue un viaje hacia las raíces, hacia lo más esencial de mí”, declaró la artista en entrevistas previas.
En su primer concierto de esta gira en el Auditorio Nacional, hace algunas semanas, la cantante habló sobre la experiencia de su embarazo y la transformación que vive al prepararse para ser madre. También subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca.
“Él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.
Ahora, con el cierre de “Cancionera”, la intérprete de “Nunca es suficiente” se retira temporalmente de los escenarios para disfrutar plenamente de su maternidad.
Lafourcade, una de las voces más queridas de la música latinoamericana, deja a su público con un mensaje luminoso: el arte y la maternidad pueden convivir, ser madre no es un impedimento para la artista, al contrario, es fuente de inspiración.
“¡Héroe de México!”, así llamó Enrique Iglesias a Checo Pérez
Sube al escenario “bailando”
Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, presente en el concierto de Enrique Iglesias en Guadalajara, subió de forma inesperada a subir al escenario, lo que provocó la euforia del público. Durante su presentación en la Arena Guadalajara, el cantante español Enrique Iglesias protagonizó un momento inolvidable.
El gesto ocurrió mientras Iglesias interpretaba su éxito “Bailando”, tema que detuvo por unos segundos para pedir a Checo que se acercara. Ante la sorpresa del público, el piloto subió entre aplausos y el cantante le dedicó unas palabras de admiración.
El intérprete español no dudó en rendir homenaje al tapatío, a quien llamó “héroe de México”, provocando una ovación general. Ambos compartieron risas, abrazos y algunos pasos al ritmo de la música, generando un instante que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El intérprete de Héroe incluso se arrodilló en señal de respeto frente al piloto tapatío, gesto que fue aplaudido en redes sociales por miles de fans. En los videos compartidos se observa a Iglesias abrazar a Checo Pérez y animar al público a corear su nombre.
Orgullo mexicano en el escenario
Checom estaba en su ciudad natal antes de su próxima participación en el Gran Premio de Estados Unidos, agradeció el gesto y saludó al público.
El encuentro simbolizó la unión entre dos figuras admiradas en ámbitos distintos, pero con una misma conexión: su cercanía con el público mexicano y los valores familiares que representan.
En redes sociales, los fans destacaron el ambiente de alegría y respeto mutuo. El video del momento superó rápidamente millones de reproducciones en TikTok e Instagram.
“Nunca te rindas”: la lección de vida de Sylvester Stallone a un niño mexicano sigue conmoviendo
Sly prepara su testamento
Ciudad de México.– A lo largo de su carrera, Sylvester Stallone ha interpretado a héroes que se levantan una y otra vez frente a la adversidad. Pero más allá del cine, el actor también ha sabido inspirar con gestos reales de empatía y fortaleza. Uno de los más recordados fue el mensaje que envió a Luis, un niño mexicano con cáncer, a quien animó a no rendirse jamás, recordándole que “la pelea más dura es la vida”. Hoy, mientras el actor prepara la publicación de sus memorias, The Steps: My Life in Movies and Other Cliffs, ese momento vuelve a ser viral como reflejo de su mensaje más poderoso: nunca dejar de luchar.
“Hay diferentes tipos de peleas, Luis. La más dura es la vida. Porque no importa lo fuerte que golpees, la vida golpea más fuerte. Pero tienes que levantarte. Así que nunca te rindas, nunca cedas, nunca te agotes”, le dijo Stallone con la voz cargada de emoción, desde su gimnasio.
El momento, difundido por el programa Despierta América y en redes sociales, se volvió viral. Luis, fanático de Rocky, sonrió incrédulo mientras escuchaba las palabras de su ídolo, aferrándose a ese mensaje de esperanza que, según su familia, le dio fuerza en sus últimos meses de vida.
El legado de Rocky y la fuerza del espíritu humano
Un año después, en diciembre de 2024, medios confirmaron el sensible fallecimiento de Luis. La noticia revivió aquel instante de humanidad en el que el actor, más allá del personaje, mostró su lado más compasivo.
Stallone, conocido mundialmente por interpretar a Rocky Balboa, el boxeador que simboliza la perseverancia y la superación ante la adversidad, ha demostrado que su mensaje trasciende la pantalla. La saga Rocky, iniciada en 1976, convirtió al actor en un ícono de resiliencia y motivación para generaciones enteras.
Ahora, a sus 79 años, el intérprete continúa compartiendo su filosofía de vida. En 2026 publicará sus memorias, The Steps: My Life in Movies and Other Cliffs, un libro que él mismo describe como “mi testamento”, donde reflexiona sobre su carrera, sus luchas personales y el legado que deja a sus hijos y a sus seguidores.
Esta historia y el mensaje de Stallone nos demuestran que la empatía y la palabra pueden ser una forma de victoria.
“Amar para vencer la cultura de la muerte”. Maurilio Suárez y la música que abraza la vida
Ciudad de México.— La música puede ser un puente que conecta corazones con esperanza y fe. Maurilio Suárez lo sabe bien. Ingeniero en cibernética, licenciado en teología y maestro en educación, su vida cambió radicalmente en el año 2000, cuando decidió seguir a Jesús. Desde entonces, ha dedicado su talento y conocimiento a transmitir un mensaje claro: la vida es valiosa y merece ser protegida.
Méssia: música que acerca a Dios
Fundó Mèssia, una agrupación de músicos católicos cuyo propósito es acercar a las personas a Dios a través de la música. Su estilo fresco y contemporáneo ha logrado que el mensaje trascienda escenarios y edades, llegando a jóvenes y familias.
Un mensaje a favor de la vida
Durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, Suárez interpretó varias canciones que invitaron a reflexionar sobre la importancia de la vida y el acompañamiento a quienes enfrentan decisiones difíciles. “Tenemos que trabajar por la vida y por la mujer”.
El músico explicó que las mujeres que contemplan el aborto no actúan por maldad, sino por miedo. “Hoy estoy seguro que una mujer que pone en su corazón o en su mente el deseo de abortar es por miedo. Nadie quiere matar a su hijo. Quienes ven eso como una opción sienten miedo de lo que va a pasar con su vida, miedo de lo que dirán sus padres o de ser abandonadas por el padre de la criatura”, afirmó.
La oración hecha canción
Suárez invitó al público a interpretar sus canciones también como oración: “Quiero que la cantemos, pero que sea a la vez una oración, pidiendo por esas personas que hoy tienen en su mente tal vez abortar, para que se les quite el miedo y no sientan soledad”.
“Es muy importante hacer sentir a esas mujeres, a esas jóvenes, que no están solas ni rechazadas. Fíjense que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo”, explicó, resaltando la fuerza del afecto y la solidaridad para transformar decisiones.
Amar para vencer la cultura de la muerte
“Vamos a amar para poder vencer la cultura de la muerte”. Sus palabras y su música buscan sembrar esperanza, derribar temores y fortalecer la vida desde su concepción hasta cada etapa de crecimiento.
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
Liberación histórica de presos palestinos marca el inicio de la paz entre Israel y Hamás
Tradición por la vida: obispo de Getafe bautiza a 17 niños rescatados del aborto
Proponen juzgados de adopción para garantizar el derecho del niño a vivir en familia
Más allá del reflejo: recuperar la autoestima en la era de la comparación
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dignidad y respeto: la razón por la que Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
