“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas

Ciudad de México.– A días de convertirse en madre, la actriz Martha Higareda comparte su emoción y gratitud por el milagro de la vida, mientras se prepara para recibir a sus gemelas, fruto de su matrimonio con el conferencista estadounidense Lewis Howes. A través de sus redes sociales, compartió que ya tiene lista su maleta para el hospital, mientras espera con ilusión el nacimiento de sus hijas.

Más allá de la emoción por la maternidad, Martha abrió su corazón y recordó los momentos difíciles que enfrentó antes de llegar a esta etapa. “Pensé que no iba a lograrlo”, confesó en una reciente entrevista, al recordar los diagnósticos médicos que ponían en duda su posibilidad de ser madre, debido a que padecía miomas uterinos.

“Me dijeron que no iba a poder embarazarme, y aquí estoy, con dos bebés en camino”.

Así lo expresó la actriz, quien aseguró que su fe, disciplina y esperanza fueron claves en este proceso.

Una historia de amor, fe y resiliencia

Recientemente Martha Higareda compartió que su familia “ahora es su prioridad”, y que junto a su esposo Lewis Howes ha aprendido a encontrar equilibrio entre la carrera y la vida personal. “Esta nueva etapa me llena de amor y gratitud. Dios me ha mostrado que los tiempos perfectos existen”, expresó entonces.

La actriz, que desde hace algunos años reside en Estados Unidos, ha documentado en redes sociales su proceso de embarazo, acompañada por mensajes de aliento y cariño de sus seguidores.

Estar embarazada es una transformación física, espiritual y emocional

En su más reciente publicación, Martha mostró los preparativos para el nacimiento, reveló los artículos esenciales que llevará al hospital, mostró su maleta y dejó ver su entusiasmo por conocer a las gemelas.

La protagonista de “Amarte duele” compartió un mensaje lleno de esperanza:

“Estoy lista. No tengo miedo, tengo fe”.

A sus 41 años, Martha Higareda celebra esta nueva etapa con la serenidad y la madurez que la caracterizan, demostrando que la maternidad puede llegar como una segunda oportunidad de vida.

