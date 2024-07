“Peter Pan que sale mal” celebra 200 funciones e integra a Javier Ibarreche

Madrid.— Nacho Cano, exintegrante del grupo Mecano y actual director artístico del musical Malinche, reiteró que no comulga con las izquierdas.

Tras su detención en Madrid y posterior liberación, Cano declaró: “el criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar”.

En sentido, acusó a las fuerzas policiales de orquestar una maniobra en su contra. Dijo que su detención fue una medida para tomarle una foto y filtrarla a los medios de comunicación.

Cano también aprovechó la ocasión para reafirmar que no es comunista ni de izquierdas: “Porque no lo soy ni lo voy a ser, porque no soy idiota. Porque he viajado y he vivido diez años en Miami y he visto lo que hacen a esa gente”.