Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral

Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.

En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.

El salto tecnológico contra la regresión moral

Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan transformaciones, la evolución de la mentalidad colectiva “atraviesa una verdadera regresión“.

El autor franco-libanés alertó sobre la fragilidad del progreso social.

“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,

Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.

Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.

La literatura como brújula para el destino

En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:

Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.

Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.

Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.

Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.

Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:

“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.

Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.

Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.

