Primer vistazo a ‘Calabozos & Dragones’ en la Comic-Con

Ciudad de México.– Con Humberto Zurita, Mar Saura y Ximena Romo como protagonistas, la entrañable historia de Un retrato de familia llega a los cines este 21 de julio, como un recordatorio de que en la vida la familia es lo primero.

Mariano Avendaño (Humberto Zurita) es un hombre que enfrenta la encrucijada de convertirse en el nuevo director general de una connotada empresa o aceptar el consejo de su jefe, Don Joaquín (Hugo Stiglitz), quien le hace ver que su familia es más importante que el éxito laboral.

Así que después de 30 años de trabajar de forma incansable Mariano tiene la oportunidad de dedicarse a su familia y toma esa opción, lo malo es que después de tanto tiempo el hombre es prácticamente un desconocido para sus hijas.

Al volver a casa, Mariano se da cuenta que todas ellas han crecido, han cambiado; y en este nuevo escenario no hay un lugar donde él pueda encajar. Así que con muchas ganas, de forma honesta, sincera y hasta cómica, el padre vence los obstáculos con tal de ser parte de la familia.

Humberto Zurita (Mariano):

“Es una historia maravillosa en la que encuentras un personaje como el mío, quien ha dejado un poco de lado a su familia. No es que sea un hombre malo, sino que está confundido, como la mayoría de los seres humanos”.

Mar Saura (Lucía)

“Viendo la película, en algún momento te van a saltar las lágrimas; también te vas a reír a carcajadas y durante toda la película hay una media sonrisa. Te acaricia el alma y el corazón”.

Un retrato de familia es la ópera prima del escritor Adrián Zurita, guionista de Nosotros los Nobles y las series 40 y 20 y Los Héroes del Norte; además de colaborador de Guillermo Arriaga, quien le sugirió a Humberto Zurita como protagonista, quien de inmediato aceptó porque le encantó el papel.

“Humberto nunca había interpretado un personaje sensible y bondadoso, menos en los últimos años, en los que sólo había hecho narcotraficantes o presidentes corruptos. Y aunque el personaje no es débil, sí diría que es muy humano y muy dulce, y tiene cierta sensibilidad familiar.

Conseguimos su contacto y nos reunimos para platicar y entregarle el guion. Me pidió que le diera una semana para que lo leyera, pero me marcó al día siguiente y me dijo que quería hacer el personaje”.