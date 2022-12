¡Qué viaje con Papá! Rob Schneider hace película con toda su familia

Ciudad de México.- Rob Schneider dirige ¡Que viaje con Papá!, una comedia escrita por su esposa Patricia Maya Schneider y en la que actúa su hija Miranda, en una divertida road movie sobre la importancia de hacer posibles los sueños de tus hijos .

En la película también participa Jackie Sandler, la esposa de Adam Sandler, gran amigo, casi hermano de Rob Schneider.

Rob invitó también a la actriz mexicana Mónica Huarte que hace el papel de Fernanda Arechavaleta.



¿De qué va ¡Qué viaje con Papá!

Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá, Larry (Rob Schneider) decidirá emprender un viaje con Meara llevando solo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.

Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá no tiene un trabajo estable y su único ingreso proviene de las propinas que le dejan por hacer de “estatua viviente” en los parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando solo algunas monedas y muchos sueños.

En ¡Qué viaje con Papá! , dirigida, producida y protagonizada por Rob Schneider, estrena el 2 de febrero en cines.

Actúan también los pequeños de origen hispano Gavin Guerrero y Miguel Ángel Muñoz.

