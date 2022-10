Rihanna en la premier mundial de ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’

Ciudad de México.- El cineasta tapatío Guillermo del Toro presentó su Pinocho de forma virtual en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), lo que marca su estreno en México, su filme más personal que le llevó más de la mitad de su carrera terminarlo.

Del Toro hizo esta película para demostrar que la animación es arte, pues se ha encasillado como un género para niños, y Pinocho es una película para adultos en la técnica de Stop Motion, que conmoverá.

“Lamento muchísimo no estar ahí hoy por motivos personales de causa mayor pero me hubiera gustado estar ahí, el Festival es un tesoro nacional… Esta película que van a ver nos tardamos 14 o 15 años en hacerla, la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, es cine y no es un género hecho para niños, sino un medio que nos va a permitir hablar de cosas profundas, tristes, hermosas de manera más adulta”.