Celebridades
Rihanna revela el nombre de su primera hija y celebra la maternidad como su mayor proyecto de vida
Es niña
Ciudad de México.- Rihanna, una de las cantantes más influyentes, dio una muestra este fin de semana de que su prioridad en la vida es la familia, al compartir las primeras imágenes de su hija recién nacida, a la que llamó Rocki Irish Mayers, la primera niña en la familia que ha formado junto al rapero A$AP Rocky.
Rihanna publicó en sus redes sociales una foto de la bebé vestida de rosa y acompañada de unos guantes de box en miniatura, un tierno guiño a su padre. La noticia rápidamente se volvió tendencia global, pues marca un nuevo capítulo en la vida de la artista, quien en los últimos años ha volcado sus energías en la crianza de sus hijos.
¿Cuántos hijos tiene Rihanna?
Rihanna, de 37 años, y A$AP Rocky son padres de tres pequeños: RZA Athelston, de 3 años; Riot Rose, de 2; y ahora Rocki Irish, quien llegó al mundo el pasado 13 de septiembre de 2025, pero hasta esta semana lo hizo público.
Aunque Rihanna ha sido reconocida por su impacto en la música, la moda y los negocios, desde 2022 ha dejado claro que su prioridad es su familia. En diversas entrevistas, la artista ha subrayado que la maternidad la transformó profundamente: “La maternidad me ha cambiado más que cualquier proyecto”, confesó en una ocasión.
Rocki Irish: una llegada muy esperada
El nombre de la pequeña Rocki Irish Mayers no solo refleja la unión de sus padres, sino también una historia de amor que se ha fortalecido a través de la paternidad compartida. La cantante, que hace una década dominaba los escenarios con giras mundiales, hoy se muestra plena y feliz en esta nueva faceta.
El nacimiento de su hija también generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan si Rihanna retomará pronto la música, pero la artista se muestra tranquila y comprometida con su rol de madre.
La maternidad, su mayor proyecto
Más allá de la fama, Rihanna se consolida como una mujer, madre, artista y empresaria, que reivindica la importancia de la familia. El nacimiento de Rocki Irish llega como un recordatorio de que la maternidad, para la cantante, es su proyecto más trascendente.
Con tres pequeños en casa y un compañero de vida que comparte la crianza, la intérprete de Diamonds demuestra que, incluso en el ámbito del entretenimiento, la familia puede ocupar el lugar más alto de la lista de prioridades.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Celebridades
La maternidad inspira nuevo álbum de Ximena Sariñana: Existencia Kamikaze
“Existencia Kamikaze”
Ciudad de México.- La maternidad no solo transformó su vida, también su música. Ximena Sariñana, reconocida cantante y actriz mexicana, celebrará sus 40 años con el lanzamiento de Existencia Kamikaze, un álbum inspirado en los ciclos de la vida y la fuerza de ser madre y creadora en una industria que no es fácil para las mujeres.
La artista, que cumple años el próximo 29 de octubre tiene más de 20 años de trayectoria, y su voz se suma a la de otras mujeres que han abierto espacios en la industria musical.
Maternidad que inspira
La maternidad marcó un antes y un después en su vida personal y artística. Ximena Sariñana confesó que los primeros meses de crianza fueron una auténtica “experiencia kamikaze”.
“Quise seguir trabajando de tiempo completo y amamanté cinco años sin parar mientras tenía que ir a premios, shows, conferencias de prensa, hace apenas un año volví a dormir una noche entera”.
Ese ritmo intenso, lleno de amor y resiliencia, se convirtió en parte de la esencia de su nuevo disco. Existencia Kamikaze surge como una metáfora de la vida misma.
El álbum también representa una declaración de madurez artística. A punto de cumplir cuatro décadas, Sariñana asegura que hoy es más apasionada que nunca. “Soy más apasionada que cuando era adolescente”, compartió, reconociendo que la maternidad no ha apagado su chispa creativa, sino que la ha potenciado.
Además de ser madre y artista, la cantante reafirma su papel como referente femenino en la música mexicana.
La celebración de este nuevo ciclo llegará también a los escenarios. Ximena Sariñana ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 14 de noviembre, donde compartirá con su público la fuerza volcánica de su Existencia Kamikaze.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Celebridades
“El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Ciudad de México.— El rapero mexicano Fermín Caballero Elizondo, conocido como Fermín IV, continúa sobre los escenarios, pero con un mensaje distinto al que lo llevó a la fama en los años noventa con el grupo de rap, Control Machete. Su trayectoria musical convive ahora con su labor pastoral, una faceta que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
Entre la música y la fe
Originario de Monterrey, Nuevo León, Fermín IV formó parte de Control Machete, banda que marcó una época en la historia del rap en español. En el año 2000 decidió dejar el grupo y emprender un camino diferente. Desde entonces ha desarrollado su carrera como solista y, al mismo tiempo, como pastor evangélico. El próximo año cumplirá 20 años en el ministerio cristiano.
La decisión de dejar el alcohol
En entrevista para el podcast de Javier Paniagua, Fermín IV relató que no ha consumido alcohol en 25 años. Aseguró que esa decisión fue determinante para cambiar el rumbo de su vida. Señaló que el alcohol “es algo muy extraño, destruye vidas, mata personas literal” y advirtió que no se trata solo de los efectos en el organismo, sino también de consecuencias sociales como los accidentes provocados por personas en estado de ebriedad.
LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Nuevo nacimiento
Recordó que antes de su conversión al cristianismo consumía con frecuencia cerveza, tequila y otros licores. Fue entonces, explicó, cuando conoció el mensaje de Cristo y comenzó lo que describe como un “nuevo nacimiento”. Desde ese momento abandonó definitivamente el alcohol y adoptó una nueva forma de vida.
Desde el escenario
Aunque mantiene firme su postura sobre los riesgos del consumo, Fermín IV no lo convierte en una imposición. Señaló que no promueve el uso del alcohol, pero respeta la decisión personal de cada individuo. Su llamado es a reflexionar sobre lo que esta sustancia provoca en la vida cotidiana y cómo puede afectar a quienes rodean al consumidor.
En la actualidad, Fermín IV sigue activo en la música, combinando sus presentaciones en vivo con la predicación. Desde ambos espacios comparte su experiencia personal y la visión que lo ha acompañado durante casi dos décadas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Robert Redford: muere el hombre que vivió para la dignidad y la familia
Robert Redford falleció este martes 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance, Utah.
“El lugar que amaba, rodeado de quienes lo amaban”, informó su publicista.
Lee: “Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala
Su muerte sacude al mundo del cine, pero lo que permanece palpable es su compromiso con valores humanos: la dignidad, el respeto y el valor de la familia.
Su familia como su mayor apoyo en la vida
Desde muy joven, Redford enfrentó pérdidas familiares profundas. La muerte temprana de su madre lo marcó, y más adelante sufrió la muerte de hijos.
Aun así, siempre afirmó que su familia fue su mayor sostén. Aunque su rol público lo llevó a liderar festivales, dirigir y protagonizar decenas de películas, él mantuvo que sus vínculos personales eran lo que más importaba.
No buscaba el aplauso, sino vivir de manera auténtica, defendiendo la vida en todas sus formas.
Dignidad, respeto y defensa de la vida a través de su obra
Robert Redford no solo se destacó como actor, sino también como director, productor y fundador del Instituto Sundance, en el que defendió la voz de cineastas independientes.
Sus películas muchas veces exploraron conflictos morales, justicia, poder o medio ambiente y a lo largo de su trayectoria mantuvo coherencia entre lo que interpretaba en pantalla y lo que defendía fuera de ella.
Fue un hombre que entendió la dignidad humana como algo que trasciende el aplauso o el reconocimiento.
Reacciones que resaltan su humanidad
Las muestras de cariño de colegas y admiradores evidencian el respeto que cosechó más allá de la fama.
“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando”, declaró la actriz Jane Fonda, su amiga desde más de seis décadas.
“Uno de los leones se ha ido. Descansa en paz, mi querido amigo”, dijo Meryl Streep, coprotagonista en varias películas con Redford, a través de un comunicado de prensa.
“Nuestra película, CODA, llegó a todos gracias a Sundance. Y Sundance existió gracias a Robert Redford. Ha partido un genio. Descansa en paz, Robert”, escribió la actriz Marlee Matlin a través de X.
“Gracias, Robert Redford, figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico”, resaltó el director de cine Ron Howard, también en la red social X.
“Robert Redford ha muerto. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años setenta y ochenta. Es difícil creer que tenía 89 años”, dijo Stephen King, de acuerdo con Telecinco.
Visita nuestro Canal de YouTube
GDH
Celebridades
Cazzu celebra el segundo cumpleaños de Inti y de ella como madre
Nodal no asistió
Ciudad de México.-La maternidad reveló una faceta desconocida pero amorosa de la cantante Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y este fin de semana lo volvió a demostrar al celebrar con ilusión el segundo cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.
Con una fiesta íntima y rodeada de detalles de fantasía, Cazzu compartió en redes sociales la felicidad de este momento, para destacar lo que para ella significa acompañar de cerca la infancia de su pequeña. Decoraciones coloridas, juegos para los niños y un ambiente cálido fueron parte de la celebración, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Inti, el motor de la vida de Cazzu
A lo largo de su carrera, Cazzu se ha caracterizado por un estilo fuerte y disruptivo en la música urbana. Sin embargo, desde la llegada de Inti en septiembre de 2023, la artista argentina ha mostrado un rostro distinto: el de una mujer plena, enamorada de su papel como madre.
“Inti me ha dado una nueva visión de la vida”, ha compartido en entrevistas pasadas. En esta ocasión, la celebración no solo fue un cumpleaños, sino también un recordatorio de lo que la cantante considera el regalo más grande: ser madre.
La fiesta estuvo ambientada en un estilo de cuento mágico, con decoraciones infantiles y momentos pensados especialmente para que Inti disfrutara junto a otros niños.
La maternidad como inspiración
En el festejo llamó la atención la ausencia pública de Christian Nodal, quien no apareció en las imágenes compartidas por Cazzu. No obstante, lo que prevaleció en los momentos compartidos fue el amor maternal y la dedicación de la cantante hacia su hija.
La maternidad de Cazzu inspira a muchas de sus seguidoras, quienes la han felicitado en redes sociales no solo por la fiesta, sino también por el testimonio de amor y entrega que representa su rol como madre.
“Los hijos nos recuerdan lo que es esencial en la vida: el amor y el tiempo compartido”, comentó una de sus fans en Instagram, reflejando el eco que tiene este tipo de historias en mujeres que también viven la aventura de la crianza.
npq
Rihanna revela el nombre de su primera hija y celebra la maternidad como su mayor proyecto de vida
Baby Box salva a bebé a dos meses de su instalación
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
NFL: El liderazgo de Carlie Irsay-Gordon en Colts y las mujeres al mando en el deporte
Salario de médicos pasantes en México: entre la vocación y la precariedad económica
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
CDMXhace 3 días
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
-
Estadoshace 2 días
Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
-
CDMXhace 3 días
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos
-
Felipe Monroyhace 3 días
Buenismo, moralización y la paz tiránica