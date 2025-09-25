Rihanna revela el nombre de su primera hija y celebra la maternidad como su mayor proyecto de vida

Ciudad de México.- Rihanna, una de las cantantes más influyentes, dio una muestra este fin de semana de que su prioridad en la vida es la familia, al compartir las primeras imágenes de su hija recién nacida, a la que llamó Rocki Irish Mayers, la primera niña en la familia que ha formado junto al rapero A$AP Rocky.

Rihanna publicó en sus redes sociales una foto de la bebé vestida de rosa y acompañada de unos guantes de box en miniatura, un tierno guiño a su padre. La noticia rápidamente se volvió tendencia global, pues marca un nuevo capítulo en la vida de la artista, quien en los últimos años ha volcado sus energías en la crianza de sus hijos.

¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

Rihanna, de 37 años, y A$AP Rocky son padres de tres pequeños: RZA Athelston, de 3 años; Riot Rose, de 2; y ahora Rocki Irish, quien llegó al mundo el pasado 13 de septiembre de 2025, pero hasta esta semana lo hizo público.

Aunque Rihanna ha sido reconocida por su impacto en la música, la moda y los negocios, desde 2022 ha dejado claro que su prioridad es su familia. En diversas entrevistas, la artista ha subrayado que la maternidad la transformó profundamente: “La maternidad me ha cambiado más que cualquier proyecto”, confesó en una ocasión.

Rocki Irish: una llegada muy esperada

El nombre de la pequeña Rocki Irish Mayers no solo refleja la unión de sus padres, sino también una historia de amor que se ha fortalecido a través de la paternidad compartida. La cantante, que hace una década dominaba los escenarios con giras mundiales, hoy se muestra plena y feliz en esta nueva faceta.

El nacimiento de su hija también generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan si Rihanna retomará pronto la música, pero la artista se muestra tranquila y comprometida con su rol de madre.

La maternidad, su mayor proyecto

Más allá de la fama, Rihanna se consolida como una mujer, madre, artista y empresaria, que reivindica la importancia de la familia. El nacimiento de Rocki Irish llega como un recordatorio de que la maternidad, para la cantante, es su proyecto más trascendente.

Con tres pequeños en casa y un compañero de vida que comparte la crianza, la intérprete de Diamonds demuestra que, incluso en el ámbito del entretenimiento, la familia puede ocupar el lugar más alto de la lista de prioridades.

