Robert Redford: muere el hombre que vivió para la dignidad y la familia

Robert Redford falleció este martes 16 de septiembre de 2025, en su casa en Sundance, Utah.

“El lugar que amaba, rodeado de quienes lo amaban”, informó su publicista.

Su muerte sacude al mundo del cine, pero lo que permanece palpable es su compromiso con valores humanos: la dignidad, el respeto y el valor de la familia.

Su familia como su mayor apoyo en la vida

Desde muy joven, Redford enfrentó pérdidas familiares profundas. La muerte temprana de su madre lo marcó, y más adelante sufrió la muerte de hijos.

Aun así, siempre afirmó que su familia fue su mayor sostén. Aunque su rol público lo llevó a liderar festivales, dirigir y protagonizar decenas de películas, él mantuvo que sus vínculos personales eran lo que más importaba.

No buscaba el aplauso, sino vivir de manera auténtica, defendiendo la vida en todas sus formas.

Dignidad, respeto y defensa de la vida a través de su obra

Robert Redford no solo se destacó como actor, sino también como director, productor y fundador del Instituto Sundance, en el que defendió la voz de cineastas independientes.

Sus películas muchas veces exploraron conflictos morales, justicia, poder o medio ambiente y a lo largo de su trayectoria mantuvo coherencia entre lo que interpretaba en pantalla y lo que defendía fuera de ella.

Fue un hombre que entendió la dignidad humana como algo que trasciende el aplauso o el reconocimiento.

Reacciones que resaltan su humanidad

Las muestras de cariño de colegas y admiradores evidencian el respeto que cosechó más allá de la fama.

“Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Él significó mucho para mí y fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una América por la que tenemos que seguir luchando”, declaró la actriz Jane Fonda, su amiga desde más de seis décadas.

“Uno de los leones se ha ido. Descansa en paz, mi querido amigo”, dijo Meryl Streep, coprotagonista en varias películas con Redford, a través de un comunicado de prensa.

“Nuestra película, CODA, llegó a todos gracias a Sundance. Y Sundance existió gracias a Robert Redford. Ha partido un genio. Descansa en paz, Robert”, escribió la actriz Marlee Matlin a través de X.

“Gracias, Robert Redford, figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico”, resaltó el director de cine Ron Howard, también en la red social X.

“Robert Redford ha muerto. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años setenta y ochenta. Es difícil creer que tenía 89 años”, dijo Stephen King, de acuerdo con Telecinco.

