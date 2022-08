RockLand, La ‘banda de rock más grande’ ¿quieres tocar con ellos?

Ciudad de México.- RockLand: La banda de rock más grande de México, llegará este 3 de diciembre al Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul) para interpretar los más grandes éxitos del rock en inglés, en una experiencia única.

RockLand reunirá más de 100 baterías, 100 bajos, 100 guitarras y más de 200 voces que al unísono interpretarán clásicos como “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses; “Highway to Hell” de AC/DC; “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana o “We Will Rock You” de Queen.

“Este concepto se ha hecho en otras partes del mundo como Italia o Francia. Y ahora le toca a México, con más de 500 músicos tocando al mismo tiempo, cantando canciones de rock en inglés icónicas de Kiss, Metallica, Twisted Sister, entre muchos otros grupos que todos conocemos”.

Así lo explica Rodrigo Renovales, director de Rockland.

Rodrigo Renovales

Este espectáculo único reunirá a músicos profesionales con estudiantes y aficionados que han sido seleccionados a través de una convocatoria abierta realizada entre RockLand y el Foro Indie Rocks.

“Darle oportunidad a talento nuevo es algo extraordinario. Estás frente a más de 30 mil personas tocando éxitos consagrados del rock internacional, a lado de músicos, compañeros, familia y gente deseosa de este estilo musical; será una experiencia increíble”.

Señaló Juan Carlos Navarro, director del Foro Indie Rocks.

RockLand será una celebración al rock y busca reunir a varias generaciones en un show único, desde un escenario 360º que se instalará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Es como una ceremonia. Estar tantos músicos ahí reunidos y que de pronto toda la gente cante estas canciones es algo que podemos mandarle al universo, peace and love”, refiere Tony Méndez, director de Rockotitlán y participante de este magno show.

Los músicos que quieran participar en este extraordinario concierto todavía pueden unirse. Sólo necesitan enviar un video tocando su instrumento con una rola clásica de rock al correo rockland@gruposiete.com.mx

