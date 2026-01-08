Entretenimiento
Samuel Adrián analiza el final de Stranger Things y advierte sobre mensajes dirigidos a la infancia
El mensaje oculto
El cierre de Stranger Things ha generado debate no solo por sus giros narrativos, sino por los mensajes que, según diversos analistas, quedan implícitos en su temporada final. Uno de ellos es Samuel Adrián, quien en un video ampliamente difundido en redes sociales realiza una lectura crítica del desenlace de la serie y de ciertos elementos que, desde su perspectiva, merecen atención social.
En su análisis, Samuel Adrián sostiene que la última temporada expone dos ejes centrales: por un lado, la forma en que la industria del entretenimiento incorpora temas ideológicos dentro de narrativas dirigidas a públicos jóvenes; y por otro, un mensaje final sobre responsabilidad personal que emerge, de manera paradójica, desde la voz del antagonista principal de la historia.
La infancia como eje narrativo y simbólico
Samuel Adrián explica que Stranger Things presenta una historia en la que un grupo de niños enfrenta un mal que trasciende su mundo cotidiano. Sin embargo, subraya que en la temporada final se revela que el llamado “Upside Down” funciona como un puente hacia una entidad más antigua y poderosa, cuyo plan depende del uso de niños como piezas clave.
De acuerdo con su lectura, este elemento narrativo no es menor. Samuel Adrián destaca que el villano de la serie, Vecna, justifica la elección de niños al describirlos como seres más moldeables y vulnerables, lo que —según él— abre una reflexión sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen especial énfasis en audiencias infantiles y adolescentes.
La elección de los niños y la idea de un mundo “reconfigurable”
En su análisis, Samuel Adrián pone especial énfasis en una escena reveladora de Stranger Things. Señala que el propio antagonista de la serie explica que eligió a los niños secuestrados porque son más fáciles de moldear, más frágiles y más influenciables, tanto en lo físico como en lo mental. Desde su lectura, esta justificación narrativa abre una reflexión más amplia sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen su atención de forma reiterada en la infancia.
Samuel Adrián sostiene que, de manera involuntaria, la serie deja ver una lógica que también observa en la cultura contemporánea: la búsqueda por influir en la formación del criterio antes de que este se consolide. En el video, afirma que esto explicaría por qué temas identitarios aparecen de forma constante en contenidos dirigidos a niños y jóvenes —desde producciones audiovisuales y libros, hasta redes sociales y otros espacios formativos—, no como un elemento secundario, sino como un mensaje central.
Según su análisis, el riesgo no está en la existencia de personajes diversos, sino en la carga simbólica que se les asigna y en el impacto que esto puede tener en audiencias que aún están construyendo su identidad. Como ejemplo, menciona la posibilidad de que un niño interprete estos mensajes como aspiracionales, antes de contar con herramientas críticas suficientes para comprenderlos en su contexto.
Identidad, narrativa y controversia
Uno de los puntos más señalados por Samuel Adrián es la decisión de centrar parte del clímax emocional de la temporada en la revelación de la orientación sexual de uno de los personajes principales. En su análisis, afirma que esta escena adquiere un peso simbólico que, a su juicio, desplaza el conflicto central de la historia.
Samuel Adrián también retoma declaraciones del actor que interpreta al personaje, quien en entrevistas describió la orientación sexual como un “superpoder”, mensaje que —según el analista— fue presentado explícitamente como positivo para los niños. Desde su perspectiva, esto evidencia una intencionalidad discursiva que va más allá del desarrollo narrativo tradicional.
El mensaje sobre responsabilidad personal
Más allá de la controversia, Samuel Adrián identifica un elemento que considera relevante y necesario: el discurso del antagonista sobre la responsabilidad individual. En el momento decisivo, el villano rechaza explicaciones basadas únicamente en el pasado o en el dolor sufrido y asume que sus actos fueron fruto de decisiones conscientes.
Para Samuel Adrián, este punto contrasta con una cultura que, según él, tiende a explicar toda conducta desde el victimismo. En su lectura, la serie plantea que comprender las heridas es importante, pero que la transformación solo ocurre cuando existe responsabilidad sobre las propias acciones.
El papel de padres y cuidadores
En la parte final de su reflexión, Samuel Adrián subraya que, más allá de las producciones audiovisuales, la responsabilidad principal recae en padres, madres y cuidadores. Señala que no basta con criticar los contenidos, sino que es necesario acompañar, educar, escuchar y poner límites, especialmente en una etapa en la que la identidad aún se está formando.
Su mensaje concluye con una distinción clara: su crítica no se dirige a personas, sino a lo que considera un uso ideológico de narrativas dirigidas a la infancia, insistiendo en que el bien —afirma— se construye a través de acciones y responsabilidad, no solo desde discursos identitarios.
Entretenimiento
¡El Chapulín ya tiene familia! ¿Quiénes son Los Colorado?
No contaban con su astucia
Ciudad de México. – ¡No contaban con su astucia! El universo de El Chapulín Colorado se expande este 2026 con Los Colorado, la nueva serie animada producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del creador Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, que presenta al héroe más querido de América Latina en una nueva faceta: como padre de familia.
La serie combina acción, humor y vida familiar, llevando el clásico mensaje de nobleza y valentía a nuevas generaciones, expresó el productor Roberto Gómez Fernández.
“Queremos que las nuevas generaciones conozcan a los héroes con los que crecieron sus padres”.
Una familia de héroes cotidianos en Ciudad Caótica
En esta historia, el Chapulín Colorado no solo enfrenta villanos, sino también los desafíos del hogar. Junto a su esposa Susana Alegría, sus hijos Lina y Bobby, y la inconfundible Doña Luisa, el héroe vive un equilibrio entre salvar al mundo y mantener la armonía familiar.
El Chapulín Colorado aún es torpe, temeroso pero valiente a su manera. Ahora, además de combatir el crimen, debe aprender a ser un buen esposo e inspirar a sus hijos.
¿Quiénes son Los Colorado?
- Susana Alegría de Colorado es la esposa y el corazón del hogar: emprendedora, optimista y apasionada por el fútbol.
- Lina, la hija adolescente, enfrenta los cambios propios de su edad mientras lidia con los efectos de la Chiquitolina.
- Bobby, de 10 años, es curioso, fanático del fútbol y experto en tecnología.
- Doña Luisa, la abuela, conserva el toque de comedia mexicana con su carácter fuerte y su legendaria chancla.
El equipo se completa con el Profesor Inventillo, científico e inventor de confianza del Chapulín, quien crea sus gadgets y colabora en sus aventuras interdimensionales.
Villanos, humor y aventuras familiares
La serie introduce a una nueva generación de villanos, desde el temible Dr. Cerebrok y el gánster Tripaseca, hasta piratas, hechiceras y científicos desquiciados. Todos pondrán a prueba la astucia y el corazón de los Colorado en Ciudad Caótica, el escenario donde lo cotidiano se mezcla con lo heroico.
Una serie para toda la familia
Estrenada los primeros días de este año, Los Colorado cuenta con 10 episodios y se transmite semanalmente por Cartoon Network y HBO Max. Cada capítulo explora un nuevo desafío donde los protagonistas descubren sus propios “dones”: virtudes humanas como la empatía, la generosidad y la valentía.
Más allá de los golpes con el Chipote Chillón, la serie propone un mensaje de unidad familiar, resiliencia y humor frente a las adversidades, consolidando el legado del héroe que conquistó el corazón de millones.
Producida por THR3 Media y Huevocartoon para Warner Bros. Discovery, Los Colorado reinterpreta con animación 3D el espíritu original del Chapulín, mantiene el humor blanco y las enseñanzas familiares que lo convirtieron en un símbolo cultural.
Cultura
Lo que no sabías de los Reyes Magos
Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.
Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.
Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:
Su única aparición es en el Evangelio de Mateo
A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.
Llegaron años después del nacimiento
La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.
¿Eran realmente tres?
La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.
El origen de sus nombres
¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:
- En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.
- Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.
- Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.
¿Eran reyes?
Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.
La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?
El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.
Cultura
Ya puedes visitar a los pingüinos que nacieron la víspera de Navidad
Conócelos en el Acuario Inbursa
Ciudad de México.- La víspera de Navidad trajo consigo un regalo especial para la biodiversidad del Acuario Inbursa, con el nacimiento de una nueva generación de pingüinos de la especie Gentoo, un acontecimiento que no solo emociona a los visitantes, sino que consolida el éxito de su programa de reproducción y conservación de aves marinas fuera de su hábitat natural.
Estos cuatro nuevos integrantes de la familia, llamados cariñosamente “pingüinos chilangos”, ya se pueden visitar en una recreación de su hábitat natural; un entorno creado con todas las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Además los niños pueden participar en la dinámica para ponerles nombre.
Su nacimiento representa un avance significativo para la educación ambiental en la capital. Su llegada es el resultado de años de monitoreo por parte de biólogos y veterinarios que han logrado recrear con precisión las condiciones extremas de la Antártida en el corazón de la ciudad.
Ciencia y cuidado detrás del nacimiento de los pingüinos chilangos
Lograr que esta especie se reproduzca en cautiverio requiere una precisión quirúrgica en el manejo del entorno. Desde el control estricto de la temperatura hasta la iluminación que imita los ciclos solares del polo sur, cada detalle cuenta para el bienestar de la colonia.
Sobre este logro, Miguel Ángel López, Director Operativo de Acuario Inbursa, destacó la importancia de la infraestructura técnica:
“La réplica de las condiciones de su hábitat antártico, con temperaturas controladas y espacios adecuados para su desarrollo, ha permitido no solo sostener a ejemplares adultos, sino también fomentar la reproducción en cautiverio”.
El cuidado de los polluelos incluye revisiones médicas diarias, una higiene rigurosa de las instalaciones y dietas individualizadas. Este régimen nutricional busca imitar los requerimientos que estas aves tendrían en libertad, garantizando que los pequeños desarrollen los comportamientos naturales de su especie.
Una experiencia educativa para este Día de Reyes
Para las familias que aún disfrutan del periodo vacacional y celebran la llegada de los Reyes Magos, la visita al acuario se convierte en una opción didáctica. Más allá de la observación, el recinto ofrece actividades diseñadas para que los niños comprendan la biología de estos ejemplares y la importancia de proteger a las especies vulnerables ante el cambio climático.
¿Cómo visitar a los nuevos pingüinos?
La exhibición está diseñada para que los asistentes puedan observar el desarrollo de los polluelos en un entorno que prioriza su comodidad. Al ser una de las especies favoritas del público, se recomienda planear la visita con antelación, especialmente en estas fechas de alta afluencia familiar.
El uso de tecnología avanzada en el soporte de vida del acuario asegura que tanto los pingüinos Gentoo como el resto de las especies marinas vivan en condiciones óptimas.
CDMX
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
