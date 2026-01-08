Samuel Adrián analiza el final de Stranger Things y advierte sobre mensajes dirigidos a la infancia

El cierre de Stranger Things ha generado debate no solo por sus giros narrativos, sino por los mensajes que, según diversos analistas, quedan implícitos en su temporada final. Uno de ellos es Samuel Adrián, quien en un video ampliamente difundido en redes sociales realiza una lectura crítica del desenlace de la serie y de ciertos elementos que, desde su perspectiva, merecen atención social.

En su análisis, Samuel Adrián sostiene que la última temporada expone dos ejes centrales: por un lado, la forma en que la industria del entretenimiento incorpora temas ideológicos dentro de narrativas dirigidas a públicos jóvenes; y por otro, un mensaje final sobre responsabilidad personal que emerge, de manera paradójica, desde la voz del antagonista principal de la historia.



La infancia como eje narrativo y simbólico



Samuel Adrián explica que Stranger Things presenta una historia en la que un grupo de niños enfrenta un mal que trasciende su mundo cotidiano. Sin embargo, subraya que en la temporada final se revela que el llamado “Upside Down” funciona como un puente hacia una entidad más antigua y poderosa, cuyo plan depende del uso de niños como piezas clave.

De acuerdo con su lectura, este elemento narrativo no es menor. Samuel Adrián destaca que el villano de la serie, Vecna, justifica la elección de niños al describirlos como seres más moldeables y vulnerables, lo que —según él— abre una reflexión sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen especial énfasis en audiencias infantiles y adolescentes.

La elección de los niños y la idea de un mundo “reconfigurable”

En su análisis, Samuel Adrián pone especial énfasis en una escena reveladora de Stranger Things. Señala que el propio antagonista de la serie explica que eligió a los niños secuestrados porque son más fáciles de moldear, más frágiles y más influenciables, tanto en lo físico como en lo mental. Desde su lectura, esta justificación narrativa abre una reflexión más amplia sobre por qué ciertos mensajes culturales ponen su atención de forma reiterada en la infancia.

Samuel Adrián sostiene que, de manera involuntaria, la serie deja ver una lógica que también observa en la cultura contemporánea: la búsqueda por influir en la formación del criterio antes de que este se consolide. En el video, afirma que esto explicaría por qué temas identitarios aparecen de forma constante en contenidos dirigidos a niños y jóvenes —desde producciones audiovisuales y libros, hasta redes sociales y otros espacios formativos—, no como un elemento secundario, sino como un mensaje central.

Según su análisis, el riesgo no está en la existencia de personajes diversos, sino en la carga simbólica que se les asigna y en el impacto que esto puede tener en audiencias que aún están construyendo su identidad. Como ejemplo, menciona la posibilidad de que un niño interprete estos mensajes como aspiracionales, antes de contar con herramientas críticas suficientes para comprenderlos en su contexto.



Identidad, narrativa y controversia

Uno de los puntos más señalados por Samuel Adrián es la decisión de centrar parte del clímax emocional de la temporada en la revelación de la orientación sexual de uno de los personajes principales. En su análisis, afirma que esta escena adquiere un peso simbólico que, a su juicio, desplaza el conflicto central de la historia.

Samuel Adrián también retoma declaraciones del actor que interpreta al personaje, quien en entrevistas describió la orientación sexual como un “superpoder”, mensaje que —según el analista— fue presentado explícitamente como positivo para los niños. Desde su perspectiva, esto evidencia una intencionalidad discursiva que va más allá del desarrollo narrativo tradicional.



El mensaje sobre responsabilidad personal

Más allá de la controversia, Samuel Adrián identifica un elemento que considera relevante y necesario: el discurso del antagonista sobre la responsabilidad individual. En el momento decisivo, el villano rechaza explicaciones basadas únicamente en el pasado o en el dolor sufrido y asume que sus actos fueron fruto de decisiones conscientes.

Para Samuel Adrián, este punto contrasta con una cultura que, según él, tiende a explicar toda conducta desde el victimismo. En su lectura, la serie plantea que comprender las heridas es importante, pero que la transformación solo ocurre cuando existe responsabilidad sobre las propias acciones.



El papel de padres y cuidadores

En la parte final de su reflexión, Samuel Adrián subraya que, más allá de las producciones audiovisuales, la responsabilidad principal recae en padres, madres y cuidadores. Señala que no basta con criticar los contenidos, sino que es necesario acompañar, educar, escuchar y poner límites, especialmente en una etapa en la que la identidad aún se está formando.

Su mensaje concluye con una distinción clara: su crítica no se dirige a personas, sino a lo que considera un uso ideológico de narrativas dirigidas a la infancia, insistiendo en que el bien —afirma— se construye a través de acciones y responsabilidad, no solo desde discursos identitarios.

npq

