¡Se casan! Mary Mouser y Tanner Buchanan, de “Cobra Kai”, anuncian su compromiso

Mario Bautista sorprendió a sus seguidores con una gran noticia: se convertirá en papá. A través de su cuenta de Instagram, el cantante e influencer compartió emotivas fotografías junto a su pareja, Karina Praitova, con las que confirmó que están esperando a su primer hijo.

En las imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriente, mientras Bautista expresa su felicidad con un mensaje lleno de emoción.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo”.