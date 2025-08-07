Secuela de “La Pasión de Cristo” se estrenará el Viernes Santo de 2027

Ciudad de México.- Veintitrés años después de su impactante proyección en cines, La Pasión de Cristo estrenará la secuela. El director Mel Gibson confirmó que su nueva película, titulada La resurrección de Cristo:, llegará a los cines en dos partes: la primera el Viernes Santo de 2027 (26 de marzo), y la segunda el 6 de mayo del mismo año, Día de la Ascención.

La historia no será una continuación lineal, sino un acercamiento espiritual y narrativo de los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, un periodo poco visto en el cine, pero con profundo simbolismo para los creyentes.

Mel Gibson dijo que el reto creativo de esta película fue “dar forma visual a lo que es invisible y sagrado”.

Una obra dividida en dos partes

La decisión de dividir la película en dos entregas no es casual. Gibson explicó que la historia abarca eventos bíblicos y teológicos complejos, como las apariciones de Jesús resucitado y el inicio de la expansión del cristianismo primitivo, hasta llegar a la muerte del último apóstol.

Estas dos partes buscarán capturar no solo el dramatismo, sino también la dimensión espiritual del misterio pascual, desde una perspectiva cinematográfica e íntima.

Repite Jim Caviezel como Jesús

El actor Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en la cinta original de 2004, vuelve para encarnar al Nazareno en esta nueva etapa. Caviezel aseguró en varias entrevistas que la secuela será “la película más grande de la historia”, tanto por el impacto espiritual como por el nivel de producción.

Un fenómeno cultural y religioso

El anuncio generó gran expectativa entre el público religioso y cinéfilo. La primera película, La Pasión de Cristo (2004), fue un fenómeno de taquilla con más de 600 millones de dólares recaudados globalmente. A pesar de la controversia por su crudeza, fue alabada por millones como una representación fiel y conmovedora del sacrificio de Cristo.

La secuela buscará profundizar en el mensaje de esperanza y vida eterna, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según adelantó el propio director.

Un viaje cinematográfico hacia la fe

Con esta ambiciosa producción, Gibson y Caviezel retoman su legado en el cine espiritual. La Pasión de Cristo: Resurrección no será solo una continuación, sino una meditación visual sobre el misterio más sagrado del cristianismo: la victoria de la vida sobre la muerte.

Fechas de estreno

🎬 Título: La Pasión de Cristo: Resurrección

Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo)

(Viernes Santo) 📅 Segunda parte: 6 de mayo de 2027

🎭 Protagonista: Jim Caviezel

🎥 Dirección: Mel Gibson

Ambas entregas llegarán a salas comerciales con distribución internacional y se espera que sean un acontecimiento cultural global.

