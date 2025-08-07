Cine
Secuela de “La Pasión de Cristo” se estrenará el Viernes Santo de 2027
“La resurrección de Cristo” tendrá dos partes
Ciudad de México.- Veintitrés años después de su impactante proyección en cines, La Pasión de Cristo estrenará la secuela. El director Mel Gibson confirmó que su nueva película, titulada La resurrección de Cristo:, llegará a los cines en dos partes: la primera el Viernes Santo de 2027 (26 de marzo), y la segunda el 6 de mayo del mismo año, Día de la Ascención.
La historia no será una continuación lineal, sino un acercamiento espiritual y narrativo de los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, un periodo poco visto en el cine, pero con profundo simbolismo para los creyentes.
Mel Gibson dijo que el reto creativo de esta película fue “dar forma visual a lo que es invisible y sagrado”.
Una obra dividida en dos partes
La decisión de dividir la película en dos entregas no es casual. Gibson explicó que la historia abarca eventos bíblicos y teológicos complejos, como las apariciones de Jesús resucitado y el inicio de la expansión del cristianismo primitivo, hasta llegar a la muerte del último apóstol.
Estas dos partes buscarán capturar no solo el dramatismo, sino también la dimensión espiritual del misterio pascual, desde una perspectiva cinematográfica e íntima.
Repite Jim Caviezel como Jesús
El actor Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en la cinta original de 2004, vuelve para encarnar al Nazareno en esta nueva etapa. Caviezel aseguró en varias entrevistas que la secuela será “la película más grande de la historia”, tanto por el impacto espiritual como por el nivel de producción.
Un fenómeno cultural y religioso
El anuncio generó gran expectativa entre el público religioso y cinéfilo. La primera película, La Pasión de Cristo (2004), fue un fenómeno de taquilla con más de 600 millones de dólares recaudados globalmente. A pesar de la controversia por su crudeza, fue alabada por millones como una representación fiel y conmovedora del sacrificio de Cristo.
La secuela buscará profundizar en el mensaje de esperanza y vida eterna, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según adelantó el propio director.
Un viaje cinematográfico hacia la fe
Con esta ambiciosa producción, Gibson y Caviezel retoman su legado en el cine espiritual. La Pasión de Cristo: Resurrección no será solo una continuación, sino una meditación visual sobre el misterio más sagrado del cristianismo: la victoria de la vida sobre la muerte.
Fechas de estreno
- 🎬 Título: La Pasión de Cristo: Resurrección
- Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo)
- 📅 Segunda parte: 6 de mayo de 2027
- 🎭 Protagonista: Jim Caviezel
- 🎥 Dirección: Mel Gibson
Ambas entregas llegarán a salas comerciales con distribución internacional y se espera que sean un acontecimiento cultural global.
Cine
El arte y la oración como vía espiritual: la propuesta de Descalzos
Una cinta sin igual
Bogotá.– La película Descalzos, producida por Hakuna Producciones, explora la conexión entre la creación artística y la experiencia espiritual. A través de testimonios reales, muestra cómo la música, el silencio y la belleza pueden conducir hacia Dios.
La cinta, dirigida por Santos Blanco, combina relatos de personas que, desde diferentes contextos, descubrieron una dimensión trascendente en el arte. Incluye la voz de laicos, consagrados y religiosos, así como personas mayores que narran su vínculo íntimo con la música como forma de oración.
“El relato parte de la experiencia del grupo musical Hakuna, pero mantuvimos el enfoque universal del arte como lenguaje transformador”, explicó Blanco en declaraciones difundidas por Hakuna Producciones.
Más para leer: ¿Cómo se hizo ‘Descalzos’? La nueva película de Hakuna
En una nota enviada a ACI Prensa, los productores afirmaron que Descalzos “presenta el auténtico poder de una canción cuando el que inspira la composición es Otro”. Enfatizaron que el silencio actúa como canal de oración y la oración como potencia creadora que transforma la música en un medio que trasciende.
Descalzos llegará a Colombia
El próximo 14 de agosto llegará a salas de Cinemark en Colombia la película Descalzos, una producción española que explora cómo el arte puede ser una vía hacia Dios.
Mónica Rubio, representante de Hakuna en Bogotá, señaló que la película invita a reconocer el valor espiritual del arte. “Descalzos se adentra en el misterio de la creación artística, sustentado en la oración, el silencio y la búsqueda de la verdad y la belleza”, explicó.
El largometraje muestra cómo personas de distintas edades han redescubierto a Dios a través del arte. Un caso destacado es el de un hombre de la tercera edad que encontró en la música tradicional de su cultura un camino hacia la fe.
Rubio afirmó que el público católico conectará profundamente con la cinta, pero que su alcance es más amplio. “Está dirigida a todos los que tengan sensibilidad por la música, el arte plástico o por una búsqueda espiritual”, dijo.
La película tiene una duración de 105 minutos y fue producida por Fundación Hakuna, organización católica conocida también por el documental Vivo. Este filme anterior, centrado en experiencias eucarísticas, logró amplia repercusión internacional.
Descalzos propone que la belleza no es solo estética, sino espiritual. Sugiere que el arte puede ser oración y que una canción, inspirada en Dios, puede tocar lo más profundo del alma.
Cine
La fraternidad de Superman: del cómic al cine
El hambre mundial, el peor enemigo del Hombre de Acero
Ciudad de México. — En 1998, el cómic Superman: Paz en la Tierra, escrito por Paul Dini e ilustrado por Alex Ross, presentó un Superman que llevó comida a zonas afectadas por el hambre en Navidad.
Sin embargo, enfrentó corrupción, prohibiciones y militares armados que rechazaron su ayuda. En ese momento, el héroe reconoció que no podía imponer la paz: el cambio debía surgir desde las comunidades.
En el cómic de Paul Dini y Alex Ross, Superman viajó a zonas afectadas por el hambre durante Navidad. Llevó comida, pero descubrió que su intervención topó con muros políticos, corrupción y violencia militar.
No impuso la solución. Ross retrató un héroe que respetó la voluntad humana. La narrativa hizo hincapié en la fraternidad: el compañero comparte, pero no decide por otros. Su fuerza moral brilló más que sus poderes.
James Gunn profundizó en humanidad y migración heroica
James Gunn definió su película como un tributo a la bondad humana básica, un valor que, según él, hemos perdido.
Explicó: “Creo en la bondad de los seres humanos… pese a sus ideologías, en su mayoría, hacen lo correcto”.
Te recomendamos leer: Un Superman que vuelve a inspirar. El héroe regresa más humano
El tráiler revela a un Superman ya golpeado, un reflejo de una nación golpeada que aún cree en lo bueno. Gunn lo conectó con la frase “Take me home” cuando le entregó su capa a Krypto, su perro volador, reflejando vulnerabilidad y humildad.
Gunn describió a Superman como un inmigrante que encarna valores estadounidenses. Dijo: “Superman es la historia de Estados Unidos (…) un inmigrante que vino de otro lugar, pero para mí es, sobre todo, una historia que dice que la bondad humana básica es un valor perdido”.
Reconoció que la película aborda dilemas políticos y morales, como la vida o muerte, valores que Lois y Clark debatirán. “Es política y moralidad… Su convicción de no matar choca con el pragmatismo de Lois”.
Sobre las críticas ideológicas, Gunn defendió que su mensaje de bondad no debe silenciarse.
Gunn comparó a Superman con un extraterrestre profundamente humano, más humano incluso que nosotros por su dedicación a la empatía y moralidad.
Conexión entre cómic y cine: fraternidad real y bondad presente
Tanto en Paz en la Tierra como en la película de Gunn, Superman defendió que ayudar no era imponer. En el cómic, respetó el derecho de las comunidades. En la cinta, su bondad enfrenta cinismo y división social. La fraternidad, la humildad y la esperanza guiaron su mensaje en ambos formatos. El héroe sigue siendo símbolo de humanidad.
Más ejemplos de humanidad en otros cómics de Superman
- Superman for All Seasons (1998), de Jeph Loeb y Tim Sale, mostró a Clark Kent lidiando con sus emociones y valores en situaciones cotidianas. La obra transmitió la vulnerabilidad de un ser privilegiado en un paisaje cotidiano.
- Superman: Red Son (2003), de Mark Millar, exploró un Superman soviético que se convirtió en instrumento de estado. Su dilema interno entre disciplina y empatía humanizó al héroe.
- JLA: Created Equal (2000), de Nicieza y Maguire, presentó un mundo sin hombres excepto Superman y Luthor, destacando su carga emocional y liderazgo fraternal.
Estas obras exploraron la bondad, dilemas y empatía de Superman, más allá de grandes combates.
Gunn se basó en All Star Superman, donde vemos un hombre de acero verdaderamente amigo de la humanidad, representando la imagen de un guardián y aliado, sin la violencia extrema vista en adaptaciones más recientes.
También toma inspiración en Superman: El Legado. En el que el héroe debe equilibrar su herencia kriptoniana con su crianza humana.
Cine
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
La crítica desgaca que es una historia luminosa
Ciudad de México.- La nueva película Superman (2025), dirigida por James Gunn, ya está en cartelera y la conversación en redes y medios no se ha hecho esperar. Críticos mexicanos coinciden en algo fundamental: la cinta recupera el espíritu clásico del superhéroe, pero lo acerca a una nueva generación desde la empatía, la compasión y la esperanza.
Aunque en el pasado reciente el cine de superhéroes ha apostado por tonos oscuros y personajes complejos, esta vez Superman regresa con un rostro más cercano y emocional, sin perder fuerza ni relevancia.
Un Superman clásico
El actor David Corenswet encarna a un Clark Kent más vulnerable, torpe socialmente pero sincero, que no oculta su humanidad. Para la crítica especializada, esta versión rompe con el molde del superhéroe perfecto.
“Esta nueva película de Superman creo que hace un eco perfecto con el nuevo traje que está usando nuestro héroe, como si el traje ya no escondiera a un dios, sino revelara a una persona”, señaló Gaby Meza, crítica de cine mexicana, en su canal Fuera de Foco.
“El Superman de Corenswet es completamente imperfecto, vulnerable y profundamente humano”.
Y agrega que la versión del director es:
“Un regreso a lo clásico pero con un par de costuras extrañas… es un Superman más emocional, más idealista, más inocente, pero al igual que la película el traje también se siente atrapado entre dos ideas. Querer parecer clásico sin ser demasiado anticuado y ser más moderno sin llegar a perder su alma”.
El influencer Giovanni Pasco, conocido como GO! El Monitor Geek, también elogió esta versión: “Sí mantiene un enfoque clásico en valores como la bondad y la esperanza, pero es muy diferente a todo lo que hemos visto antes. Es un Superman que se equivoca, que siente, pero que sigue queriendo hacer el bien”.
Temas como la confianza en la humanidad, la búsqueda de identidad, el valor de la compasión, y la importancia de tener fe en el bien común, están presentes de forma constante en la narrativa.
Un superhéroe con valores
A diferencia de versiones anteriores donde Superman era tratado como una figura casi divina, aquí se muestra más joven, con dudas y errores, pero con una firme convicción de proteger al mundo.
En palabras del propio James Gunn, su intención fue recuperar el espíritu de la “Edad de Plata” de los cómics: historias más creativas, con sentido de la aventura y una esperanza luminosa que no teme a lo colorido.
Ideal para volver al cine en familia
¿Es una película familiar? La respuesta es clara: sí. Aunque presenta momentos de acción intensa y algunas situaciones de comedia absurda (muy al estilo de James Gunn), la película es apta para adolescentes y adultos jóvenes, y especialmente recomendable para ver en familia.
El personaje de Krypto, el superperro, es uno de los elementos mejor recibidos por la audiencia. Su presencia añade ternura, humor y momentos emotivos que equilibran la acción.
“Krypto es perfecto. El diseño, la actitud real de perro… funciona increíble”, aseguró Meza en su reseña.
Con momentos entrañables, personajes carismáticos y un Superman que no solo salva al mundo sino que lo inspira a ser mejor, esta nueva entrega logra algo poco común en el cine de superhéroes actual: reconciliar el entretenimiento con los valores.
Superman (2025) no solo rescata al personaje. Rescata lo que representa: esperanza, bondad y fuerza interior para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido.
Cine
Un Superman que vuelve a inspirar. El héroe regresa más humano
David Corenswet
Ciudad de México.-En un momento en que las películas de superhéroes se centran en la saturación de efectos visuales y tramas oscuras, Superman (2025) sorprende al recuperar lo que muchos creían perdido: un héroe con principios, compasión y esperanza.
La crítica especializada recibió con entusiasmo el reinicio dirigido por James Gunn, quien construye un personaje más cercano a la esencia clásica de Superman, sin perder profundidad emocional ni actualidad.
“Este no es el Superman que todos querían, pero sí el que muchos reclamaban”, escribió el crítico de Los Angeles Times en Español.
Superman con valores: el regreso del héroe luminoso
Lejos de la versión sombría vista en años recientes, esta película presenta a un Clark Kent vulnerable y profundamente humano, interpretado por David Corenswet, quien hereda la capa dejada por Henry Cavill.
“El Superman de James Gunn es la mejor versión del personaje desde Richard Donner”, señaló el sitio Vandal, aludiendo a la histórica interpretación de Christopher Reeve en 1978.
La nueva película aborda temas como la búsqueda de identidad, la compasión como fuerza verdadera, y el papel de la justicia en un mundo que a veces pierde el rumbo moral.
La crítica de Variety destaca que James Gunn logra equilibrar acción, emoción y dilemas humanos. No es solo una historia de salvar al mundo, sino de cómo vivir con poder sin perder humanidad.
“Gunn construye una saga vibrante, tocando temas profundos sin perder la emoción”.
A lo largo de la trama, Superman se enfrenta no solo a amenazas externas, sino a su propia necesidad de encontrar un lugar entre los humanos, sin dejar de ser quien es.
Otro elemento aplaudido es la inclusión de Krypto, el superperro, cuya participación aporta ligereza, ternura y momentos divertidos, especialmente para el público familiar.
Este toque de calidez reafirma el tono general del filme: un Superman que conecta desde la empatía.
Aunque algunos críticos han señalado fallas en ciertas decisiones narrativas, la mayoría coincide en que esta película “está viva”, tiene alma y transmite un mensaje que hoy es necesario.
“Supérman es una película vívida que saca de quicio al atribulado género de superhéroes con el tipo de brío que se merece cualquier héroe de verdad”, publicó Filmaffinity.
Un superhéroe para toda la familia
Superman (2025) se presenta como una propuesta ideal para ver en familia, recuperar la conversación sobre los valores y ofrecer un rato de cine como antes.
No es solo el regreso de un personaje, es el regreso de un ideal: el bien común, la bondad y la valentía.
