Aarón Díaz regresa a la televisión con ‘Toda la sangre’

Ciudad de México.- El actor mexicano Aarón Díaz es el protagonista de la serie Toda la sangre, junto con Ana Brenda Contreras; es una serie de género basada en los libros de Bernardo Esquinca.

La serie de Pantaya y Starzplay inició su rodaje esta semana, bajo la dirección de Luis Prieto y Hari Sama (Esto no es Berlín).

Aaron Díaz será Eugenio Casasola, un periodista que se une a la teniente Edith Mondragón, interpretada por Ana Brenda Contreras, en la búsqueda de la verdad detrás de una serie de crueles asesinatos que se asemejan a sacrificios aztecas en la actual Ciudad de México.

“Muy feliz con esta gran serie que les abrirá un mundo que a mí me tiene asombrado! Cuando me llegó la propuesta de hacer esta serie, lo primero que hice fue correr a comprar el libro de “Toda la Sangre” el cual me devoré en dos sentadas… no podía dejar de leer y no podía creer lo que estaba leyendo… llevaba muchos años que no me entusiasmaba tanto una historia.



Al terminarlo necesitaba más, así que regrese corriendo a la misma tienda de libros por “La Octava Plaga” una vez más, no pude dejar de leer hasta terminar. Cuando conocí a Bernardo, me comentó que estaba escribiendo la quinta parte de la saga…

Se que está historia l@s cautivará tanto como a mi…”

Es un thriller en diez episodios

‘Toda la Sangre’ es una evocadora serie premium que explora la compleja herencia cultural de México mediante imágenes y personajes inolvidables.

Es un thriller vertiginoso, una carrera para atrapar a un asesino en serie antes de que vuelva a atacar y donde los mundos de la antigüedad y la actualidad chocan con consecuencias devastadoras.

Producida por el showrunner Zasha Robles, creador de la serie Falco, ganadora del Emmy Internacional.

Lo que dijeron sus productores

Zasha Robles:

“Somos muy afortunados de poder trabajar con creadores tan talentosos como Luis Prieto, Hari Sama, Aaron Díaz y Ana Brenda Contreras, el equipo ideal para crear nuestro thriller azteca”.

Mario Almeida (Pantaya):

“Toda la Sangre es una evocadora serie premium que explora la compleja herencia cultural de México mediante imágenes y personajes inolvidables. Estamos sumamente orgullosos del equipo que reunió Zasha para dar vida a esta serie, con talentos de primer nivel tanto detrás como delante de las cámaras”.

Superna Kalle (Starz):

“El telón de fondo incluye a algunas de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la Ciudad de México”.

Coty Cagliolo (Fremantle México):

“Las obras de Bernardo Esquinca son muy queridas y admiradas en todo el mundo y por eso estamos muy emocionados de traerle al público Toda la Sangre’, una serie realmente atrapante con un elenco estelar tanto delante como detrás de cámaras”.

Bernardo Esquinca es una autor mexicano, escritor del subgénero llamado ficción de lo extraño, que mezcla los géneros policiaco, de terror y fantasía.

Algunos de sus libros son Toda la sangre y Los niños de paja.

