‘Better Call Saul’ terminará con su sexta temporada

Estar en mi segunda casa y levantarse con dos éxitos…. 😱😍 Se puede estar más feliz? 🥰🤪Gracias @GloriaTrevi por regalarme esta canción que me hizo bailar desde el minuto 1!! 🥳 No me olvido de mi España, gracias a todos por compartir la aventura de @islatentaciones conmigo, estoy muy feliz! 😁 GRACIAS, VIDA!! 💖🦋⁣ ⁣ #LaIslaDeLasTentaciones #Grande