El rencuentro de ‘Friends’, un viaje al pasado lleno de nostalgia

Ciudad de México.- HBO Max anunció esta mañana en un evento virtual las novedades de su nueva plataforma de streaming y la fecha en la que estará disponible en México y el resto de Latinoamérica, que será el 29 de junio.

“Nos acercamos a una nueva era de entretenimiento”.

Así lo consideró Jason Kilar, director ejecutivo de Warner Media, una de las marcas que forman parte de la plataforma, en una conferencia virtual.

Además voceros de la nueva plataforma dieron a conocer que HBO Max será la ventana de nuevos contenidos, creados en alianza con productoras de tv locales en la región.

“Tenemos el compromiso de crear las mejores historias latinoamericanas y hacer de la plataforma una inmensa ventana para la innovación local”.

Así lo reveló esta mañana Tomás Yankelevich, durante el lanzamiento oficial de HBO Max.

Dopamine y Redrum Films son las dos casa productoras mexicanas que se integran a producir contenidos para la plataforma, además están casas argentinas, brasileñas y colombianas.

Se proyecta que sean 100 las nuevas producciones de América Latina para HBO este 2021 y 2022.

De México estrenarán Bunker y Las Bravas.

Por su puesto también está incluida en el catálogo la producción local del pasado, como Capadocia, Sr. Ávila, El jardín de bronce o Epitafios.

HBO Max estará disponible en México el 29 de junio con un catálogo de miles de horas de producciones de HBO, Warner Bros, Cartoon Network y DC Comics.

Una de las producciones más esperadas es el reencuentro de Friends.

Contenido para toda la familia

HBO Max ofrecerá contenido para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities, producciones para los más pequeños y deportes en vivo.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros. sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, como En el barrio, Space Jam: Una nueva era, Escuadrón suicida, Duna.

Películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, Juda y el Mesías negro y Godzilla vs Kong.

Franquicias como Harry Potter, trilogías como El señor de los anillos y Matrix.

DC Comics tendrá disponibles La liga de la justicia, de Zack Snyder; Wonder Woman 1984, Guason, Superman & Lois, entre otros.

HBO Max también ofrecerá en exclusiva títulos icónicos de la televisión como Friends, The big bang theory y series originales de HBO como Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the city.

Cómo me suscribo a HBO Max

Tanto los clientes existentes con facturación directa de HBO GO, así como aquellos a quienes se les factura a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max.

Tendrán un periodo de siete días con acceso gratuito a todos los contenidos y también los primeros episodios de algunas series.

Hay dos planes de suscripción: Estándar y Móvil a un precio de 149 pesos al mes y 99, respectivamente.

Plan estándar: tres usuarios simultáneamente y 5 perfiles, HD y 4K en todos los dispositivos.

Plan móvil solo para smartphone y tablets.

