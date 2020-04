‘La casa de las flores’ celebra su temporada final con sorpresas

Ciudad de México.- ¿Qué dijo Anahí cuando se dio cuenta que su video receta para hacer enfrijoladas se hizo viral?

Un video antiguo en el que la cantante comparte desde su cocina una receta para preparar enfrijoladas se hizo viral y fue rápidamente objeto de burlas y memes.

Resulta que se trata de un video que grabó en noviembre pasado, cuando ni idea teníamos de la futura pandemia de coronavirus, pero quedó perfecto en estos días en los que varias celebridades se han dedicado a cocinar y subir videos en los que preparan su comida como si fuera lo único relevante en el mundo.

Impotencia Gastronómica presenta: Anahí y sus Enfrijoladas pic.twitter.com/zUzV1cmST4 — [ Pr ] (@ChemaPrida) April 21, 2020

Los comentarios jocosos en redes sociales sobre la actriz y su esposo Manuel Velasco, quien comería el desgraciado platillo, se convirtieron rápidamente en tendencias.

Cuando vi a Anahí doblando las tortillas frías: pic.twitter.com/DQzKsN5Chn — Javo® (@javoac) April 21, 2020

Si el 2020 fuera un platillo, serían las enfrijoladas de Anahí. — FATTY MANTEROLA (@mrbravoduran) April 21, 2020

Jaaaaaaaa !!!! 😂😂😂😂😂😂 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Ya cuando @_elan_ te hace parodia puedes ir en paz. 😎 ———- https://t.co/Hi38B7AmX1 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Así que Anahí no pudo evitar reírse a carcajadas de sí misma y de las ocurrencias de los usuarios.

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”.

Así contestó divertida la ex RBD.

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página https://t.co/12b2J1ST6i suscribirse, entrar a los videos ,revisar todos los q tengo ahí y que tienen casi un año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad gracias !! 🙌🏻 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Síganme para mas recetas …. 😉 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Sobra decir que sus millones de fans y otros usuarios celebraron su buen humor y la volvieron tendencia un día más.

Y demostró cómo se manejan las redes sociales y cómo sacar provecho de una situación así.

En temas que SI importan , hoy todos necesitamos de todos. Si quieres anunciar tu negocio o puedo ayudarte publicando algo aquí cuenta con eso. Escríbeme. — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

@Anahi hola😊, me ayudarías mucho si compartieras el trabajo de mi hermana y mío. Hacemos joyería artesanal con arcilla polimérica, diseños únicos y hechos a mano, tenemos envios a toda la república mexicana 😍❤ ¡Gracias! 🇲🇽 pic.twitter.com/I5kQeKnufL — Ana Fernández (@AnnaMatraca) April 21, 2020

npq