Primer vistazo de ‘María Félix. La Doña’ con Sandra Echeverría

Ciudad de México.- Ya está en cines Thor: Amor y Trueno, la cuarta película dentro del MCU que gira en torno a Thor (Chris Hemsworth), y la segunda del director Taika Waititi después de Ragnarok. El cineasta partió de la premisa de qué enojaría a los fans del superhéroe, seguro de qué pocos querrían verlo enamorado, construyó la historia.

“Quería mostrarlo bajo una luz que la mayoría de los fanáticos de Thor realmente no querrían si les preguntaras… Si les dijeras: ‘Sí, voy a hacer que Thor se enamore’, probablemente es lo último que querría escuchar un fan de Thor”.

En esta historia el Dios del Trueno inicia un viaje de autodescubrimiento, pero su proceso de introspección es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), cuya misión es la extinción de las deidades. Así, Thor se embarca en una inquietante aventura cósmica para develar el misterio de la venganza de su nuevo enemigo y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

El realizador neozelandés Taika Waititi, quien regresa a la silla de directo imprimiéndole al nuevo filme su singular mirada y contagiando al elenco y los equipos detrás de cámara de una energía y entusiasmo únicos.

Cuando Waititi hizo su debut como director del MCU al frente de Thor: Ragnarok, lideró un cambio, introduciendo en aquella película elementos de comedia y aventura que la diferenciaron notoriamente de las andanzas anteriores del Dios del Trueno.

“No creo que sea inverosímil esperar un cambio en un personaje como Thor. El personaje existe desde hace tiempo, así que es hora de que atraviese diferentes fases. Me alivié cuando vi lo bien que iban las proyecciones de Ragnarok, pero también me enorgulleció ver que habíamos logrado reinventar a este personaje de una manera tal que no solo hizo que a la película le fuera bien, sino que la gente quisiera ver más del personaje”.