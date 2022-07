Ximena Romo fue muy exigente para encarnar a María Félix

Ciudad de México.- Previo al estreno de la serie María Félix. La Doña se realizó una alfombra con los elencos de esta y otras series, a la que acudieron las protagonistas de la bioserie, Ximena Romo y Sandra Echeverría.

Para Ximena Romo encarnar a La Doña es una gran oportunidad y por ello fue muy exigente consigo misma para desarrollar su personaje, María Félix de joven.

“Soy muy dura y muy exigente conmigo misma, incluso tal vez no la vea (la serie)… (A María Félix) no la quiero soltar porque me vino a enseñar mucho, a conectar con una fuerza mía, con mi propio poder y mi carácter”.