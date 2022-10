Shakira manda mensaje: No fue culpa tuya. Ni tampoco mía

Ciudad de México.- La gira mundial Will Of The People, de Muse, llegará a México en enero de 2023, así lo anunció hoy la banda y la empresa promotora en nuestro país, es oficial.

Muse anunció tres fechas en México

La agrupación se presentará el 18 de enero en el Estadio Banorte de Monterrey; el 20, en la Arena VFG de Guadalajara; mientras que el 22, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Inicia así una larga gira mundial que seguirá por Norteamérica y Europa.

En medio del éxito global de su noveno disco de estudio Will Of The People, la banda de rock multi-Platino y ganadora del Grammy, abre las fechas de preventa el 14 de octubre.

Ampliamente reconocida como una de las mejores bandas en vivo en el mundo, Muse ha producido constantemente los shows más estimulantes e innovadores, y su gira mundial Will Of The People 2023 no será la excepción. Esta es la segunda vez que Muse iniciará una gira mundial en México.

Muse son Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve álbumes de estudio, vendiendo más de 30 millones de copias en el mundo. Su último disco Will Of The People debutó en el #1 en múltiples territorios.

