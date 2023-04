Shakira se va de Barcelona y se despide en redes

Ciudad de México.- Finalmente Shakira se va de Barcelona después de una década de residir en España, y se despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.



Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.



Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”