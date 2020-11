Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, tiene Covid-19

Ciudad de México.- Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivera, dio positivo por Covid-19 y reveló que tuvo síntomas que le impidieron realizar sus actividades.

En su cuenta de Instagram, Castro comentó que desde el pasado 5 de noviembre empezó a sentirse mal y decidió hacerse estudios.

Los mismos arrojaron que tenía Covid-19 y, por ello, optó por aislarse para evitar contagiar a familiares y amigos.

“Hoy no habrá video y he estado un poco desaparecida en redes sociales porque hace un poquito más de una semana salí positiva a Covid-19”, contó Sofía Castro.

“No lo había querido platicar, no lo había querido anunciar hasta que me sintiera un poco mejor. Me dieron bastantes síntomas”.

“Si estuve un poco malita, me dio calentura y mucho dolor de cabeza, temperatura, náuseas; no he podido comer mucho (y tuve) la sensación de no poder respirar”, mencionó.

Castro indicó que no tuvo que recibir atención médica en un hospital, aunque sí tuvo cuidados extremos para evitar empeorar por la enfermedad.

“La verdad, sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto. Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, solo tuve que quedarme en casa; la verdad lo tomé con mucha responsabilidad”, agregó.

Castro señaló que será hasta la próxima semana y después de que se haga otro estudio, cuando decida seguir con sus actividades normales.

“Todos estamos expuestos, por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables. Hay que bajar los comentarios negativos porque no sabemos dónde podemos agarrar el virus y lo que más necesitamos ahorita como mundo y como humanidad es estar juntos, es tener mucho amor y ser empático con el otro”, finalizó Sofía Castro.

