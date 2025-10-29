“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines

Ciudad de México.- La conmovedora historia de Javier Sartorius, un joven español de familia acomodada llegará pronto a los cines de México. La película, titulada Solo Javier, es un documental que va más allá de un simple relato biográfico. Busca inspirar y atraer al espectador con el testimonio de fe de un hombre exitoso que huyó de la comodidad para convertirse en misionero.

El documental que estrena el próximo 13 de noviembre narra la vida real de un hombre que lo tenía todo, pero renunció a todo por seguir a Dios. Javier Sartorius es interpretado por el joven actor Tomás Farell, quien debuta en cine con este papel.

¿De qué trata Solo Javier?

Javier Sartorius Milans del Bosch provenía de la aristocracia madrileña. Era joven, guapo, carismático y tenía una prometedora carrera como tenista profesional. Se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos. De hecho, fue campeón de pádel-tenis en ese país.

Cuando estaba en la cumbre del éxito comenzó a sentir un profundo vacío existencial. Su despertar inicial se dio en Los Ángeles. Quedó impactado por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia despertó su inquietud por la vida espiritual. Comenzó explorando caminos como el yoga y la meditación.

La vida de Javier dio un giro radical al aceptar una invitación. Fue de misiones a Cuzco, Perú. Ahí, finalmente encontró la luz de la Fe. Empezó el camino más difícil: el recorrido dentro de sí mismo en la búsqueda del sentido más profundo de la vida. Dejó atrás el éxito para abrazar la oración, el silencio y la pobreza.

Foto: Cortesía de Bosco Films

El documental Solo Javier nos muestra este viaje: Expone una fe que rompe esquemas y que se confía completamente del amor pleno.

Un retrato fiel en tres países

Producido por Adauge y dirigido por Josepmaria Anglès, la película es un testimonio conmovedor de la vida de Sartorius.

Para seguir fielmente los pasos de Javier, la producción se rodó en tres países: España, Estados Unidos y Perú. El equipo visitó lugares emblemáticos en la vida del misionero. Entre ellos, destacan el Seminario de Toledo y el Monasterio Cisterciense de San Miguel de Dueñas.

En este último lugar, Sartorius vivió sus últimos días. Falleció de un repentino ataque al corazón. Esto ocurrió poco antes de recibir el Sacramento del Orden Sacerdotal.

Cine con valores

La película, distribuida por Bosco Films, cumple con el objetivo de la productora de llevar al cine historias de alta calidad artística que defienden los valores humanos.

La historia de Javier Sartorius nos recuerda que el éxito terrenal no siempre llena el vacío espiritual, es una invitación a la reflexión. Los espectadores conocerán la historia de una vida entregada a la oración y a hacer el bien.

La película Solo Javier tiene dura hora y media y cuenta con la producción de Albert Escuder (Faraway Land) y la música de Luis Mir Filizzola (Children of God).

Para aquellos que deseen solicitar proyecciones en sus ciudades, pueden llenar una solicitud a través del sitio web oficial de la película: www.solojavier.com.

