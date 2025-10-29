Cine
“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines
Renunció al éxito y el dinero
Ciudad de México.- La conmovedora historia de Javier Sartorius, un joven español de familia acomodada llegará pronto a los cines de México. La película, titulada Solo Javier, es un documental que va más allá de un simple relato biográfico. Busca inspirar y atraer al espectador con el testimonio de fe de un hombre exitoso que huyó de la comodidad para convertirse en misionero.
El documental que estrena el próximo 13 de noviembre narra la vida real de un hombre que lo tenía todo, pero renunció a todo por seguir a Dios. Javier Sartorius es interpretado por el joven actor Tomás Farell, quien debuta en cine con este papel.
¿De qué trata Solo Javier?
Javier Sartorius Milans del Bosch provenía de la aristocracia madrileña. Era joven, guapo, carismático y tenía una prometedora carrera como tenista profesional. Se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos. De hecho, fue campeón de pádel-tenis en ese país.
Cuando estaba en la cumbre del éxito comenzó a sentir un profundo vacío existencial. Su despertar inicial se dio en Los Ángeles. Quedó impactado por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia despertó su inquietud por la vida espiritual. Comenzó explorando caminos como el yoga y la meditación.
La vida de Javier dio un giro radical al aceptar una invitación. Fue de misiones a Cuzco, Perú. Ahí, finalmente encontró la luz de la Fe. Empezó el camino más difícil: el recorrido dentro de sí mismo en la búsqueda del sentido más profundo de la vida. Dejó atrás el éxito para abrazar la oración, el silencio y la pobreza.
El documental Solo Javier nos muestra este viaje: Expone una fe que rompe esquemas y que se confía completamente del amor pleno.
Un retrato fiel en tres países
Producido por Adauge y dirigido por Josepmaria Anglès, la película es un testimonio conmovedor de la vida de Sartorius.
Para seguir fielmente los pasos de Javier, la producción se rodó en tres países: España, Estados Unidos y Perú. El equipo visitó lugares emblemáticos en la vida del misionero. Entre ellos, destacan el Seminario de Toledo y el Monasterio Cisterciense de San Miguel de Dueñas.
En este último lugar, Sartorius vivió sus últimos días. Falleció de un repentino ataque al corazón. Esto ocurrió poco antes de recibir el Sacramento del Orden Sacerdotal.
Cine con valores
La película, distribuida por Bosco Films, cumple con el objetivo de la productora de llevar al cine historias de alta calidad artística que defienden los valores humanos.
La historia de Javier Sartorius nos recuerda que el éxito terrenal no siempre llena el vacío espiritual, es una invitación a la reflexión. Los espectadores conocerán la historia de una vida entregada a la oración y a hacer el bien.
La película Solo Javier tiene dura hora y media y cuenta con la producción de Albert Escuder (Faraway Land) y la música de Luis Mir Filizzola (Children of God).
Para aquellos que deseen solicitar proyecciones en sus ciudades, pueden llenar una solicitud a través del sitio web oficial de la película: www.solojavier.com.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
La humanidad del ‘monstruo’ y el pecado del padre
Ciudad de México.- Guillermo del Toro finalmente cumplió el sueño que “ocupado la mayor parte de su vida”. Su adaptación de Frankenstein ya está en cines y no es una simple película de terror gótico; es un profundo tratado existencial que desmantela el mito del monstruo para exhibir su corazón sensible. Esta versión está centrada en la responsabilidad, la ética, la paternidad fallida, el perdón y la búsqueda de la humanidad en un mundo que rechaza la diferencia.
El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura, invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no nos pide que temamos al monstruo, sino que juzguemos al creador.
El verdadero drama moral y ético reside en la relación trágica entre el “padre” y el “hijo”. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es impulsado por la ambición científica y la soberbia de querer desafiar a Dios. Pero, una vez que su creación está viva, el pecado más grande de Víctor no es la creación, sino el abandono. Rechaza a su hijo por su apariencia, condenándolo a una vida de soledad y dolor.
El director mexicano es categórico al explicar su fascinación:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
En esta película, ese conflicto se presenta de manera íntima y dolorosa, obligándonos a preguntar: ¿Quién es el verdadero monstruo, el que es creado imperfecto o el que es incapaz de amar?
Frankenstein, la criatura que solo pide amor
La grandeza de esta adaptación reside en el retrato sensible de La Criatura. El monstruo, interpretado con una conmovedora fragilidad por Jacob Elordi, se descubre como un ser sensible, ávido de conocimiento y, sobre todo, desesperado por amor. Lo vemos cuestionar su identidad, implorar por un lugar en el mundo y reaccionar con rabia solo ante el rechazo constante de la sociedad y, crucialmente, de su creador.
Lo que dice la crítica de Frankenstein
Varias voces de la crítica han señalado que:
- “Del Toro convierte el terror en un “cuento impresionante sobre el perdón” (The Wrap).
- “La capacidad de perdonar parece lo más humano que les puede ocurrir a esos personajes fracturados.” (El Hype).
El filme es un recordatorio de que la capacidad de perdonar y de mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen.
Frankenstein de Guillermo del Toro es una invitación urgente a reflexionar sobre la responsabilidad ética de nuestros actos y la ineludible obligación moral de un padre hacia su hijo. Es un filme que trasciende el género y nos recuerda: “No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Vayan a verla en pantalla grande, ya está en cines selectos. El 7 de noviembre estrena en Netflix.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Jesús: Luz del Mundo” cine de animación con un mensaje de fe para los más pequeños
La vida de Cristo desde los ojos del apóstol Juan niño
Ciudad de México.- La cartelera se ilumina con una propuesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños: Jesús: Luz del Mundo no solo es una película animada; es una declaración de principios. Es la alternativa ideal para quienes buscamos ver cine con un mensaje de esperanza y valores.
La gran fortaleza de la cinta reside en su enfoque narrativo, está centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, esto permite que los niños se identifiquen fácilmente. El equipo de producción eligió contar la historia del Mesías a través de los ojos de Juan, el apóstol más joven. Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia a pagar los voraces impuestos romanos.
¿De qué trata Jesús: Luz del Mundo?
Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia, él y su hermano Santiago escuchan de su madre la fascinante historia de la creación del mundo. Y sí, sus padres son Zebedeo y Salomé.
La película transforma un relato bíblico conocido en una conmovedora historia de crecimiento personal. Los espectadores, especialmente los más pequeños, se identifican de inmediato con las ansiedades y la inexperiencia de Juan. Su búsqueda desesperada por una solución económica lo conduce a un encuentro inesperado con Jesús de Nazaret.
Un Mensaje de Vida y Valores
La narrativa recorre los momentos cruciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Destaca su compasión y humanidad. La película presenta a los discípulos como jóvenes con entusiasmo y dudas. Ellos siguieron a Jesús en una aventura transformadora.
Figuras como Pedro, Santiago, y el mismo Juan, no son solo personajes bíblicos. Son jóvenes que emprendieron un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. La cinta es una excelente herramienta de catequesis, narrada de forma ágil y cronológica. Esto facilita seguir la historia al público infantil.
La Magia de la Animación 2D Clásica
El talento detrás de la producción respalda la calidad visual del proyecto. El director Tom Bancroft, junto con su hermano Tony (veterano de clásicos como Mulán y El Rey León), decidió regresar a la animación 2D dibujada a mano. Esta elección estética no es casual. En medio de producciones en 3D con infinitos efectos visuales, la animación tradicional ofrece una conexión emocional más directa.
Los productores explican que esta técnica preserva una belleza atemporal. Las sutiles “imperfecciones humanas” del dibujo otorgan autenticidad al relato. Este estilo visual cálido y cercano permite transmitir emociones profundas, conectando tanto con niños como con adultos nostálgicos. El equipo de Bancroft logró un resultado notable. Aplicaron las técnicas de Hollywood, pero se mantuvieron rigurosamente fieles al texto de los Evangelios.
La película pertenece a El Proyecto Poema de Salvación, una fundación dedicada a inspirar seguidores de Jesús de por vida.
Jesús: Luz del Mundo es una propuesta cinematográfica sencilla pero una opción necesaria en la cartelera. Ofrece una mirada nueva a la historia de Cristo y difunde valores esenciales para la vida y la familia.
Se puede ver en Cinépolis
npq
Cine
Alertan sobre nuevas estafas digitales que usan películas de anime para robar datos personales
Estafa digital disfrazada de entretenimiento
Ciudad de México.- La emoción por el estreno mundial de la más reciente película de anime se ha convertido también en un terreno fértil para el engaño. Miles de fans en todo el mundo son atraídos por sitios falsos que prometen acceso gratuito a la película Demos Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle, pero en realidad buscan robar información personal y financiera, advirtió la firma de ciberseguridad Kaspersky.
En su más reciente informe denuncian que los estafadores lanzaron campañas en varios idiomas, simulando plataformas oficiales de streaming o páginas de fans. Cuando el usuario intenta reproducir el contenido, aparece un reproductor falso que le pide registrarse y compartir datos personales, incluidos su correo electrónico, número telefónico y, en algunos casos, datos bancarios.
Ciberseguridad con enfoque familiar: proteger empieza en casa
Para Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, estos fraudes aprovechan la emoción de los seguidores más jóvenes.
“Los lanzamientos de gran impacto representan un terreno fértil para las operaciones fraudulentas. Los atacantes aprovechan la urgencia de los fans por acceder antes que nadie al nuevo contenido, especialmente de los adolescentes, mediante técnicas de ingeniería social”.
El experto subraya que el objetivo de estos ataques no siempre es solo robar dinero, sino crear bases de datos personales que luego se usan para fraudes más sofisticados:
“En este tipo de campañas, el objetivo no es solo robar credenciales o datos financieros, sino construir bases de información que luego se reutilizan en ataques más dirigidos. Por eso, recomendamos extremar precauciones y consumir contenido únicamente a través de fuentes oficiales y verificadas”.
El especialista insistió en que la educación digital es clave para evitar este tipo de fraudes, sobre todo cuando los más pequeños tienen acceso a internet sin supervisión.
Recomendaciones para padres: cómo prevenir los fraudes digitales
- – Verificar siempre la autenticidad de los sitios web
- – Utilizar plataformas de streaming reconocidas y seguras, y no compartir datos personales en formularios sospechosos.
- – Activar la autenticación multifactor (2FA) y monitorear regularmente las cuentas bancarias o digitales.
- – Instalar alguna solución de certificadas con el sello “Approved”.
Una invitación a disfrutar con seguridad y valores
Aunque el entorno digital puede ser riesgoso, no tiene por qué ser un enemigo de la familia. Con información, diálogo y acompañamiento, padres e hijos pueden disfrutar de la cultura digital con confianza.
Las películas, los videojuegos y las plataformas de entretenimiento pueden ser espacios de encuentro y aprendizaje, siempre que se consuman de forma responsable.
La próxima vez que tus hijos te pidan ver una “película gratis” en internet, recuerda que detrás de un simple clic puede haber una amenaza invisible.
El mejor antivirus sigue siendo la educación en casa.
npq
Cine
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines
Ficción y testimonio real para mostrar el poder transformador de la fe
Ciudad de México.- La película “Kit de Santidad” inspirada en la vida del santo Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el Papa León XIV en septiembre pasado, ya se proyecta en cines mexicanos para invitar al público a un viaje de fe y reflexión.
Dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba, esta cinta de Ave María Films en colaboración con Hollywood Catholic Films combina elementos de ficción con testimonios reales para presentar una historia profundamente humana.
¿De qué trata “Kit de Santidad”?
El protagonista, Sebastián, interpretado por Antonio Mauri, es un joven que ha perdido el rumbo tras una crisis familiar. Al acercarse al mensaje de Carlo Acutis y conocer su “kit de santidad”, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión espiritual, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza.
De la pantalla a la vida real: el mensaje que trasciende
El actor Antonio Mauri compartió sobre el estreno del filme, que este proyecto lo transformó tanto personal como espiritualmente.
“En lo personal, este acercamiento a Carlo, a conocer más de su vida y sus investigaciones, me ha acercado más a Dios. Y en lo profesional, hay algo muy especial: me inspira a hacer proyectos que sé que le van a ayudar a la gente”.
El docudrama de 93 minutos combina la ficción con actuaciones como la de Mauri y testimonios de figuras como Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el científico Ricardo Castañón Gómez, conocido por sus estudios sobre milagros eucarísticos, y el sacerdote mexicano Padre Borre, popular en redes sociales por su estilo evangelizador cercano.
La película destaca por su mensaje accesible y universal, especialmente dirigido a jóvenes y familias que buscan inspiración en medio de los desafíos actuales y entre la oferta de cine llena de propuestas estridentes. Con una narrativa sensible y una propuesta cinematografía muy sencilla, “Kit de Santidad” se suma a una nueva ola de producciones de cine católico que buscan tocar corazones y fortalecer valores.
YA VISTE: Así fue la premier de Kit de Santidad
Una propuesta de fe y esperanza en tiempos difíciles
Más allá de la biografía del joven santo, “Kit de Santidad” plantea una reflexión sobre el sentido de la vida y el poder del testimonio. El filme muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para cualquiera que desee vivir con amor, autenticidad y servicio.
YA VISTE: “Jesús: Luz del Mundo”, película animada para toda la familia, muy pronto en cines
“Kit de Santidad” ya está disponible en Cinemex a nivel nacional con un cine que promueve los valores y la fe.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuidar a un adulto mayor, una labor de amor
El futuro laboral es incierto para jóvenes capitalinos
“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines
“El Estado no debe ofrecer a la muerte”: médicos uruguayos sobre eutanasia
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 1 día
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
-
Culturahace 1 día
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
-
CDMXhace 3 días
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
-
Méxicohace 2 días
‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural