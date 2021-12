Spider-Man el héroe de la taquilla navideña

Chicago.— Quien interpretara a Buzz en Home Alone 1 y 2 (Mi pobre angelito en español), Davin Ratray, fue arrestado por intentar estrangular a su novia.

El actor se entregó a las autoridades de Oklahoma este miércoles para afrontar las acusaciones en su contra. Poco después, pagó una fianza de 25 mil dólares y fue puesto en libertad.

Los hechos ocurrieron entre los días 4 y 5 de diciembre, cuando Ratray protagonizó una fuerte discusión con su pareja en un bar.

Según las declaraciones de la víctima, el actor se enfadó porque ella había regalado dos tarjetas de autógrafos a un par de fans, en lugar de cobrarlas.

Tras la discusión, la mujer se dirigió al hotel donde se hospedaban. El artista la habría seguido en un supuesto estado de ebriedad. Una vez allí, la empujó a la cama y trató presuntamente de estrangularla, colocándole una mano sobre la boca y otra en la garganta.

Que no se te pase: Dr. Strange in the Multiverse of Madness ya tiene tráiler

La mujer mordió a Ratray para salvar su vida. Entonces, ella gritó pidiendo ayuda y escapó de la habitación como pudo, pero después regresó porque necesitaba recuperar sus efectos personales.

Según contó la víctima, cuando volvió él seguía muy alterado. Al verla, la agredió y la empujó contra el escritorio.

Pese a que hace unos días la policía había declarado el caso como cerrado, ahora Ratray enfrenta cargos por violencia doméstica.

La estrella es famosa por interpretar hace 30 años a Buzz McCallister en Mi Pobre Angelito 1 y 2, el hermano mayor y abusón de Kevin McCallister, a quien dio vida Macaulay Culkin.

JAHA