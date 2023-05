Star Wars Day: Estas son las novedades

Ciudad de México.- Este 4 de mayo es el May the fourth be with you, una fecha elegida por los fans de Star Wars en todo el mundo para honrar a su saga favorita. La tradición fue adoptada también por Lucasfilm, sirve para conectar a los fans de todo el mundo con eventos, estreno de nuevos contenidos, lanzamiento de productos.

Tiene su origen a partir de la frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”, es la asociación fonética dio lugar a “May the 4th be with you”.

Novedades en streaming

Mientras que en la plataforma de Disney estrena Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi, primera serie para preescolares; llega la segunda temporada de Star Wars: Visions, nueve cortos de nueve estudios de alrededor del mundo que comparten estilos de animación únicos provenientes de varios países y culturas.

Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi

Introduce a los más pequeños y pequeñas a esta emocionante saga. La misma sigue a un grupo de jóvenes Jedi mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a la ciudadanía y a las criaturas en la adversidad, mientras aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.

Star Wars: Visions



The Mandalorian



Los fans también podrán acceder a las tres temporadas completas de The Mandalorian, la serie original de acción real de Lucasfilm que sigue a El Mandaloriano (Pedro Pascal) y Grogu en su recorrido por la galaxia, en la era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

